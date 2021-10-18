Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gazeteci ve Belgeselci olarak kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde emeğim olan Belgesel Film Festivali’nin gala ve ödül törenini takip ederken, geçmiş yıllar ve emeği olan birçok insanı düşündüm. Gerçekten bu organizasyona birçok insan emek verdi. İnşallah bir gün, Belgesel Festivali Belgeseli adı ile festivalle ilgili bir belgesel hazırlamak istiyorum.