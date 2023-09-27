TÜRKİYE FİNLANDİYA İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BÜYÜKELÇİMİZ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

Finlandiya’yla ikili ilişkilerimiz ve uluslararası alanda gelişen işbirliğimize, Finlandiya'nın Nisan 2023’de NATO üyesi olmasıyla müttefiklik boyutu da eklenmiştir.

Türkiye ve Finlandiya 2010 yılında BM’nin barış sağlama yönündeki etkinlik ve kapasitesinin artırılması amacıyla oluşturulan “Barış İçin Arabuluculuk” girişimine öncülük ederek, BM çerçevesinde bu konudaki tek forum olan Arabuluculuk Dostları Grubunu (ADG) oluşturmuşlardır. ADG'nin 53 ülke ve BM dâhil 8 uluslararası/bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 61 üyesi bulunmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN FİNLANDİYA HELSİNKİ’DEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ ZİYARET EDEREK BÜYÜKELÇİMİZ DENİZ ÇAKAR HANIM İLE BELGESEL SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

BÜYÜKELÇİLİK TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIM

“TGRT Belgesel’de yayımlanan Devr-i Alem Belgesel Programı kapsamında Finlandiya’daki Türk-İslam kültürü ve Orhun yazıtları üzerine çalışan Finlandiyalı tarihçiler başta olmak üzere Finlandiya hakkında çekim yapmak için Helsinki’de bulunan ve anılan programın yapım ve sunuculuğunu üstlenen İsmail Kahraman ile Karabük BRTV kanalı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya Büyükelçiliğimizi ziyaret ettiler.

Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederiz ️️ @tgrtbelgeseltv @brtvkarabuk”

BÜYÜKELÇİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

İlgi alaka misafirperverlikleri ve verdikleri bilgilerden dolayın saygıdeğer büyükelçimiz Deniz hanımefendinin şahsında büyükelçilik çalışanlarına teşekkür ederiz.

FİNLANDİYA’NIN BAŞKENTİ HELSİNKİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ BİNASI ÖNÜNDEN CANLI YAYIN

AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv FİNLANDİYA’NIN BAŞKENTİ HELSİNKİ’DEKİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİNASINDAN CANLI YAYIN

TÜRKİYE FİNLANDİYA İLİŞKİLERİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Dönemin Finlandiya Başbakanı Juha Sipila 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Dünya İnsani Zirvesi marjında ülkemizi ziyaret etmiştir. Dönemin Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, 8 Şubat 2022 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunmuş, ayrıca 11-13 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen II. Antalya Diplomasi Forumu’na katılmıştır.

İthal edilen başlıca ürünler: Kâğıt ve karton ürünleri, kâğıt hamuru, endüstri makinaları, elektrikli cihazlar, demir/çelik ve plastik hammadde.

Türkiye’den Finlandiya’ya 2002-2022 döneminde yapılan doğrudan yatırımlar 67 milyon Dolar; Finlandiya’dan Türkiye’ye aynı dönemde yapılan doğrudan yatırımlar ise 447 milyon Dolardır.

Türkiye ile Finlandiya arasındaki Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) ilk toplantısını 8 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirmiştir.

Ülkemizi 2019 yılında ziyaret eden Fin turist sayısı 135 bini geçmiştir. 2020’de salgın nedeniyle düşüşten sonra, Finlandiya’dan gelen turistlerin sayısı 2021 yılında 33 bin, 2022 yılında ise 117 bini aşmıştır.

Kültür, Eğitim ve Konsolosluk İlişkileri

Finlandiya’da nüfusu yaklaşık 13.500 olan Türk toplumu ikili ilişkilerimizin önemli bir unsurudur.

Erasmus+ öğrenci değişim programı çerçevesinde, 2014-2022 döneminde 1.306 Türk öğrenci Finlandiya’ya gitmiş, 241 Finlandiyalı öğrenci ülkemize gelmiştir.

Finlandiya’nın İstanbul, Alanya, Antalya, İzmir, Adana ve Kayseri’de Fahri Konsoloslukları bulunmaktadır.(Kaynak: https://www.mfa.gov.tr/turkiye-finlandiya-iliskileri-.tr.mfa)

TÜRKİYE FİNLANDİYA İLİŞKİLERİNİN 100.YILI

2024 yılı Türkiye Finlandiya ilişkilerinin 100. Yılı. Yeni Türk devleti ilan edildikten hemen sonra TÜRKİYE-FİNLANDİYA ilişkileri 1924 yılın da Atatürk’ün talimatı İle kurulmuş. Bu konuda yaptığımız araştırma ve bilgi notunu sizlerle paylaşıyoruz.

“Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye barışçı politikalarını güçlendirmek için 1923’ten 1938’e kadar birçok bağımsız devletle dostluk antlaşmaları imzaladı. Bu ülkelerden biri de Finlandiya Cumhuriyeti oldu. Ankara Hükûmeti, Lehistan ile resmî ilişkilerini kurduktan sonra Varşova’ya Orta Elçi payesiyle Dr. İbrahim Tali Bey’i görevlendirdi. İbrahim Bey’in misyonu hem Varşova Elçiliği’ni yürütmek hem de Baltık Devletleriyle ilişki kurmaktı. İbrahim Tali Bey hemen işe koyularak Estonya ile 1 Aralık 1924 tarihinde dostluk antlaşmasını imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti adına Orta Elçi İ. Tali Bey, Finlandiya Cumhuriyeti adına ise Fevkalade Murahhas-Varşova Elçisi M. Erik Ehrström arasında yapılan müzakereler sonucunda dostluk antlaşması imzalandı. Böylece 9 Aralık 1924 tarihinde iki devlet arasında ilk dostluk antlaşması imzalandı. Varşova’da imzalanan antlaşma üç maddeden ibaretti ve bu antlaşmayla Türkiye-Finlandiya arasındaki resmî ilişkilerin kurulması için ilk olumlu adım atıldı.(Kaynak: https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ataturk-doneminde-turkiye-finlandiya-iliskileri/)

BÜYÜKELÇİ ZİYARETİMİZ İLE İLGİLİ PAYLAŞIMIMIZ