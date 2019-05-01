“Türkiye’deki dindar kesim Batılılaşmaya ayak uydurdu”





Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Değişimi Yönetmek” konulu söyleşi gerçekleştiren siyasetçi Erol Erdoğan, bu güne kadar birçok dergide editörlük ve yazı işleri görevi yaptı. Siyasi hayatına Fazilet Partisi ile başlayan Erdoğan yaptığı söyleşide, 3 farklı hikâye anlattı. Anlattığı hikâyelerde değişimin 3 farklı yüzünü gösteren Erdoğan, “Değişimi koşulsuz kabul eden Türkiye, Batılılaşmaya doğru gitmiştir. Laik ve Kemalist kişiler batılılaşmaya hızla giderken, dindar kesim olarak bilinen topluluklar da Batılılaşmaya ayak uydurmuştur” dedi.

“DEĞİŞİMİ KOŞULSUZ KABUL EDEN TOPLUMLAR YÖNETİLİR”

Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluşan Erol Erdoğan, “Toplumlar değişime karşı duramaz ama değişimi tamamen kabullenmesi de yanlıştır. Doğru olan değişimi kendimizin yaratmasıdır. Teknolojinin hayatımıza girdiği zamanı örnek gösterecek olursak, teknoloji hayatımıza girdiği andan itibaren büyük bir değişime uğradık. Ve bu değişimi de tamamen koşulsuz bir şekilde kabullendik. Biz bu değişimi koşulsuz kabul ettiğimiz anda artık yöneten değil, yönetilen bir toplum olduk” şeklinde konuştu.

“YÖNETİLEN DEĞİL YÖNETEN TOPLUM OLMAMIZ GEREK”

Erdoğan, ‘’Batılılar bizi yönetmeye başladı. Bu da bizlerin üstündeki etkilerini artırdı ve Batılığa özenmeye başladık. Sadece laikler ve Kemalistler değil, dine yakın kesim de Batılılaşmaya başladı. Bunun sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Artık bizlerin de değişime ayak uydurmak yerine değişimi bizim başlatmamız gerek. Çünkü artık yönetilen değil, yöneten toplum olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.