Ülkemiz ve Dünyamız Çöl Olmasın Belgesellerimiz Büyük İlgi Görüyor

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni, İKTAV Belgesel Yayıncılık

www.iktav.com olarak sosyal sorumluluk projeleri yapmaya devam ediyoruz.

İklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme ülkemiz ve tüm dünyayi tehdit ediyor.

Orman Bakanlığı başta olmak üzere resmî ve özel kurumlarla yaptığımız işbirliği ile üç yıl önce çektiğimiz 'Dünyamız ve Ülkemiz Çöl Olmasın' adı ile hazırladığımız Devri Alem www.devrialem.tv belgesel programımız ulusal ve bölgesel TV kanallarında yayınlanıyor.

Ülkemiz ve Dünyamız Çöl Olmasın belgesellerimizi bu linkten de izleyebilirsiniz.

Dünyamız Çöl Olmasın

https://www.youtube.com/watch?v=zgxgQI1zIzA

Ülkemiz Çöl Olmasın Belgedelimiz

https://www.youtube.com/watch?v=zgxgQI1zIzA

TGRT Belgesel TV'de Çölleşme ile Mücadele Belgeselimiz Yayınlanıyor

An itibari ile (22 Ocak 2021 ) TGRT Belgesel TV'de, 3 yıl önce Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak Orman Bakanlığı ile çektiğimiz Çölleşme ve Erozyonla Mücadele belgeselimiz yayınlanıyor.

Dünyanın bir çok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem Belgesel TV programımız bir çok ulusal ve bölgesel TV kanalında yıllardan beri yayınlanmakta, beğeni ile izleniyor.

15 yıldan beri Devri Alem Belgesel Programı her sabah saat 7'de TGRT Belgesel TV'de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 3'te yayınlanıyor.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayında, belgesel görüntülerini sizlere sunduk. Aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/326313601965847/?vh=e&extid=0&d=n

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Ormanlarımız Çölleşme ve Kuraklığı Önlüyor

Ormanlarımızın kıymetini çok iyi bilmek gerekiyor. Ormanlar ülkemizin çok büyük zenginlik kaynağı. Daha küçük yaşlarda en büyük hayalim orman mühendisi olmaktı. Orman mühendisi olamasamda ormanlara ilgim devam ediyor. Ormanlar ve ağaçlarla ilgilenmeyi, sosyal sorumluluk olarak görmekteyim. Her yıl en az yaşım kadar meyve ve ağaç fidanı dikmekteyim. İnşallah bu yıl Mart ayı sonuna kadar en az 61 ağaç ve meyve fidanı dikeceğim. Daha şimdiden 20 civarında diktim bile...

Orman Bakanlığımızın Tarihi

Osmanlı döneminde 1839 yılında kurulan, Orman Teşkilatı 180 yaşında. Orman ve ormancılık benim çocukluk aşkım. Yeşil ve ormanları ile ünlü Giresun’da dünyaya geldiğim için, hep orman mühendisi olmak istedim.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devletimizin en köklü teşkilatlarından birisi olan Orman Teşkilatı ile 2 yıl önce çok önemli ve kalıcı bir kültür hizmetine imza attık. Belgesel çekiminde bazı yerleri Orman Genel Müdürlüğü’nün helikopteri ile havadan belgesel çekme imkanımız oldu.

Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde, “Ülkemiz çöl olmasın” belgeseli çekerek ulusal ve bölgesel TV kanallarına göndererek, ülkemize vefa borcumuzu azda olsa ödemeye çalıştım. Ormancılık teşkilatının 180. yılını kutluyor, ormanlarımız çöl olmasın belgeselini sizlerle paylaşıyorum:

https://youtu.be/FttvgQPSDKE

ORMAN TEŞKİLATIMIZ 180 YAŞINDA

Orman Genel Müdürlüğü’nün Web sitesinde yer alan tarihi bilgiyi sizlerle paylaşıyorum:

Devletin ormancılık konusunu sistemli olarak ele alması Tanzimat Fermanı ile başlamış olup, 1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine bağlı bir “Orman Müdürlüğü “ kurulmuştur. Fransa’dan getirilen ormancılık uzmanlarının yardımıyla 1857 yılında Orman Fakültesinin öğretime açılması, Orman Müdürlüğünün etkinliğini artırmıştır. Ülkemizde teknik ve ekonomik ormancılık tatbikatına güç kazandıracak elemanların yetiştirilmesine başlangıç teşkil eden 1857 yılından bu yana, günün ve şartların dikte ettirdiği değişik kanunnameler, fetvalar, buyrultular, nizamname ve talimatnameler çıkarılmıştır. Cumhuriyet döneminde 1920-1923 yılları arasında ormancılık işleri, İktisat Vekaletine bağlı bir Genel Müdürlükle yürütülmeye devam edilmiştir. Bu ara bazı kanun ve kararlar çıkarılarak uygulanmaya konulmuştur.

Atatürk’ün 1922 yılı Meclis açılış konuşmalarındaki: “Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir” sözleri, ormancılık hizmetlerimizin gelişmesinde büyük bir esas teşkil etmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü 1937 yılında çıkarılan 3204 sayılı kanunla hükmü şahsiyete haiz katma bütçeli bir idare olarak kurulmuştur. Aynı yıl yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanunu ile bugünkü modern ormancılığımızın temeli atılmıştır. Bugün yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu ise 1956 yılında çıkarılmıştır. 1950-1960 yılları arasında orman suçlarının affını sağlayan ve dolayısıyla orman tahribine hız kazandıran dört af kanunu çıkarılmıştır.

Ormanların korunması Anayasal Hüküm altına alınmıştır. Bu Anayasal hükümler özetle, devlet ormanlarının mülkiyetinin devir olunamayacağı, kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamayacağını, devlet ormanlarının kanuna göre devletçe yönetilip işletileceğini; ormanların korunması için ormanlar içinde veya bitişiğinde yaşayan halkın kalkındırılması, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler alınması hüküm altına alınmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü 1937 yılından itibaren taşrada da teşkilatlanmasını sürdürerek önceleri Çevirge Müdürlükleri kurmuş, bu kuruluşlar Döner Sermayeli Revir Amirliklerine dönüşmüş ve bu amirlikler de 1945 yılından itibaren Devlet Orman İşletmeleri adını almıştır. Devlet orman işletmelerinin sayısının artması sonucu 1951 yılından itibaren orman başmüdürlükleri kurulmaya başlanmış ve devlet orman işletmeleri bu başmüdürlüklere bağlanmıştır. (Kaynak: Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com)