Türkistan'dan Endülüs'e Kültür Coğrafyamız

Giresun Espiye İmam Hatip lisesinde Türkistan'dan Endülüs’e Belgesel sinevizyon gösterisi ve konferansı gerçekleştirdik. Tarihi İpek Yolu üzerindeki kültür ve medeniyet tarihimizi anlattık.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik gönül coğrafyasındaki kadim kültür ve medeniyet şehirlerimizin tanıtılmasına yönelik program çerçevesinde Horasan ve Türkistan medeniyetine ev sahipliği yapan Afganistandaki Herat Hayber geçidi ,Belh .Hindistan’daki Yeni delhi , Agra Serhint, Özbekistan’daki Hive, Buhara, Semerkant ,Kazakistan’daki Türkistan Yesi, Kırgızistan’daki Balasağun , Doğutürkistandaki Kaşgar , Turfan, Urumçi Yarkent, Moğolistan’daki. Orhon ırmağı Vadisi Göktürk kitabeleri Karabalgas Şehrindeki tarihi eserleri görselleri ile öğrencilerle paylaştık

Bugünkü İspanya ve.Portekiz’de kurulan ve 800 yıl İslam medeniyetinin hüküm sürdüğü Avrupaya medeniyeti öğreten Endülüs İslam medeniyetinin kadim şehirleri Kutuba Gırnata Cebeli Tarık. Seviye. Ve. Tüleytula şehirlerinde. www.devrialem.tv olarak çektiğimiz belgesel sunumu öğrencilerle paylaşarak kültür ve medeniyet tarihimize vefa borcumuzu azda olsa ödemeye çalıştık.