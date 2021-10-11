TÜRK DÜNYASI BELGESEL FESTİVALİ 6 YAŞINDA

6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni 15 Ekim 2021 günü İstanbul Haliç Üniversitesi Sütlüce yerleşkesi konferans salonunda yapılacak.

6 yıl rüzgar gibi gelip geçmiş, belgesel festivalinin ilk düzenlendiği yıl TRT Avaz programına katılıp Kurucu Genel Başkan vekili olduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen belgesel yarışması ve film festivali ile ilgili canlı yayında açıklamalar yapmıştım.

TRT Avaz’da yaptığım açıklamayı sizlerle paylaşıyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=

Belgeseller Tarihe Işık Tutar

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Ödül Törenine, belgeselciliğe ilgi duyan tüm arkadaşlarımı ve okurlarımı davet ediyorum.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk’ün Dünyaya Bakışı ve Türk Kültürü konulu belgesel filim yarışmasında dereceye giren belgeseller açıklanacak.

Türk dünyası Belgesel Film festivaline, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından çok sayıda belgesel katıldı.

Festival ve yarışmayı düzenleyen TDGF Genel Başkan Yardımcısı ve Festival Düzenleme Kurulu Üyesi olarak tüm arkadaşlarımı, kültür ve medeniyet tarihimiz için anlamlı ve önemli olan gala ve ödül törenine katılmaya davet ediyorum.

6. Belgesel Festivali Başlıyor

Türk Dünyası 2021 yılı en iyi profesyonel ve öğrenci belgesel filmleri ödüllendirilecek.

Kuruluşundan bugüne içinde bulunduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen belgesel festivali bir marka haline geldi.

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir başkanlığında gerçekleştirilen bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

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Türk Dünyası 6. Belgesel Filim Festivali Gala ve Ödül Törenleri Başlıyor

Ön Seçici Kurul Üyeleri büyük bir titizlikle festivale gelen tüm filmleri izleyerek öğrenci ve profesyonel kategoride finale kalan filmleri belirlediler.

Jüri Üyeleri

Kurucu Genel Başkan Vekili olmaktan onur duyduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından 6.’sı düzenlenen belgesel filim festivali jüri üyeleri ve bağlı bulunduğu Üniversiteler ile kurumlar halkında açıklama yapan TDGF Genel Başkanı Menderes Demir Festivalin gala ve ödül törenlerinin 14 ve 15 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da Haliç Üniversitesi’nde başlayacağını açıkladı.

TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ

ÖĞRENCİ BELGESEL YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Şehriban Allahverdiyeva

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Azerbaycan

Yusif Quliyev

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Akademisyen

Kazakistan

Asiya Baygojina

Kazakistan Jurgan Sanat Akademisi

Dauren Düsebayev

Kazakistan Alatau Aqparat Basın Holdinginin Web-Editorlük Ofisi Başkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Serkan Fundalar

Yakın Doğu Üniversitesi

Zeyde Yalıner Örek

Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı

Kırgızistan

Stanbulbek Membetaliyev

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Türkiye

Alihan Erbaş

Belgesel Yönetmeni, Yapımcı

Batuhan Kalaycı

Yogat Bozok Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Öğretim Görevlisi

Burak Türten

Karabük Üniversitesi, Akademisyen

Erkan Baysal

TRT AVAZ Yayın Tasarımcısı Görsel Yönetmen

Memduh Yağmur

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Akademisyen

Timur Yılmaz

Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Akademisyen

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İletişim Fakültelerinde Belgeselcilik Yüksek Okulu Kurulmalı ve Belgeselcilik Bölümleri Açılmalı

Dünyanın birçok ülkesi belgeselciliğe büyük önem verip, üniversite bünyelerinde belgesel fakülteleri kurup, özel bölümler açarken, Türkiye’de hiçbir iletişim fakültesinde belgeselcilik bölümü olmaması büyük bir eksiklik.

Yüksek Öğretim Kurumu bir araştırma yaparak, bazı iletişim fakülteleri bünyesinde belgeselcilik bölümleri veya belgeselcilik yüksek okulu açılması için karar almalı.

Her geçen gün büyük ilgi gören ve her bakımdan önemli olan belgeselciliği gençlere sevdirmek, yeni belgeselcilerin yetişmesine imkan sunmak için belgeselcilik bölümleri çok önemli.

Belgeselcilik konusunda kendisini çok iyi yetiştirmiş, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu genç iletişimci Uğur Tatar tarafından kurulan Maksat Sinema Olsun internet sayfasında yayınlanan söyleşimi sizinle paylaşmak istiyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=22501

http://www.maksatsinema.com/…/06/ismail-kahraman-roportaj.h…

Karabük Üniversitesi’ne önermiştik

Belgesel Festivali’nde Türkiye’de marka haline gelen Karabük Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin düzenlendiği Safranbolu’da, Belgeselcilik Meslek Yüksek Okulu açılması için hem üniversite rektörü ve hem de festival yönetimine yıllar önce yazılı ve sözlü öneride bulunmuştum. Bir gün bu önerimizin kabul göreceğine, iletişim fakültelerinde belgeselcilik bölümlerinin açılacağına inanıyorum.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Gala Gösterimi dolayısı ile İstanbul’da Türk Dünyası’nın çeşitli ülkelerinden gelen belgesel yapım ve yönetmenleri ile bir araya gelip, sohbet edip konuştum.

Türk Sineması’nın 105. yıl dönümü ile ilgili ünlü sanatçılarımızla, Türk Sineması’nın geleceği üzerinde görüş alıp, belgesel çekimleri yaptım.

Festivale keşke iletişim fakültelerimizin dekanları da katılıp festivalde yaşanan bu güzel tabloyu görselerdi. İletişim fakültelerimiz kendilerini yenilemeli ve geleceğe hazırlamalı.

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İletişim Fakültelerinde Sosyal Medya bölümü açılmalı

Bugün çok önemli bir meslek haline gelen sosyal medya bölümü için Yüksek Öğretim Kurumu çalışma yapmalı, iletişim fakülteleri bünyelerinde sosyal medya bölümleri açmalıdır.

Belgesel Festivali’nin Belgeselini Çekiyoruz

Baki kalan gök kubbede hoş seda imiş…

4. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Gala Gösterimi ile ilgili basında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.

https://www.iha.com.tr/haber-turk-dunyasi-4-belgesel-film-…/