TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ GALA VE ÖDÜL TÖRENİ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILDI

Gazeteci ve Belgeselci olarak kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde emeğim olan Belgesel Film Festivali’nin gala ve ödül törenini takip ederken, geçmiş yıllar ve emeği olan birçok insanı düşündüm. Gerçekten bu organizasyona birçok insan emek verdi. İnşallah bir gün, Belgesel Festivali Belgeseli adı ile festivalle ilgili bir belgesel hazırlamak istiyorum.

Türk dünyası belgeselciliğinde bir marka haline gelen Belgesel Festivalinde duygu dolu anlar yaşandı.

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir başta olmak üzere Federasyon ve Belgesel Film Festivalinin bu günlere gelmesinde emeği olan herkese sonsuz teşekkürler.

Altı yıl önce birincisi düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali dolayısı İle TDGF Genel Başkan Yardımcısı ve belgesel jüri üyesi olarak, TRT Avaz TV’de katıldığım canlı yayın programını sizlerle paylaşıyorum iyi seyirler.

https://www.youtube.com/watch?v=iruo1E8tms0

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Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödül Töreni’nden Notlar;

Dünya Dili Türkçe

9 ülke 9 Şehir 1 Festival

6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali

2021 yılı Belgesel Film ödülleri sahiplerini buldu.

15 Ekim 2021 tarihindeki merhum Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş anısına ithaf edilen gala ve ödül töreni Haliç Üniversitesi Sütlüce yerleşkesi konferans salonunda yapıldı.

Törende bu yıl Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü Türk Sinemasının muhteşem sinema sanatçısı Tamer Yiğit’e verildi.

“6. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ” ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULDU

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı’nın öncülüğünde Devlet Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Örgütleri proje ortaklığı ve destekleri ile düzenlenen “6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin 15 Ekim 2021 tarihinde internet üzerinden yapılan jüri toplantısında Profesyonel ve Öğrenci Belgesel Film Yarışmasında ödül alan filmler belirlendi.

9 ülke 9 Şehir 1 Festivali “Dünya Dili Türkçe” sloganı ile profesyonel ve öğrenci kategorisinde yapılacak festivale katılan filmlerin teması ‘’TÜRK KÜLTÜRÜ VE TÜRK’ÜN DÜNYAYA BAKIŞI” oldu.

2021 yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü Türk Sinemasının duayeni usta oyuncu Tamer Yiğit’e verildi.

Bu yıl 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni Türk Milletinin kültürüne, sanatına, ilmine ömrünü vermiş aramızdan ayrılan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a atfedildi. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş adına bir filmimize Onur Ödülü takdim edildi.

Profesyonel Belgesel Film Yarışması Jürisi ve Ödül Alan Filmler:

Jüri Başkanı

Ertuğrul Karslıoğlu/ Yönetmen

Jüri Üyeleri

Aysylu Hafizova/ Senarist, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği Üyesi

Daver Atabey/ Yönetmen, Eğitmen

Fevzi Kasap/ Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı

Nazim Hüseynov/ Salname Belgesel Film Stüdyosu Müdürü

Osman Emre/ Yönetmen, TRT Avaz

Satıbaldı Tekeeyev/ Yönetmen, Senarist

Taalaybek Kullmendeyev/ Yönetmen, O “Ak İlbirs’’ Orta Asya Sinemacılar Birliği

Vilyura Isyandavletova/ Yönetmen, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği Üyesi

Birincilik Ödülü

Sıradan Birkaç Gün(Pınar Okan/ Türkiye Ödülü Taktim Eden: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan

İkincilik Ödülü

Büyükbaba Theros’un Bebekleri/ Marina Karyagina/ Çuvaşistan – Takdim eden: Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

Üçüncülük Ödülü

Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi/ Orhan Tekeoğlu/ Türkiye – Takdim eden: Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Fahri Solak

Jüri Teşvik Ödülü

Biz/ Orman Aliyev/ Azərbaycan Takdim Eden: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcısı Yusuf Enes Topsakal

2-0/ Cihan Emre Zengin/ Türkiye Takdim Eden: Rektör Danışmanı Dr. Şahin Gürz

Türk Konseyi Modern İpek Yolu Turizm Kuşağı Ödülü

Ekizler (Mohammad Alimoradi/ İran, Tabriz Takdim eden: MHP MYK Üyesi, Gökhan Türkeş Öngel

Öğrenci Belgesel Film Yarışması Jürisi ve Ödül Alan Filmler:

Jüri Başkanı: Prof. Dr. Şehriban Allahverdiyava

Jüri Üyeleri:

Alihan Erbaş/ Yönetmen

Asiya Baygojina/ Kazakistan Jurgan Sanat Akademisi

Batuhan Kalaycı/ Yozgat Bozok Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Öğretim Görevlisi

Burak Türten/ Karabük Üniversitesi

Dauen Dyussebayev/ Kazakistan Alatau Aqparat Basın Holdinginin Web-Editorlük Ofisi Başkanı

Erkan Baysal/ Yönetmen, TRT

Memduh Yağmur/ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Serkan Fundalar/ Yakın Doğu Üniversitesi

Stambulbek Mambetaliyev/ Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Kemal Aslan/ Haliç Üniversitesi

Şehriban Allahverdiyeva/ Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi

Timur Yılmaz/ Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Yusif Quliyev/ Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi

Zeyde Yalıner Örek/ Yakın Doğu Üniversitesi

Birincilik Ödülü

Bu da mı Gol Değil?/ Feyzi Baran, Kamil Kahraman/ Türkiye – Takdim eden: Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu

İkincilik Ödülü

Başka Vatanımız Yok/ Bayram Küçük/ Türkiye – Takdim eden: TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca

Üçüncülük 1. Ödül

Meerman/ Aikol Nurlanbek Uulu/ Kırgızistan

Nur/ Abdulshakoor Adnan Alakkad/ Türkiye -Takdim eden: Avkon Genel Başkanı Şakir Gürel

Üçüncülük 2. Ödül

Takdim eden: Eski TRT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeynel Koç

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Türk Dünyası Onur Ödülü: Bestekar(Karabaev Muzaffar Mukhtarovich/ Özbekistan

Takdim eden: Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın torunu Mina Yalçıntaş

Günün anısına fotoğraf çekimiyle tören son buldu.