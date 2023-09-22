Türk Dünyasının Girişimci Kadınları Kocaeli’de Buluşuyor

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen KOİDER Bazaar etkinliği, 22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında; Türk dünyasının girişimci kadınları, Kocaeli’de bir araya gelecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun (GİFED) desteğiyle yapılan organizasyona, tüm Türkiye’den geniş bir katılım olması bekleniyor. KOİDER Bazaar; Demet Sabancı, Leyla Alaton, Gül Akyürek Balta, Burcu Yaşar gibi ünlü girişimci kadınların katılımına sahne olacak.



GELİŞEN TİCARİ HAYATTA KADININ YERİ

KOİDER Başkanı ve GİFED Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Nihan Çakıcı, “KOİDER olarak Türkiye’de yapılamayanı yapıp, kadın girişimciler olarak Türk dünyasını bir araya getiriyoruz. Ülkemizden ve Türk Cumhuriyetlerinden bin kadın girişimci olarak bir araya geleceğiz ve sesimizi ve gücümüzü dünyaya duyuracağız” ifadelerini kullandı. Etkinliğe destek vermekten ayrı bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da, “Kadınlarımızın ekonomik yaşama katılımlarını desteklemek ve teşvik etmek hepimizin görevidir. Gelişen ve değişen ticari hayatta kadınların yeri çok önemlidir” dedi.

KADIN DERNEKLERİ VE GİRİŞİMCİ KADINLAR

Uluslararası bir boyuta ulaşan KOİDER Bazaar’a Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC’nin iş kadınları dernekleri katılım gösterecek. Ayrıca GİFED üyesi olan Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği, Bursa İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği, İzmir İş Kadınları Derneği, İş Kadınları Derneği, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği, Aydın İş Kadınları Derneği, Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği gibi 8 derneğin üyeleri de katılacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen KOİDER Bazaar’da hem üyeler iş ve pazar ağlarının genişletecek hem de katılımcılar kendi alanlarındaki yatırımlarını arttırmaya yönelik imkânlar bulacak. Her yıl yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, tüm Türk Cumhuriyetlerin iş kadınlarını ve derneklerini Kocaeli’de buluşturarak uluslararası standartlara da kavuşturacak.



İHRACAT ZİRVESİ İLE BAŞLAYACAK

KOİDER Bazaar etkinliği 22 Eylül’de, Ticaret Bakanlığı İhracat Daire Başkanlığı, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, TOBB ve DEİK yetkililerinin oturum konuğu olarak katılacağı ihracat zirvesiyle başlayacak. İlk gün, B2B workshoplarıyla devam edecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğin ikinci günü ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın protokol konuşmasıyla başlayacak. Özellikle Kocaeli iş insanlarının da faydalanabileceği, kendi şirketlerini tanıtabileceği etkinlikte alanında uzman kişileri dinleyip panellerden bilgi de edinebilecek.



PANEL, ÜNLÜ İSİMLERİN GEÇİDİ OLACAK

‘Türk Dünyası Kadın Girişimciliğinde İhracat Destekleri’ konulu panel, GİFED Yönetim Kurulu Başkanının moderatörlüğünde; AQSİA Yönetim Kurulu Başkanı Sakı̇ne Babayeva, GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İçim Kavuklu, Kazakı̇stan Dernek Başkanı Lazzat Ramazanova, Kırgızı̇stan Dernek Başkanı Zamı̇ra Akbagysheva ve Özbek Dernek Başkanı Mı̇radı̇lova Nası̇ba Kadı̇rovna’nın katılımıyla gerçekleşecek. Moderatörlüğünü tecrübeli haber spikeri Celal Pir’in yapacağı ‘Dünya Ülkelerinde İhracatta Kadının Yeri’ konulu ikinci panelin konuşmacıları ise Türkiye’nin başarılı iş kadınları arasında olan Leyla Alaton ve Gül Akyürek Balta olacak. Son panelin konusu ise Celal Pir’in moderatörlüğünde ‘E-ticarette İhracat Modelleri’ olacak. Son oturuma, panelist olarak Demet Sabancı ve Trendyol Uluslararası Ticaret Direktörü Burcu Yaşar katılarak tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.

TÜRK CUMHURİYETLERİYLE İLİŞKİLER

Etkinlikte bu yıl bir ilke imza atılarak tüm Türk Cumhuriyetlerindeki iş kadınları Türkiye’ye davet edildi. Organizasyon hem ülkemize hem bölgemize katkı sağlayacak. Derneklerin; sanayici, üretici, işletme sahibi, ithalat ve ihracat şirketi sahibi olan ve işletmesini şubeleştirmek isteyen üyeleri Kocaeli’de buluşacak. Türk Cumhuriyetlerinden gelen konuklarıyla beraber GİFED’in Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Adana, Afyon, Gaziantep’ten gelen üyeleri ve KOİDER, toplamda 70 stant açacak.



BİR BAZAAR’DAN ÇOK DAHA FAZLASI

Organizasyona herkesi davet eden KOİDER Başkanı Çakıcı, ‘’Etkinliğimizin bölge ekonomisine, Türkiye ekonomisine ve geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir diğer hedefimiz de bu organizasyondan sonra Türk Cumhuriyetlerini bir araya geldiği bir e-ticaret portalı oluşturmak. Bu projeyi sadece kadınlar için değil tüm iş insanları için düşünebiliriz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükakın’a, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı



