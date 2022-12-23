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UlaşımPark’ta 2023 hedefleri konuşuldu

Genel Sekreter Gündoğdu, UlaşımPark’ta düzenlenen 2023 yılı mali bütçe toplantısına katıldı

UlaşımPark'ta 2023 hedefleri konuşuldu

23 Aralık 2022 Cuma 13:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, UlaşımPark’ta gerçekleşen 2023 yılı mali bütçe toplantısına katıldı. 2022 yılının son toplantısına Genel Sekreter Gündoğdu’nun yanı sıra Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Kemal Altunel, UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal ve ilgili yöneticiler katılım sağladı. Toplantıda Ulaşımpark A.Ş.’nin 2022 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesi yapıldı ve 2023 yılı mali bütçesi görüşüldü.


GÜNDOĞDU: ULAŞIMPARK GÜVEN VERDİ

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan ve kaliteli ve güvenli toplu taşıma hizmeti veren UlaşımPark, 2022 yılının son toplantısında Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’yu ağırladı. Genel müdürlük binasından gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılı faaliyetleri değerlendirildi. 2023 yılının ise mali bütçesi ele alınırken, hedefler ve yatırımlar konuşuldu. UlaşımPark’ın Kocaeli halkının huzurlu ve güvenli ulaşımında otobüs ve tramvay taşımacılığıyla çok önemli bir hizmet verdiğine değinen Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’UlaşımPark, toplu taşımacılık alanındaki hizmetleriyle 2022 yılında halkımızda büyük bir memnuniyet ve güven oluşturdu. Aynı hizmetlerin genişleyen otobüs filosu ve gelişen tramvay ağıyla artarak devam edeceğine inanıyorum’’ dedi.


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