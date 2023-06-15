TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GAZETECİLİK HATIRALARIM

Hatıralar insanı geçmişe götürmekte duygulu anlar yaşatmakta.
Acı ve tatlısı ile anılar sadece geçmiş değil gelecektir.
14 Haziran 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra Meclis yenilendi .Birçok milletvekili ve bakan seçilmedi veya seçimi kaybetti.
Daha önce bakanlık yapan anlı şanlı birçok isim milletvekili olduğu İçin bakanlık koltuklarını kaybedip sade milletvekili oldular
Ankara’ya her gittiğimde meclise gidiyorum seçip Ankara’ya gittiğimiz milletvekillerimiz ziyaret ediyorum
RTÜK'ün ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen AFET KIRIZ YÖNETİMİN DE MEDYANIN ÖNEMİ KONULU panele katılmak deprem gerçeği sergisi açmak ve belgesel sunumu yapmak üzere gittiğim Ankara da milletvekillerimizi sergiye davet etim Meclis de komisyon seçimleri yapıldığı için birçok vekilimiz sergimizin açılışına gelemedi ve tebrik mesajı gönderdiler yoğun işleri arasında sergimizin açılışına Kocaeli milletvekili Sn. Nail Çiler ile Sakarya milletvekili Sn. Lütfü Bayrak beyler bizzat geldiler deprem sergimiz ile ilgili kendileriyle belgesel söyleşi de gerçekleştirdik.
Deprem sergimizin açılışına mesaj gönderen millet vekillerimizi büyük millet meclisinde ziyaret ettik. Yakından tanıdığım Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu Cemil Yaman Sami Çakır Veysel Tipoğlu İstanbul milletvekilleri Hasan Turan ile Giresun milletvekili Prof Dr Nazım Elmas milletvekillerimize teşekkür ederek kendilerine başarı dileklerimizi iletip gazetecilik ve belgeselcilik görevimizi de yapmaya çalıştık.
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDEN CANLI YAYIN
14 Haziran 2023 milletvekili genel seçimlerinden bir ay sonra 13 Haziran 2023 tarihinde büyük millet meclisine geldiğimde TBMM ye ilk geldiğim 38 yıl önceki günler gözlerimin önüne geldi.
Genç bir gazeteci olarak ilk meclise geldiğim 38 yıl önce meclise gördüğüm liderler milletvekilleri bakanlar hepsi ve her şey bir rüya gibi.
Kimler geldi kimler geçti her şey mazi oldu. Bu duygu ve düşünce ile Meclisin de basın merkezi önünden her gün TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak seçimlerden sonra Ankara da Türkiye büyük millet meclisi binasında yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum .