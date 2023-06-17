Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Kurulu’ndan Notlar

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr de belgeselcinin not defteri köşesinde 17 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KURULAN TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA DANIŞMA KURULUNA SEÇİLEREK ÖNEMLİ BİR GÖREV DAHA ÜSTLENMİŞ BULUNMAKTAYIM GENEL KURULUMUZ HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNUYOR BAŞARILAR DİLİYORUM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2601245763363348&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

Türk İnternet Medya Birliği'nin (TİMBİR) 1'inci Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa Dr. Süleyman Basa seçildi. Genel Kurul’da TİMBİR'in yönetim kurulu da belirlendi. Genel kurulla ilgili TİMBİR tarafından kurulan Birlik Haber Ajansı’nın haber metnini sizlerle paylaşıyorum

TİMBİR GENEL KURULU’NDAN NOTLAR

Cumhurbaşkanlığı’nın 7 Mart 2023 tarih ve 6906 sayılı kararnamesi ile kurulan, 81 il ve 14 ülkeden 104 kurucu ve 987 medya kuruluşunun yer aldığı Türk İnternet Medya Birliği’nin (TİMBİR) 1’inci Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen, Rize Milletvekili Avukat Harun Mertoğlu, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 27’inci Dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, 24’üncü Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Sait, AK Parti 25 ve 26 Dönem Zonguldak Milletvekili ve AK Parti Merkez Yönetim Etik Kurulu Üyesi Hüseyin Özbakır ve Cumhurbaşkanlığı’nda Uzman olan eşi Deniz Özbakır, TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar ile 81 ile ve 14 ülkeden TİMBİR üyeleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR

TİMBİR yöneticisi Avukat Cüneyt Altıparmak’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda konuşan TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, üyelerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk internet medyasının güçlenmesi ve gelişmesi için bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Dr. Basa, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

MERTOĞLU: İNTERNET MEDYASININ YANINDAYIZ

AK Parti Rize Milletvekili Avukat Harun Mertoğlu, İnternetin günümüzde hayatın her anında olduğunu belirterek İnternet haberciliğinin de çok hızlı geliştiğini söyledi. TİMBİR’in çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Mertoğlu, İnternet medyasının yanında olduklarını, mecliste yapılması gerekenler konusunda destekçi olacaklarını belirtti.

ÖNEN’DEN TİMBİR’E TEBRİK

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen de konuşmasında şunları söyledi:

“Büyük emeklerle kurulan TİMBİR’in ilk genel kurulunu gerçekleştirmek üzere buraya toplandık. Kuruluş sürecinden bugüne; verilen emeği, gösterilen samimi gayreti yakinen takip ettim. İçinizde bulunan dostlarım ve arkadaşlarım bana TİMBİR’in oluşum fikrini, sürecini, istikrarla devam eden çalışmaları anlattılar. Bu bağlamda kurucu Başkan olan Süleyman Basa şahsında hepinizi tebrik ediyorum. Birliğin teşekkülü Cumhurbaşkanımızın oluru ile gerçekleşti. Bu da ayrı bir kıymet ve sorumluluk arz ediyor. İnternet medyası konusundaki çalışmalar ile bu alanda etkin çalışacak bir çatının olması ülkemiz için de Türkçe yayın yapan uluslararası haber siteleri için de çok önemli” dedi.

AVŞAR’DAN DESTEK SÖZÜ

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar’da İnternet medyası alanında çalışma yürüten TİMBİR yönetimi ve üyelerini tebrik etti, İnternet medyasının sorunlarının çözümü noktasında parlamentoda desteklerini sunacaklarını ifade etti.

HALİL İBRAHİM YILMAZ: TİMBİR ÇOK ÖNEMLİ BİRLİKTELİK

Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’da TİMBİR’in çalışmalarını yakından takip ettiğini, her daim destek olmaya çalıştığını söyledi. TİMBİR bünyesindeki İnternet medyasının birlikteliğini ve yapılanmasını çok önemli bulduğunu kaydeden Yılmaz, İnternet medyasının toplumsal sorunları gündeme taşıyarak birçok konuda tedbirlerin alınmasını sağlamada itici kuvvet olduğunu söyledi.

BHA ANLATILDI

TİMBİR Genel Kurulu’nda Birlik Haber Ajansı’nın da çalışmaları ve hedefleri açıklandı. BHA Genel Müdürü Muhammet Kaçar, TİMBİR üyelerine sunum yaptı. Türkiye’nin 81 il ve ilçeleri ile yurt dışı temsilciliklerindeki muhabirleri tarafından güncel, siyasi, ekonomik, kültür, sanat ve spor alanlarındaki haberler ve son dakika gelişmeleri, doğru, hızlı, tarafsız ve kamu yararı gözetilerek, insan onuru ve toplumsal değerlere saygılı bir habercilik anlayışıyla, İnternet haber yayıncılığı yapan üye kuruluşlara ulaştırdıklarını vurgulayan Kaçar, “BHA, ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişmeleri üye yayın kuruluşlarına aktarırken, yanlış veya doğruluğu bulunmayan, sosyal medyada kasıtlı yayılan dezenformasyon içeren bilgi ve haberlerin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’deki yerel, bölgesel ve ulusal İnternet yayıncılığının ihtiyaç duyduğu haber içeriğini sağlamayı hedefleyen ajansımız; kamu yararı başta olmak üzere, insani değerleri, birleştirici ve bilgilendirici içeriklerin yayınlanmasını esas almaktadır” dedi.

