Ukrayna’da Türk İslam Medeniyeti ve Rus Vahşeti

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 5 Mart 2022 tarlhin de belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemizi sizlerle paylaşıyoruz

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 5 Mart 2022 tarlhin de belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemizi sizlerle paylaşıyoruz

Dünyanın gözü önünde Ukrayna’da çok büyük vahşet ve soykırım yaşanıyor Rus lider Putin tam anlamı İle insanlık suçu işliyor. Ukraynada soykırım yapıyor.

Ruslar Ukraynada kendi ırkından ve kendi dininden insanlara kadın çocuk demeden 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren savaş açtı.

Her gün TV kanallarının canlı yayınlarında vahşet ve soykırıma canlı şahitlik yaparken hiçbir şey yapamıyoruz.

Ukrayna’da yaşananlar gerçekten insanlık ayıbı.

Bugün sizlere Ukraynada Türk islam tarihi ile ilgili bilgiler vermek istiyorum.

İslam Medeniyeti geçmişte bölgeyi bakımlı hale getirirken bugün Ruslar insanlık suçu işliyor.

Ukrayna’nın Odesa Kenti Hacıbaba Limanıydı

Rus bombardımanı altında ölüm kalım mücadelesi veren Ukraynada Türk İslam medeniyetinin tarihi oldukça eskilere dayanmakta.

Ukrayna’nın Odesa kenti Kırım hanı hacıgiray tarafından Sibirya ve Kafkasyadan hacca gidecek hacılar için yapılmış ve hacıbaba limanı olarak adlandırılmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda bir Odesadan Akkerman kalesine belgesel çekimleri yapmış ve bölge ile ilgili şu bilgileri yazmıştım yazımı sizlerle paylaşıyorum.

Altın Ordu, Kırım Hanlığı ve Osmanlı dönemine canlı şahitlik yapan Odessa’nın tarihi caddeleri, birçok önemli olaya ev sahipliği yapmış Karadeniz’in karşı tarafında bir kent. Batı Karadeniz ülkelerinde Ukrayna’nın Odessa ve kili sahilleri Tuna nehrinin Karadeniz’e döküldüğü bölgelerdeyiz. Osmanlı döneminde kuzey bölgelerinde yaşayan Müslümanların hacca götürüldüğü liman olarak Kırım Hanı Hacı Giray Han tarafından Hacıbey şehri ve Limanı olarak bilinen Odessa’dan yola çıkarak, 80 km yol giderek Akkerman kalesi ve sahillerine geldik.

Osmanlı’nın izinde Batı Karadeniz ülkelerinden Ukrayna’nın ikinci önemli kenti Odesa’da belgesel çekimleri yapıyoruz.

Altınordu, Kırım Hanlığı ve Osmanlı dönemine canlı şahitlik yapan Odesa’nın tarihi caddeleri İstanbul park ve birçok önemli olaya ev sahipliği yapmış Karadeniz’in karşı tarafında bir kent.

Ukrayna Hakkında Genel Bilgi