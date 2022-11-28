Türkiye Atlı Dayanıklılık yarışmaları nefesleri kesti





Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası hafta sonu Gebze’de gerçekleştirildi. Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli geçen şampiyonaya 22 kulüpten 120 sporcu katıldı.





22 KULÜPTEN 120 SPORCU

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla düzenlediği 2022 Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası tamamlandı. Gebze Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen şampiyonaya 22 kulüpten 120 sporcu katıldı. Yarışlar sabah saat 06.00 itibariyle başladı.





2 GÜNLÜK YARIŞ NEFES KESTİ

2 gün süren yarışlara 26 Kasım Cumartesi günü sabahı start verildi. Atlar, toplam 120 kilometrelik parkurda koştu. Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giren atlar, sağlık durumlarının elvermesi durumunda yarışa devam edebildi. Nefes kesen yarışmalar pazar günü sona erdi.





ÖDÜL TÖRENİ

Gebze Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, kulüp başkanları, sporcular ve aileleri izledi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.





YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN SPORCULAR ŞÖYLE OLUŞTU;





KARTEPE BELEDİYESİ 50 KM KOŞUSU

1.Özturbo isimli atıyla Mustafa Özlütürk

2.Çakırbeyli isimli atıyla Bahadır Kaan Utlu

3.Hakmar isimli atıyla Mehmet Efe Güzel

4.Hüraslan isimli atıyla Mehmet Sait Mutlu

5.Özügüzel isimli atıyla Abdülkadir Arıcan





DERİNCE BELEDİYESİ KUPASI 60 KM KOŞUSU

1.İskender isimli atıyla Pelin Alp

2.Mavi isimli atıyla Kerem Cırık

3.Şahinsemih isimli atıyla Ömer Faruk Özer

4.Camuzdevranı isimli atıyla Şakir Tarık Çakır

5.Spirit isimli atıyla Mustafa Erşahin





SGT GAYRİMENKUL İNŞAAT KUPASI 80 KM KOŞUSU

1.Aswan isimli atıyla Ömer Atar

2.Gülafitap isimli atıyla Deren Çetinbağ

3.Umutreis isimli atıyla Ecrin Pekcan

4.Cennetim isimli atıyla Volkan Çapur

5.Asil isimli atıyla Ömer Faruk Pehlivan





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 100 KM

1.Draguna isimli atıyla Erkan Demir





YILDIZ VE GENÇ BİNİCİLER ÇAYIROVA BELEDİYESİ

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 100 KM

1.Sabır isimli atıyla Alim Botashev







