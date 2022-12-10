TV 8'İN MASTERCHEF PROGRAMINDA KOCAELİ’Yİ TANITTIM

Tv 8 de büyük ilgi ile izlenen ve Kocaeli bölgesinin yerel lezzetlerinin tanıtıldığı Masterchef Türkiye programına tadımcı jüri üyesi olarak katılıp Kocaeli bölgesinin tarih kültür ve turizm de marka değerleri ile ilgili bilgi verdim.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=678894820279454&id=100004338481610

KOCAELİ YEMEKLERİ TV 8 de TANITILDI

https://fb.watch/hhV-W1FimK/?mibextid=qC1gEa

Türkiye’nin fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Programı TV 8 ekranlarında yayına başladı. Türkiye’de hemen her kesimden vatandaşın severek takip ettiği yarışma programlarından biri olan MasterChef, İzmit’te bulunan Hyundai Fabrikası’nda yaptığı programın ardından bir kez daha İzmit’e geldi . MasterChef’in perşembe akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümünde , gazeteci ve belgesel tv program yönetmeni olarak jüri üyesi görevi yaptım.

MUTLU VE MARKA ŞEHİR KOCAELİ

https://fb.watch/hiro-GkMaZ/?mibextid=qC1gEa

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye’nin Kocaeli bölümü 8 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanan programla ilgili Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi.

SON ÇEKİM KOCAELİ’NDE

Masterchef Türkiye’nin son bölümü Sekapark’ta çekildi. Şehrin kültürel dokusuna hayran kalan yarışmacılar, Kocaeli mutfağının en sevilen yemekleriyle yarıştı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programının bu haftaki durağı Kocaeli oldu. Sevilen yarışmanın bu haftaki bölümü, Kocaeli’nin tanıtımı ve turistik değerlerinin ön plana çıkarmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sekapark’ta çekildi. Yarışmacıların yapacağı yemekler ise Kocaeli yöresel mutfağından seçildi.

GÜNDOĞDU’DAN KARAMÜRSEL SEPETİ HEDİYESİ

Çekimleri Sekapark Uçurtma Tepesinde gerçekleşen Masterchef Türkiye programında ev sahipliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu yaptı. Genel Sekreter Gündoğdu, yarışmanın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’ya Karamürsel Sepeti hediye etti. Karamürsel sepeti içerisinde ise Kocaeli’nin kültürel hediyelikleri yer aldı. Usta şeflere İzmit Pişmaniyesi, Eşme Ayvası, Karamürsel Gazozu, Kocaeli Yemek Kitabı, Kocaeli Türküleri Albümü, Kocaelispor Atkısı ve Ormanya markalı tıbbi aromatik ürünler seti hediye edildi.

TURİSTİK MEKÂNLARDA ÇEKİMLER YAPILDI

Masterchef Kocaeli programında yayınlanmak üzere Ormanya, Maşukiye, Kartepe Camteras, Kocaeli’nin eli, Kapanca Sokak, Sekapark, Sırrıpaşa Konağı, Seka Kağıt Müzesi gibi Kocaeli’nin turistik mekanlarında detay çekimler yapıldı. Program esnasında bu görüntülerde tanıtım amaçlı yayınlandı.

MENÜ KOCAELİ YEMEKLERİNDEN

Sekapark’ta çekimleri yapılan Masterchef Türkiye yarışmasında yarışmacıların yapacağı yemekler ise Kocaeli yöresel mutfağından seçildi. Çalca Çorbası, Cevizli Lokum, Dartılı Mancarlı Kulak, Ereğli Kebabı ve Sütlü Nuriye’den oluşan menüde yarışmacılar en güzel yemekleri yapabilmek için kıyasıya yarıştı.

JÜRİ’DE RENKLİ İSİMLER

Program formatı yarışmacıların yaptığı yemeklerin tadım jürisi ise yine Kocaeli’deki isimlerden oluştu. Klarnet Sanatçısı Türkan Kandıralı, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Kadın Kolları Başkanı Melek Çeliköz, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Dr. Nihan Akdemir, Araştırmacı-Tarihçi İsmail Kahraman, Antikkapı A.Ş. Başaşçısı Yüksel Akdeniz, Tatlıcı Güven’in sahibi Metin Güven ve Buffa Manda Çifliği Genel Müdürü Angelo Lotumolo jüride yer alan isimler oldu. Jüri üyeleri yemekler hakkında yorumlarını ve oylamalarını yaptıktan sonra klarnet virtüözü Türkan Kandıralı bir müzik dinletisi yaptı.

KOCAELİ MASASINDA PİŞMANİYE ÇEKİMİ VE MANCARLI PİDE

Masterchef Türkiye’nin yeni bölüm çekimlerinde Kocaeli Masası programa damga vurdu. Kocaeli’nin yemeklerinden, kültüründen, türkülerinden her türlü detayın bulunduğu Kocaeli Masası çekimler sırasında takdir topladı. Karamürsel Sepeti, Kandıra Bezi, Hindi, Kaz, İzmit Simidi, Eşme Ayvası, Kandıra Manda Yoğurdu, Mancarlı Pide, Cevizli Peynirli Lokum, Dartı, Kandıra Köy Ekmeği, Samanlı Zeytini, Gebze Bayram Çöreği, Karamürsel Gazozu, Çenesuyu, Kefken Palamutu, Sütlü Nuriye, Üre Tatlısı, Otur Fatma Tatlısı gibi lezzetler masadaki yerini aldı. Arka planda ise taze olarak pişmaniye çekimi yapıldı ve ikram edildi. Aynı zamanda yöresel bayanlar ise hamur işleri yaparak misafirlerin beğenisine sundu.

MASTERCHEF KOCAELİ BÖLÜMÜ PERŞEMBE AKŞAMI YAYINLANDI

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye’nin Kocaeli bölümü 8 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlandı. Çekimler sırasında şehrin tarihi dokusu ve kültürüne hayran kalan Masterchef ekibi, Kocaeli’nin turistik mekânlarının tanıtıldığı ve yemeklerinin yapıldığı programı izlemeye tüm Kocaelilileri davet etti.