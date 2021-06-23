TÜRK DÜNYASI ZİRVESİNE BÜYÜK İLGİ

Altaylardan Tunaya konuşulan dil bizim dilimizde

Uzayıp giden toprak değil kilimlerimizde

17 ve 22 Haziran 2019 tarihinde Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı .İstanbul Kocaeli Sakarya ve Çanakkale de gerçekleşen Türk Dünyası Mühendislik zirvesi büyük ilgi gördü .