TÜRK DÜNYASI ZİRVESİNE BÜYÜK İLGİ

Altaylardan Tunaya konuşulan dil bizim dilimizde
Uzayıp giden toprak değil .Kilimlerimizde 17 ve 22 Haziran 2019 tarihinde Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. İstanbul Kocaeli Sakarya ve Çanakkale de gerçekleşen Türk Dünyası Mühendislik zirvesi büyük ilgi gördü.
Altaylardan Tunaya ...Adriyatikten Çin seddine Türk Dünyası ile ilgili birçok STK önemli çalışmalar yapıyor bizde 25 yıldan beri Türk Dünyası ile ilgili yapılan çalışmalara araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak yaptığımız araştırmalar ve belgesel çekimlerimizle katkı sunmaya çalışıyoruz.
Türk Dünyasının Resmi, Sivil Toplum Kuruluşları
(Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı ve TÜRKSOY) ile birlikte Türk Dünyasının kırktan fazla seçkin üniversitesinin rektörü, 17-22 Haziran Türk Dünyası Diriliş Yılı Etkinleri çerçevesinde İstanbul’da bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.
Türk Dünyası Mühendislik ve Mimarlar Birliği
Tarafından düzenlenen Bu etkinlikleri bizde devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak takip edip belgesel çekimleri yaptık Sakarya’da düzenlenen toplantıları gazeteci arakadaşım Şaban Mergül ile www.sakarya.tv ve www.devrialem.tv olarak canlı yayınladık yayınlarımızın linkini sizlerle paylaşıyorum.
17 Haziranda başlayan etkinliklerde İstanbul programında heyet; Pazartesi günü Tarihi Yarımada Gezisi ve Türkiye’nin en büyük camilerinden olan Çamlıca Camii Ziyaret etti. Salı günü ise, TÜYAP/TURKEYBUİLD Uluslararası Yapı Fuarına Katılım ve Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı Teknik Gezisi yapıldı ve günün akşamında Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Kültür ve Miras Vakfı Onuruna Akşam Yemeği verildi.
Sakarya Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık Ve Şehircilik Zirvesi Ev Sahipliyi Yaptı
17-22 Haziran Türk Dünyası Diriliş Yılı Etkinleri, 19 Haziran Çarşamba günü Tarih ve Diriliş Şehri Sakarya ilinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı
TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK ZİRVESİ etkinlikleriyle devam etti.
Türk Dünyasının Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte Türk Dünyasının kırktan fazla seçkin üniversite rektörü Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bando eşliğinde görkemle karşılandı
heyet Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyareti sonrası AKM’de yapılan Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Programı Sinevizyon gösterimine katıldı.Sakarya ve Oş şehirleri Kardeş Şehir Protokolünü İmzalandı.
Sakarya - OŞ Kardeş Şehir Belediyeler Protokolü İmza Töreni ve Sakarya için önem ifade eden ve Sakarya’nın geleceğine ışık tutacak “2071 Vizyonu Kentsel Gelişme Planı Uluslararası Fikir Yarışması” ilanı yapıldı. Türk Üniversiteler Birliği Onuruna Sakarya nehri kenarında verilen öğle yemeği sonrası Sakarya Büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce nin Necip Fazıl Kısa Kürek tarafından yazılan Sakarya Türküsü şiirini okudu.
Türk Dünyası Heyeti Sakarya Ünüversitesin de
Sakarya Üniversitesi yerleşkesinde, “Türk Dünyasında Müşterek Şehircilik Kültürünün Geliştirilmesi” ve “Türk Dünyasında Müşterek Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi” konulu iki forum düzenlendi. Günün sonunda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından TÜRKSOY Onuruna Sapanca gölü kenarında Akşam Yemeği verildi.
Türk Dünyası Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Marmara Otoyolunda Teknik Gezide İncelemeler Yaptı.
20 Haziran Perşembe günü Türkiye’nin mühendislik alanında iftihar vesilelerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Marmara Otoyolu Teknik Gezisine katılan heyet, T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit TURHAN’ın katıldığı Onursal Tören sonrası Tekne İle Boğaz Turu ve Türk Parlamenterler Asamblesi Onuruna Akşam Yemeği düzenlendi.
Türk Dünyası, Türk’ün Kaderini Yeniden Yazdığı Çanakkale Şehitliğini Ziyaret Etti .
Türk Dünyası Diriliş Yılı Etkinlerinin son gününde heyet, Kocaeli İzmit körfezi Osman Gazi Köprüsü Geçiş Ziyareti, 1915 Çanakkale Köprüsü Teknik Gezisi ve Çanakkale Şehitliği Ziyareti ile tamamladı.
Türk Dünyasının Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları onuruna verilecek olan akşam yemeği Uluslararası Türk Akademisi Onuruna yemek verildi .
Türk Dünyası Diriliş Yılı Etkinleri, Türk dünyasında müşterek şehircilik anlayışının tesis edilmesi, mimarlık, mühendislik eğitimlerinde işbirliği yapılması ve Türkiye’nin mega projelerinin tanıtılması ve Türk devletlerinin gelişmesi, mega projeler inşasında birlikte hareket etmeyi hedefliyor.
Daha önce Türk dünyasında önemli etkinlere imza atan Türk Dünyası Mühendislik ve Mimarlar Birliği yetkilileri tarafından başarıyla gerçekleştirilen bir çok toplantı gibi bu zirveye bizde Türk dünyasının bir çok ülkesinde İlim. Kültür ve tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak araştırmalar yapıp belgeseller çeken gazeteci ve belgeselci olarak katılıp www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimizle canlı şahitlik yaptık.