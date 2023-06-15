TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GAZETECİLİK HATIRALARIM

Hatıralar insanı geçmişe götürmekte duygulu anlar yaşatmakta.

Acı ve tatlısı ile anılar sadece geçmiş değil gelecektir.

14 Haziran 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra Meclis yenilendi .Birçok milletvekili ve bakan seçilmedi veya seçimi kaybetti.

Daha önce bakanlık yapan anlı şanlı birçok isim milletvekili olduğu İçin bakanlık koltuklarını kaybedip sade milletvekili oldular

Ankara’ya her gittiğimde meclise gidiyorum seçip Ankara’ya gittiğimiz milletvekillerimiz ziyaret ediyorum

RTÜK'ün ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen AFET KIRIZ YÖNETİMİN DE MEDYANIN ÖNEMİ KONULU panele katılmak deprem gerçeği sergisi açmak ve belgesel sunumu yapmak üzere gittiğim Ankara da milletvekillerimizi sergiye davet etim Meclis de komisyon seçimleri yapıldığı için birçok vekilimiz sergimizin açılışına gelemedi ve tebrik mesajı gönderdiler yoğun işleri arasında sergimizin açılışına Kocaeli milletvekili Sn. Nail Çiler ile Sakarya milletvekili Sn. Lütfü Bayrak beyler bizzat geldiler deprem sergimiz ile ilgili kendileriyle belgesel söyleşi de gerçekleştirdik.