TİMBİR YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Türk İnternet Medya Birliği’nin Genel Kurulu’nda Başkanlığa Dr. Süleyman Basa seçildi. TİMBİR’in yönetim organları ise şu isimlerden oluştu:

TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ 1.OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİMLERİ

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

TİMBİR 1. OLAĞAN GENEL KURUL YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

1-Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU (Başkan) MGK Genel Sekreteri� 2-EKREM YÜCE (Başkan Vekili) Sakarya Belediye Başkanı� 3-Prof.Dr. Zakir AVŞAR (Başkan Yrd.) Hacı Bayram Veli Ünv. 4- MEHMET UÇUM Cumhurbaşkanlığı Baş Dan. 5- GÜRSEL BARAN ATO Başkanı 6- Halil İbrahim YILMAZ ATO Başkan Vekili� 7-Hasan KARTAL İş Adamı� 8- Mehmet Ali KUMBUZOĞLU TBMM Genel Sekreteri� 9-SELÇUK PEHLİVAN TED BAŞKANI� 10- PROF.DR NECDET BASA TBMM E. GENEL SEKRETER 11- Av. MUSTAFA KARAMAN HUDER Kur. Başkanı� 12- Doç.Dr İbrahim SARITAŞ Mili Eğitim Bakanı Başdanışman 13- Rahmi METİN Rize Belediye Başkanı 14- Mete HACIARİFAĞAOĞLU RTÜK Yönetim Kurul Üyesi� 15- İbrahim USLU RTÜK Bşk. Yrd� 16-Mehmet ERGÜN Bilecik Tic. Odası Başkanı 17- Abdulkadir Emin ÖNEN Urfa milletvekili� 18- Doç.Dr. Tunay KAMER Kastamonu Üniversitesi� 19- Hasan SOYGÜZEL Yalova İl Gn. Meclis Bşk 20- Doç.Dr.Burcu Zeybek İstanbul Üniversitesi� 21- Mürsel SABANCI Balıkesir Kent Konseyi Başkanı

DANIŞMA KURULU

1-VEYSEL CINCIK (Başkan) HATAY� 2- HÜSEYİN KÖMÜR- TOKAT� 3- İSMAİL KAHRAMAN- KOCAELİ 4- FAHRİ YAĞLI İSTANBUL 5- AHMET HASDEMİR- SİVAS 6- MEHMET NEZİR GÜNEŞ MARDİN 7- ŞAHİN ÖZER ADANA 8- KEMAL KUTLU- ADIYAMAN 9- ORHAH SAMAST- BURSA 10- ERSİN BEBEK ANKARA 11- FATİH EMİN TÜTEN SİVAS 12- ADEM ERDAĞI İZMİR 13- MURAT MARAP İSTANBUL 14- KAYHAN DOĞAN GAZİANTEP 15- OLGUNAY KÖSE ANKARA� 16- NİZAMETTİN BİLİCİ ANKARA 17-MURAT ERDOĞAN ANKARA 18- NURATTİN BAY KONYA� 19- BAHTİYAR KAHVECİ ORDU 20- ETHEM BAKAR- GİRESUN� 21- SENEM YAVUZASLAN KARAMAN� 22- YÜCEL YALÇINKAYA İSTANBUL 23- ŞENOL AYDIN ANKARA 24- ERCİHAN ÇAKMAK- KIRIKKALE 25- MEHMET YAZICI SAMSUN� 26- OSMAN İSLAM İSTANBUL 27- BERNA KAYA-İZMİR İZMİR� 28- FATİH ERGE TEKİRDAĞ 29- EMİN AYDIN AYDIN 30- MUSTAFA TATLISU- KONYA� 31- ESRA AKSU SİNOP 32- GÜLCAN KORUKÇU NAZLI ERZURUM

İNTERNET ETİK KURULU (İMEK)

1- HASAN ERASLAN-KIRŞEHİR�2 -ŞERİFE TÜRKEŞ-NİĞDE�3- SERVET ASLAN-AĞRI�4-MEHMET TAŞ-KAHRAMANMARAŞ�5-KERİM AKKAYA (BARTIN)�6-MELTEM SUZAN ZEKİ-KAYSERİ�7-FATİH EMİN TÜTEN-SİVAS�8-EMRE TURAN-ANKARA�9-HAYDAR ÖZTÜRK-SAMSUN�10-ERKAN AYÇAM�11- KAYHAN DOĞAN�12- NEVZAT AYCİL�13- ÖZKAN KARAKAYA�14- RIDVAN TOKMAK 15-TUNCAK LAKOT�16- SAİT ÇETİNTAŞ�17- TURAN HARMANCI�18- NUMAN AKTAŞ�19- YASİN NAZIM KAYHAN�20- ERCÜMENT DAŞDELEN�21- KADİR ÜRÜNDÜ-MARDİN�22- DR.ASLI KÖSEOĞLU-ERZURUM�23- AYDIN AKYÜREK-GAZİANTEP�24- VEDAT SEZER –ÇANAKKALE�25- NİHAT BOZKURT�26- AZMİ ERTAN – ADANA

TİMBİR GENÇLİK KOMİSYONU

1-ÖZGÜR YILDIZ�2-HIZIR İLYAS YILDIRIM�3- SITKI TAŞEL�4- GÖKHAN GÜL�5- FURKAN SARICA 6 -RÜMEYSA KIRMIZI�7 -ALİ GENİŞ�8-ALİ TEPE�9- UMUT İBRAHİM DEMİRÖZ�10- RAMAZAN YILDIRIM�11- MACİT BARIN BASA�12- BÜŞRA İREM ÇAM�13- İREM KURUDAYI�14- YAĞIZ YAYLI�15-MUHAMMET YAĞCIOĞLU�16- MELİH MERMER�17- AHMET EMİRHAN KAHRAMAN�18-MUHAMMET CAN AKYÜREK�19- RIDVAN CAN�20- NURSİMA AKYÜREK�21- HAKAN KISACA�22- KARDELEN�23- ALPER EVREN ŞAHİN

ULUSLARASI İLİŞKİLER KURULU

1- METİN KARAKOCA-GÜNEY AMERİKA 2- AGİL ALESGER –AZERBEYCAN� 3- İSMAİL KARATAŞ-İNGİLTERE� 4- YALÇIN ALİYEV-AZERBEYCAN 5- ERDAL ALTUNTAŞ-ALMANYA� 6- İLHAN KILIÇ-ALMANYA� 7- BURHAN CANBAZ-KIBRIS� 8- ÖMÜR ÇELİK-İSVİÇRE� 9- YAVUZ APAYDIN 10- SAVAŞ UĞURLU 11- NİHAT YILDIZ

YÖNETİM KURULU

1- SÜLEYMAN HASAN BASA – ANKARA 2- RIFAT SAİT – İZMİR 3- CÜNEYD ALTIPARMAK- HUKUK 4- HASAN YAVUZ BAKIR-RİZE � 5- SELÇUK ÖZDEMİR-ERZİNCAN 6 MUAMMER BOSTAN-KARABÜK 7- CENGİZ AKSAN- ŞANLIURFA 8-YALÇIN ALİYEV-AZERBAYCAN 9- MENDERES DEMİR-OSMANİYE 10-MEHMET ERDEM TOKUŞ-SİVAS 11- M. LEVENT ÖZTÜRK-GAZİANTEP 12- SEMRA A. AKYÜREK –BALIKESİR 13-ADİL KOÇALAN-İSTANBUL� 14- AGİL ALESGER-AZERBAYCAN 15- MEHMET AYDIN-AYDIN� 16-HASAN ÖZDEMİR-BURSA� 17- NEVSER TAVGAÇ ERASLAN-EDİRNE� 18- ÖZKAN DİKMEN-TEKİRDAĞ 19- TANJU AKINCIOĞLU-TRABZON 20- SERAP ÜLKÜ ÖZDEMİR-MUĞLA 21- MUAMMER BALOĞLU-ZONGULDAK 22- ABDURRAHMAN AKSU-ANKARA

YÖNETİM KURULU LİSTESİ YEDEK

ESRA AKSU-SİNOP HAŞİM NEBİOĞULLAR-DENİZLİ ELVAN ŞİMŞEK-ÇORUM BETÜL YILMAZ-AMASYA ABİT DEMİR-KİLİS SELÇUK ÖÇAL-BURDUR YALÇIN ALİYEV-AZERBAYCAN ÖZCAN ÇİVİŞ-BİTLİS HAKİM BAYRAKTAR-BİNGÖL MEHMET ERGÜN –BİLECİK YAŞAR YILDIZ –BAYBURT

DENETİM KURULU

1 ALİHAN TELATAR-RİZE 2 ORHAN KEMAL ERKILIÇ-ANKARA 3 SERHAT ÖZŞAHİN-SİNOP 4 ALPER EVREN ŞAHİN 5 ALİ BULUR – ANKARA

DENETİM KURULU YEDEK SADETTİN ULUSOY – AFYON MUSTAFA DEMİRAL –ESKİŞEHİR BÜLENT TOPLU – MUŞ MEHMET DEMİRHAN-ŞIRNAK MEHMET DALGIÇ-DİYARBAKIR

DİSİPLİN KURULU ASİL

1- GAMZE İSPİRLİ-ERZURUM � 2- YAŞAR SARIKAYA –AKSARAY 3- İSKENDER YILMAZ-MALATYA 4- AHMET KAPLAN-İZMİR 5- İBRAHİM EKSİLMEZ-ARTVİN

DİSİPLİN KURULU YEDEK