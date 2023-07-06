Gebze’de kurulu Türkiye bilimsel araştırma kurumu Marmara araştırma merkezi bünyesinde kurulan türkiye gıda Platformu tesisleri bugün törenle açılıyor.

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Türkiye’nin En Büyük Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Açılıyor

Türkiye’nin En Büyük Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Açılıyor

TÜBİTAK, gıda alanında önemli bir adım daha atıyor. Türkiye’nin en büyük gıda Ar-Ge ve İnovasyon Projesi INNOFOOD kapsamında kurulan, Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu – TÜGİP açılıyor. Hedef, gıda sektörünün bölgesel ve uluslararası çapta yenilikçiliğe dayalı rekabet gücünü artırmak…