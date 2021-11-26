Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yeni Dönem Ve Tarihten Ders Almak

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde 26 kasım 2021 tarihli makalemi sizlerle paylaşıyorum.
Birleşik Arap Emirlikleri Kralının Türkiye’ye yaptığı resmî ziyaret ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’la yapılan görüşmeler ile her iki ülke arasında yeni bir dönemin başlaması önemli. 9 yıldan beri ilişkiler kopuktu, 9 yıl içinde çok ciddi sorunlar yaşandı. Temennimiz tarihten ders ve ibret alınır, tekrar sorunlar yaşanmaz.
Gazeteci ve belgeselci olarak sizleri 30 yıl önce yazdığımız yazılara, BAE ile Türkiye Arasındaki ilişkilerin tarihine götürmek istiyoruz.
30 Yıl Önce 30 Yıl Sonra
Bugün Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Kralının babasının 33 yıl önce Kocaeli Darıca Bayramoğlu’nda satın aldığı sarayın ilginç hikayesini, Gebze Belgeseli kitabımızda 33 yıl önce yazmıştık.
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edilerek heyetler arası görüşmeler yapılıp, anlaşmalar imzalandı.
Ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın internet sayfasında yer alan açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Darıca Bayramoğlu’nda Saray
Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri Kralının Türkiye’ye yatırım yapacağı açıklamaları, Bayramoğlu’nda 80 dönümlük yerin üzerine yapılan sarayı yeniden gündeme getirdi ve bu yer üzerine Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yatırım yapılması söz konusu.
BAE Kralı Darıca’ya Söz Verdiği 8 Milyon Dolarlık Bağışı Yapmalı
Darıca Bayramoğlu’ndan 80 dönüm arazi ve saray satın alan Birleşik Arap Emirlikleri Kralı, Darıca halkına 8 milyon dolarlık hastane, park ve cami yapma sözü vermiş ve bu söz yerine getirilmemişti. Dün Türkiye’ye gelen kral, baba kralın 30 yıl önce verdiği sözü tutmalı.
Konuyla ilgili Gebze Gazetesi’nde yıllar önce yazdığım makale;
BAE Başkanı Danışmanı açıklama Yaptı
Tarihi ve Olumlu Bir Toplantı
BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayid'in Türkiye ziyaretine ilişkin BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etmişti.
BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetmişti:
"Şeyh Bin Zayid, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."
Ziyaret ile ilgili ayrıntılı bilgi ve videolu haber;
Gebze Gazetesi
www.gebzegazetesi.com kuruluş yıl dönümü anısına 1990 yılında yayınladığımız Gebze Belgeseli kitabımızın ilgili sayfalarını paylaştık.
BAE Fahrettin Paşa’dan Özür Dilemeli
Medine müdafii olarak tanınan ve kutsal toprakları Birinci Dünya Harbinde İngilizlere karşı aylarca savunan Fahrettin Paşa’yı daha önce hırsızlıkla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, Fahrettin Paşa’dan özür dilemeli.
Konuyla ilgili Gebze Gazetesi’nde yazdığım makale;
Fahrettin Paşa ve Medine Savunması Belgeseli
Devri Alem Belgesel TV Programı olarak hazırladığımız Fahrettin Paşa belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.
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Türkiye BAE Arasında Yeni Dönem ile ilgili İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın özeti;
BAE kralını Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayid, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.
BAE, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarının ele alındığını duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens bin Zayid ile 31 Ağustos'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı.
BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, söz konusu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı kaydedilmişti.
Ayrıca telefon görüşmesinde ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayid Al Nahyan'ı ağustos ayında kabul etmişti.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilmiş, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alınmıştı.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Tarihi ve olumlu bir toplantı
BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayid'in Türkiye ziyaretine ilişkin BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etmişti.
BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetmişti:
"Şeyh Bin Zayid, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."
Evet, temennimiz ilişkilerimiz devam etsin. Düşmanlık yerine dostluklar ön planda olsun, ancak tarihi geçmişte unutulmasın.
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