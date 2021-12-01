GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkistan'dan Endülüs'e Kültür Coğrafyamız

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Türkistan'dan Endülüs'e Kültür Coğrafyamız

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:51


Giresun Espiye İmam Hatip lisesinde Türkistan'dan Endülüs’e Belgesel sinevizyon gösterisi ve konferansı gerçekleştirdik. Tarihi İpek Yolu üzerindeki kültür ve medeniyet tarihimizi anlattık.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik gönül coğrafyasındaki kadim kültür ve medeniyet şehirlerimizin tanıtılmasına yönelik program çerçevesinde Horasan ve Türkistan medeniyetine ev sahipliği yapan Afganistandaki Herat Hayber geçidi ,Belh .Hindistan’daki Yeni delhi , Agra Serhint, Özbekistan’daki Hive, Buhara, Semerkant ,Kazakistan’daki Türkistan Yesi, Kırgızistan’daki Balasağun , Doğutürkistandaki Kaşgar , Turfan, Urumçi Yarkent, Moğolistan’daki. Orhon ırmağı Vadisi Göktürk kitabeleri Karabalgas Şehrindeki tarihi eserleri görselleri ile öğrencilerle paylaştık
Bugünkü İspanya ve.Portekiz’de kurulan ve 800 yıl İslam medeniyetinin hüküm sürdüğü Avrupaya medeniyeti öğreten Endülüs İslam medeniyetinin kadim şehirleri Kutuba Gırnata Cebeli Tarık. Seviye. Ve. Tüleytula şehirlerinde. www.devrialem.tv olarak çektiğimiz belgesel sunumu öğrencilerle paylaşarak kültür ve medeniyet tarihimize vefa borcumuzu azda olsa ödemeye çalıştık.
Çin’den başlayan denizle ilk kez Giresun Tirebolu limanında buluşan Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net. tarafından birçok tv kanalına kültür hizmeti olarak gönderilen belgesel sinevizyonu sizlerle paylaşıyorum

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BELGESEL TADINDA KKTC'DE DEVRİ ALEM BELGESEL TADINDA KKTC'DE DEVRİ ALEM
Kırım Savaşları’ndan Suriye Antlaşmasına Rusya Gerçeği! Kırım Savaşları’ndan Suriye Antlaşmasına Rusya...
Orduda Düzenlenen Tarihi Panel Ve Çalıştay Orduda Düzenlenen Tarihi Panel Ve Çalıştay
Tarımın Önemi Ve Anadolu Ziraatçiler Derneği Tarımın Önemi Ve Anadolu Ziraatçiler Derneği
Başkan Şayir, yatırımları masaya yatırdı! Başkan Şayir, yatırımları masaya yatırdı!
Engellilerin araçlarını Darıca Belediyesi tamir ediyor Engellilerin araçlarını Darıca Belediyesi tamir...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

BELGESEL TADINDA KKTC'DE DEVRİ ALEM
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 6 yıl önceki facebook paylaşımı.

Haberi Oku