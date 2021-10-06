Türk Dünyası 6.Belgesel Filim Festivali

Gala ve Ödül Törenleri Başlıyor
Ön Seçici Kurul Üyeleri büyük bir titizlikle Festivale gelen tüm Filmleri izleyerek Ögrenci ve Profosyonel kategoride finale kalan filmleri belirlediler.
Jüri Üyeleri
Kurucu genel Başkan vekili olmaktan onur duyduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından 6. Düzenlenen belgesel filim festivali jüri üyeleri ve bağlı bulunduğu Üniversiteler ile kurumlar halkında açıklama yapan TDGF genel başkanı Menderes Demir Festivalın gala ve ödül törenlerinin 14 ve 15 Ekim 2021 Tarihin de istanbul da Haliç Ünüversitesin de başlayacağını açıkladı
TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ
ÖĞRENCİ BELGESEL YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Jüri Başkanı
Şehriban Allahverdiyeva
Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Azerbaycan
Yusif Quliyev
Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Akademisyen
Kazakistan
Asiya Baygojina
Kazakistan Jurgan Sanat Akademisi
Dauren Düsebayev
Kazakistan Alatau Aqparat Basın Holdinginin Web-Editorlük Ofisi Başkanı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Serkan Fundalar
Yakın Doğu Üniversitesi
Zeyde Yalıner Örek
Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı
Kırgızistan
Stanbulbek Membetaliyev
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Türkiye
Alihan Erbaş
Belgesel Yönetmeni, Yapımcı
Batuhan Kalaycı
Yogat Bozok Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Öğretim Görevlisi
Burak Türten
Karabük Üniversitesi, Akademisyen
Erkan Baysal
TRT AVAZ Yayın Tasarımcısı Görsel Yönetmen
Memduh Yağmur
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Akademisyen