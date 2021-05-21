Ulu Türkistan'dan Büyük Kafkas Sürgününe

Tarih Boyu Çarlık Rusya'nın Yaptığı Vahşet Soykırım Katliam Mezalim Ve İşgallerden Ders ve İbret Alınmalı

Kafkaslar ve Türkistan da ilk işgal ve mezalim korkunç ivanın 1552'de Tataristan kazanı işgal etmesi ile başladı ve tüm Türkistan coğrafyası Ruslar tarafından işgal edilmişti .

Devri Alem belgesel programı olarak Türkistan coğrafyasında yapılan vahşet katliam ve Soykırımı belgeselleştirerek tarihe not düştük.