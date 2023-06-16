TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE GAZETECİLİK HATIRALARIM

RTÜK’ün ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen AFET KRİZ YÖNETİMİNDE MEDYA’NIN ÖNEMİ KONULU panele katılmak deprem gerçeği sergisi açmak ve belgesel sunumu yapmak üzere gittiğim Ankara’da milletvekillerimizi sergiye davet ettim. Mecliste komisyon seçimleri yapıldığı için birçok vekilimiz sergimizin açılışına gelemedi ve tebrik mesajı gönderdiler. Yoğun işleri arasında sergimizin açılışına Kocaeli Milletvekili Sn. Nail Çiler ile Sakarya Milletvekili Sn. Lütfü Bayrak Beyler bizzat geldiler. Deprem sergimiz ile ilgili kendileri ile belgesel söyleşi de gerçekleştirdik.