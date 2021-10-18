Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 18 Ekim 2021 günü yazdığım makale
Gazeteci ve Belgeselci olarak kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde emeğim olan Belgesel Film Festivali’nin gala ve ödül törenini takip ederken, geçmiş yıllar ve emeği olan birçok insanı düşündüm. Gerçekten bu organizasyona birçok insan emek verdi. İnşallah bir gün, Belgesel Festivali Belgeseli adı ile festivalle ilgili bir belgesel hazırlamak istiyorum.
Türk dünyası belgeselciliğinde bir marka haline gelen Belgesel Festivalinde duygu dolu anlar yaşandı.
TDGF Genel Başkanı Menderes Demir başta olmak üzere Federasyon ve Belgesel Film Festivalinin bu günlere gelmesinde emeği olan herkese sonsuz teşekkürler.
Altı yıl önce birincisi düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali dolayısı İle TDGF Genel Başkan Yardımcısı ve belgesel jüri üyesi olarak, TRT Avaz TV’de katıldığım canlı yayın programını sizlerle paylaşıyorum iyi seyirler.
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödül Töreni’nden Notlar;
9 ülke 9 Şehir 1 Festival
6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali
2021 yılı Belgesel Film ödülleri sahiplerini buldu.
15 Ekim 2021 tarihindeki merhum Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş anısına ithaf edilen gala ve ödül töreni Haliç Üniversitesi Sütlüce yerleşkesi konferans salonunda yapıldı.
Törende bu yıl Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü Türk Sinemasının muhteşem sinema sanatçısı Tamer Yiğit’e verildi.
“6. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ” ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULDU
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı’nın öncülüğünde Devlet Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Örgütleri proje ortaklığı ve destekleri ile düzenlenen “6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin 15 Ekim 2021 tarihinde internet üzerinden yapılan jüri toplantısında Profesyonel ve Öğrenci Belgesel Film Yarışmasında ödül alan filmler belirlendi.
9 ülke 9 Şehir 1 Festivali “Dünya Dili Türkçe” sloganı ile profesyonel ve öğrenci kategorisinde yapılacak festivale katılan filmlerin teması ‘’TÜRK KÜLTÜRÜ VE TÜRK’ÜN DÜNYAYA BAKIŞI” oldu.
2021 yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü Türk Sinemasının duayeni usta oyuncu Tamer Yiğit’e verildi.
Bu yıl 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni Türk Milletinin kültürüne, sanatına, ilmine ömrünü vermiş aramızdan ayrılan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a atfedildi. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş adına bir filmimize Onur Ödülü takdim edildi.
Profesyonel Belgesel Film Yarışması Jürisi ve Ödül Alan Filmler:
Ertuğrul Karslıoğlu/ Yönetmen
Aysylu Hafizova/ Senarist, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği Üyesi
Daver Atabey/ Yönetmen, Eğitmen
Fevzi Kasap/ Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı
Nazim Hüseynov/ Salname Belgesel Film Stüdyosu Müdürü
Osman Emre/ Yönetmen, TRT Avaz
Satıbaldı Tekeeyev/ Yönetmen, Senarist
Taalaybek Kullmendeyev/ Yönetmen, O “Ak İlbirs’’ Orta Asya Sinemacılar Birliği
Vilyura Isyandavletova/ Yönetmen, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği Üyesi
Sıradan Birkaç Gün(Pınar Okan/ Türkiye Ödülü Taktim Eden: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan
Büyükbaba Theros’un Bebekleri/ Marina Karyagina/ Çuvaşistan – Takdim eden: Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi/ Orhan Tekeoğlu/ Türkiye – Takdim eden: Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Fahri Solak
Biz/ Orman Aliyev/ Azərbaycan Takdim Eden: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcısı Yusuf Enes Topsakal
2-0/ Cihan Emre Zengin/ Türkiye Takdim Eden: Rektör Danışmanı Dr. Şahin Gürz
Türk Konseyi Modern İpek Yolu Turizm Kuşağı Ödülü
Ekizler (Mohammad Alimoradi/ İran, Tabriz Takdim eden: MHP MYK Üyesi, Gökhan Türkeş Öngel
Öğrenci Belgesel Film Yarışması Jürisi ve Ödül Alan Filmler:
Jüri Başkanı: Prof. Dr. Şehriban Allahverdiyava
Asiya Baygojina/ Kazakistan Jurgan Sanat Akademisi
Batuhan Kalaycı/ Yozgat Bozok Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Öğretim Görevlisi
Burak Türten/ Karabük Üniversitesi
Dauen Dyussebayev/ Kazakistan Alatau Aqparat Basın Holdinginin Web-Editorlük Ofisi Başkanı
Erkan Baysal/ Yönetmen, TRT
Memduh Yağmur/ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Serkan Fundalar/ Yakın Doğu Üniversitesi
Stambulbek Mambetaliyev/ Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Kemal Aslan/ Haliç Üniversitesi
Şehriban Allahverdiyeva/ Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi
Timur Yılmaz/ Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Yusif Quliyev/ Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi
Zeyde Yalıner Örek/ Yakın Doğu Üniversitesi
Bu da mı Gol Değil?/ Feyzi Baran, Kamil Kahraman/ Türkiye – Takdim eden: Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu
Başka Vatanımız Yok/ Bayram Küçük/ Türkiye – Takdim eden: TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca
Meerman/ Aikol Nurlanbek Uulu/ Kırgızistan
Nur/ Abdulshakoor Adnan Alakkad/ Türkiye -Takdim eden: Avkon Genel Başkanı Şakir Gürel
Takdim eden: Eski TRT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeynel Koç
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Türk Dünyası Onur Ödülü: Bestekar(Karabaev Muzaffar Mukhtarovich/ Özbekistan
Takdim eden: Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın torunu Mina Yalçıntaş
Günün anısına fotoğraf çekimiyle tören son buldu.