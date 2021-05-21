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Ulu Türkistan'dan Büyük Kafkas Sürgününe

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımı.

Ulu Türkistan'dan Büyük Kafkas Sürgününe

21 Mayıs 2021 Cuma 10:31


Tarih Boyu Çarlık Rusya'nın Yaptığı Vahşet Soykırım Katliam Mezalim Ve İşgallerden Ders ve İbret Alınmalı
Kafkaslar ve Türkistan da ilk işgal ve mezalim korkunç ivanın 1552'de Tataristan kazanı işgal etmesi ile başladı ve tüm Türkistan coğrafyası Ruslar tarafından işgal edilmişti .
Devri Alem belgesel programı olarak Türkistan coğrafyasında yapılan vahşet katliam ve Soykırımı belgeselleştirerek tarihe not düştük.
Türkistan da Rus Mezalimi Belgeseli
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Çerkesler Sürgünü ve Kandıra Babalı Sahili
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz..

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