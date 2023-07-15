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Türkiye'nin En Büyük Çevre Projesini MBB Çevre Platformu İnceledi

Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğini, Marmara Belediyeler Birliği Çevre Platformu heyeti yerinde inceledi. 656 futbol sahası büyüklüğündeki alanda 5 yıl sürecek projenin maliyeti 120 milyon dolar.

Türkiye'nin En Büyük Çevre Projesini MBB Çevre Platformu İnceledi

15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:41

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Platformunun bu ayki toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üye belediyelerin ilgili birimlerinden yönetici ve uzman personellerinden oluşan Çevre Platformu üyeleri, gerçekleşen toplantı sonrasında Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesini inceledi. Projenin şantiye alanını gezen Çevre Platformu üyelerine, çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. Türkiye genelinde ses getiren proje dahilinde 8,5 milyon ton çamur çıkarılarak, İzmit Körfezi adeta devasa bir akvaryum haline getirilecek.

MBB bünyesindeki Çevre Platformu çevre yönetimi, atık yönetimi, iklim değişikliği, enerji değişikliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji alanlarında fikir alışverişinde bulunmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve karşılaşılan güçlüklere yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacı ile üye belediyelerin ilgili birimlerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor.

 

120 milyon dolarlık proje

Körfez’de yıllardır birikmiş çamurun içinde yer alan azot, fosfor ve kurşun temizlenecek. 5 yıl sürecek projenin maliyeti 120 milyon dolar. 656 futbol sahası kadar büyük bir alanda temizlik yapılacak.



İHA
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