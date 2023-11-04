GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye'de ilk olan sistemde hasat şenliği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprak yerine volkanik cüruf kullanılan serada, domatesten sonra marul ve biber hasadı da yapıldı. Tarımda ilk olan bu sistemle edilen edilen ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Türkiye'de ilk olan sistemde hasat şenliği

04 Kasım 2023 Cumartesi 12:04

Darıca Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğinde "Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası" hayata geçirildi. Serada yaklaşık 7 ay önce organomineral hidroponik sistem ile domates yetiştiriciliğine başlandı. Bin 995 ata tohumunun yanı sıra çeşitli türlerde domates fidanının dikildiği serada tamamen yerli üretim yapıldı. Serada başarı elde etmek için topraksız tarımda kullanılan kokopit yerine Aksaray ve Niğde bölgelerinden getirilen volkanif cüruflar kullanıldı. Her aşamasıyla Türkiye'de ilk olan seraya, geçtiğimiz temmuz hasat edilen domateslerin yerine marul ve biber ekildi. Bugün serada ikinci bir hasat heyecanı yaşandı. Serada yetişen biber ve marullar, düzenlenen programla hasat edildi.

 

"Farklı ürünlerle deneyerek başarılı olduğunu ortaya koyduk"

Programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Şubat ayında seramızın kurulumunu gerçekleştirdikten sonra domates ekimi yapmıştık. Domates hasadını gerçekleştirdik. Ar-Ge serası olduğu için yeni ürün olarak kıvırcık ve biber ekimi yaptık. Bugün de onun hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu organomineral hidroponik sistemi. Darıca modeli olarak da değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Darıca Belediyemiz, üniversitemizle birlikte bizler Ar-Ge denemesi yapmıştık. Bugün onu farklı ürünlerle deneyerek başarılı olduğunu ortaya koyduk" dedi.

 

"Yerli ve organik bir model"

Sistemin özelliklerinden bahseden Kara, "Özellikle topraksız tarımda üretim daha çok kokpit denilen Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen, ülkemizde bulunmayan maddeyle gerçekleştirilen bir sistem. Biz bu ithal ürünün yerine Niğde ve Aksaray'dan getirdiğimiz cürufu kullanarak bu sistemi geliştirdik. Yerli ve organik bir model" diye konuştu.

 

"Değerli üretim modeli ortaya koyuyoruz"

Kaymakam Kara, Türkiye'de 2 bine yakın topraksız sera olduğuna dikkat çekerek, "Burada yöntem olarak genellikle kimyasal gübre kullanılıyor. Onlardan elde edilen sıvılar kullanılıyor. Biz hayvan gübresiyle deniz tuzlarından elde ettiğimiz ürünle bunun beslemesini gerçekleştiriyoruz. Hem yetişme, büyümesinde kullandığımız kokopit yerine cüruf kullanıyoruz, hem de beslemede organik beslemeyi artırarak daha değerli üretim modeli ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak

Toplanan ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını kaydeden Kara, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımızın aracı dışarıda bekliyor. Toplanan ürünler direkt ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak. Bu projenin hem bilimsel hem de sosyal yönü var" şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Aydınlık ise "Hem marul hem biberler hasat edildi. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal faaliyetlerin girdilerini, üretim esnasındaki ekipman faaliyetlerini, bazen de çıktıların pazarda sunulmasını içeren organizasyonlarda yer alıyoruz. Bu seranın kurulmasında da yer aldık. Burası özel bir tesis" dedi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomotiv satışlarında Ekim rekoru Otomotiv satışlarında Ekim rekoru
Başkan Söğüt'ten Gençlere: "Sizlerden Aldığımız Enerji Bizlere Güç Veriyor" Başkan Söğüt'ten Gençlere: "Sizlerden...
BELGESEL TADINDA AZERBAYCAN'DA DEVRİ ALEM - III BELGESEL TADINDA AZERBAYCAN'DA DEVRİ ALEM - III
Fikir Dünyamızın Kutup Yıldızı Sezai Karakoç Fikir Dünyamızın Kutup Yıldızı Sezai Karakoç
Türkan Nineye Doğum Günü Sürpizi Türkan Nineye Doğum Günü Sürpizi
Minik Başkanın Seçim Vaadi Yerine Getirildi Minik Başkanın Seçim Vaadi Yerine Getirildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Otomotiv satışlarında Ekim rekoru
Otomobil ve hafif ticari araç satışı, ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 101...

Haberi Oku