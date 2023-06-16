TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE GAZETECİLİK HATIRALARIM

16 Haziran 2023 Cuma 12:08
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr de belgeselcinin not defteri köşedinde yayınlanan makalemiz
Hatıralar insanı geçmişe götürmekte duygulu anlar yaşatmakta
Acı ve tatlısı ile anılar sadece geçmiş değil gelecektir
14 Haziran 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra Meclis yenilendi. Birçok Milletvekili ve Bakan seçilmedi veya seçimi kaybetti.
Daha önce bakanlık yapan anlı şanlı birçok isim milletvekili olduğu için bakanlık koltuklarını kaybedip sade milletvekili oldular.
Ankara’ya her gittiğimde meclise gidiyorum, seçip Ankara’ya gittiğimiz milletvekillerimiz ziyaret ediyorum.
RTÜK’ün ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen AFET KRİZ YÖNETİMİNDE MEDYA’NIN ÖNEMİ KONULU panele katılmak deprem gerçeği sergisi açmak ve belgesel sunumu yapmak üzere gittiğim Ankara’da milletvekillerimizi sergiye davet ettim. Mecliste komisyon seçimleri yapıldığı için birçok vekilimiz sergimizin açılışına gelemedi ve tebrik mesajı gönderdiler. Yoğun işleri arasında sergimizin açılışına Kocaeli Milletvekili Sn. Nail Çiler ile Sakarya Milletvekili Sn. Lütfü Bayrak Beyler bizzat geldiler. Deprem sergimiz ile ilgili kendileri ile belgesel söyleşi de gerçekleştirdik.
Deprem sergimizin açılışına mesaj gönderen milletvekillerimizi Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret ettik. Yakından tanıdığım Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Veysel Tipioğlu, İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ile Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas milletvekillerimize teşekkür ederek kendilerine başarı dileklerimizi iletip gazetecilik ve belgeselcilik görevimizi de yapmaya çalıştık.
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDEN CANLI YAYIN
14 Haziran 2023 Milletvekili genel seçimlerinden bir ay sonra 13 Haziran 2023 tarihinde Büyük Millet Meclisine geldiğimde TBMM’ye ilk geldiğim 38 yıl önceki günler gözlerimin önüne geldi.
Genç bir gazeteci olarak ilk meclise geldiğim 38 yıl önce mecliste gördüğüm liderler, milletvekilleri, bakanlar hepsi ve her şey bir rüya gibi…
Kimler geldi kimler geçti her şey mazi oldu. Bu duygu ve düşünce ile Meclisin de basın merkezi önünden her gün TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve
www.gebzegazetesi.com olarak seçimlerden sonra Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SN. RADİYE SEZER HANIM’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK
RTÜK ve TİMBİR’in ortaklaşa düzenlediği “AFET KRİZ YÖNETİMİNDE MEDYANIN ROLÜ” paneline katılmak üzere gittiğim Ankara’da milletvekilliğine yeniden seçilen Kocaeli siyasetinin duayen isimlerinden Sn. Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileklerimi ilettim.
Ziyarette Radiye Hanım’a Gebze’nin en büyük ihtiyaçlarından olan ve kendisinin de yakından ilgilendiği Gebze kütüphane binası ve Gebze huzur evi yapılması ile ilgili görüş ve önerilerimi sundum.
Misafirperverliği ve yakın ilgisinden dolayı kendisine teşekkür ederim.
ZİYARET İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİM
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun ev sahipliğinde TİMBİR tarafından düzenlenen Deprem paneline katılmak üzere gittiğim Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürünü Sn. Ahmet Aldemir’i makamında ziyaret edip özel kütüphaneler üzerine sohbet edip bakanlık tarafından Gebze’ye yapılacak kütüphane binası ile ilgili görüş ve önerilerimi sundum. Misafirperverliği ve yakın ilgisinden dolayı kendisine teşekkür ederim.
KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN CANLI YAYIN
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğünü ziyaret edip TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv ve 39 yıldır yayınlanan Gebze gazetesi
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KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRÜ AHMET ALDEMİR KİMDİR
1972 yılında Kırşehir’de dünya geldi. İlk ve orta öğretimini memleketinde tamamladıktan sonra, Ankara Kurtuluş Lisesinden mezun oldu. Lisansı Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik, Yüksek lisansı yine aynı Üniversitede Bilgi ve Belge Bölümünde tamamladı. Doktora çalışmasına Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Bölümünde tez aşamasında ara vermiş durumdadır. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi (AÖF) İşletme Fakültesini bitirmiştir. İş/mesleki hayatına ASAM (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinde) başlamıştır. 5 yıl Sakarya Üniversitesinde Okutman kadrosunda kütüphaneci olarak çalışmıştır. Aralık 2006 yılında Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında göreve başlamış; Kültür ve Turizm Uzmanı, Mali İşler Şube Müdürlüğü vekaleti gibi pozisyonlarda çalıştıktan sonra, 15 Nisan 2016 tarihinde Kütüphaneler Daire Başkanlığına görevine getirilen Aldemir halen Genel müdür olarak görevini sürdürmekte Orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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