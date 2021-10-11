TÜRK DÜNYASI BELGESEL FESTİVALİ 6 YAŞINDA

6 yıl rüzgar gibi gelip geçmiş, belgesel festivalinin ilk düzenlendiği yıl TRT Avaz programına katılıp Kurucu Genel Başkan vekili olduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen belgesel yarışması ve film festivali ile ilgili canlı yayında açıklamalar yapmıştım.
TRT Avaz’da yaptığım açıklamayı sizlerle paylaşıyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=
Belgeseller Tarihe Işık Tutar
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Ödül Törenine, belgeselciliğe ilgi duyan tüm arkadaşlarımı ve okurlarımı davet ediyorum.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk’ün Dünyaya Bakışı ve Türk Kültürü konulu belgesel filim yarışmasında dereceye giren belgeseller açıklanacak.
Türk dünyası Belgesel Film festivaline, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından çok sayıda belgesel katıldı.
Festival ve yarışmayı düzenleyen TDGF Genel Başkan Yardımcısı ve Festival Düzenleme Kurulu Üyesi olarak tüm arkadaşlarımı, kültür ve medeniyet tarihimiz için anlamlı ve önemli olan gala ve ödül törenine katılmaya davet ediyorum.
6. Belgesel Festivali Başlıyor
Türk Dünyası 2021 yılı en iyi profesyonel ve öğrenci belgesel filmleri ödüllendirilecek.
Kuruluşundan bugüne içinde bulunduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen belgesel festivali bir marka haline geldi.
TDGF Genel Başkanı Menderes Demir başkanlığında gerçekleştirilen bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
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Türk Dünyası 6. Belgesel Filim Festivali Gala ve Ödül Törenleri Başlıyor
Ön Seçici Kurul Üyeleri büyük bir titizlikle festivale gelen tüm filmleri izleyerek öğrenci ve profesyonel kategoride finale kalan filmleri belirlediler.
Jüri Üyeleri
Kurucu Genel Başkan Vekili olmaktan onur duyduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından 6.’sı düzenlenen belgesel filim festivali jüri üyeleri ve bağlı bulunduğu Üniversiteler ile kurumlar halkında açıklama yapan TDGF Genel Başkanı Menderes Demir Festivalin gala ve ödül törenlerinin 14 ve 15 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da Haliç Üniversitesi’nde başlayacağını açıkladı.
TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ
ÖĞRENCİ BELGESEL YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Jüri Başkanı
Şehriban Allahverdiyeva
Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Azerbaycan
Yusif Quliyev
Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Akademisyen
Kazakistan
Asiya Baygojina
Kazakistan Jurgan Sanat Akademisi
Dauren Düsebayev
Kazakistan Alatau Aqparat Basın Holdinginin Web-Editorlük Ofisi Başkanı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Serkan Fundalar
Yakın Doğu Üniversitesi
Zeyde Yalıner Örek
Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı
Kırgızistan
Stanbulbek Membetaliyev
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Türkiye
Alihan Erbaş
Belgesel Yönetmeni, Yapımcı
Batuhan Kalaycı
Yogat Bozok Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Öğretim Görevlisi
Burak Türten
Karabük Üniversitesi, Akademisyen
Erkan Baysal
TRT AVAZ Yayın Tasarımcısı Görsel Yönetmen
Memduh Yağmur
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Akademisyen
Timur Yılmaz
Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Akademisyen
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İletişim Fakültelerinde Belgeselcilik Yüksek Okulu Kurulmalı ve Belgeselcilik Bölümleri Açılmalı
Dünyanın birçok ülkesi belgeselciliğe büyük önem verip, üniversite bünyelerinde belgesel fakülteleri kurup, özel bölümler açarken, Türkiye’de hiçbir iletişim fakültesinde belgeselcilik bölümü olmaması büyük bir eksiklik.
Yüksek Öğretim Kurumu bir araştırma yaparak, bazı iletişim fakülteleri bünyesinde belgeselcilik bölümleri veya belgeselcilik yüksek okulu açılması için karar almalı.
Her geçen gün büyük ilgi gören ve her bakımdan önemli olan belgeselciliği gençlere sevdirmek, yeni belgeselcilerin yetişmesine imkan sunmak için belgeselcilik bölümleri çok önemli.
Belgeselcilik konusunda kendisini çok iyi yetiştirmiş, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu genç iletişimci Uğur Tatar tarafından kurulan Maksat Sinema Olsun internet sayfasında yayınlanan söyleşimi sizinle paylaşmak istiyorum.
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=22501
http://www.maksatsinema.com/…/06/ismail-kahraman-roportaj.h…
Karabük Üniversitesi’ne önermiştik
Belgesel Festivali’nde Türkiye’de marka haline gelen Karabük Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin düzenlendiği Safranbolu’da, Belgeselcilik Meslek Yüksek Okulu açılması için hem üniversite rektörü ve hem de festival yönetimine yıllar önce yazılı ve sözlü öneride bulunmuştum. Bir gün bu önerimizin kabul göreceğine, iletişim fakültelerinde belgeselcilik bölümlerinin açılacağına inanıyorum.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Gala Gösterimi dolayısı ile İstanbul’da Türk Dünyası’nın çeşitli ülkelerinden gelen belgesel yapım ve yönetmenleri ile bir araya gelip, sohbet edip konuştum.
Türk Sineması’nın 105. yıl dönümü ile ilgili ünlü sanatçılarımızla, Türk Sineması’nın geleceği üzerinde görüş alıp, belgesel çekimleri yaptım.
Festivale keşke iletişim fakültelerimizin dekanları da katılıp festivalde yaşanan bu güzel tabloyu görselerdi. İletişim fakültelerimiz kendilerini yenilemeli ve geleceğe hazırlamalı.
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İletişim Fakültelerinde Sosyal Medya bölümü açılmalı
Bugün çok önemli bir meslek haline gelen sosyal medya bölümü için Yüksek Öğretim Kurumu çalışma yapmalı, iletişim fakülteleri bünyelerinde sosyal medya bölümleri açmalıdır.
Belgesel Festivali’nin Belgeselini Çekiyoruz
Baki kalan gök kubbede hoş seda imiş…
4. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Gala Gösterimi ile ilgili basında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.
https://www.iha.com.tr/haber-turk-dunyasi-4-belgesel-film-…/