Ulu Türkistan’dan Büyük Kafkasya’ya Rus Mezalimi

Tarih boyu Çarlık Rusya’nın yaptığı vahşet, soykırım, katliam, mezalim ve işgallerden ders ve ibret alınmalı.

Kafkaslar ve Türkistan’da ilk işgal ve mezalim, korkunç… 1552’de Tataristan Kazan’ı işgal etmesi ile başladı ve tüm Türkistan coğrafyası Ruslar tarafından işgal edilmişti.

Devri Alem Belgesel Programı olarak Türkistan coğrafyasında yapılan vahşet, katliam ve soykırımı belgeselleştirerek tarihe not düştük.

Türkistan’da Rus Mezalimi Belgeseli

https://m.youtube.com/watch?v=aLFMOr0ZzwI

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Kafkas Cephesi Canlı Şahitleri Belgeselimiz TGRT ‘de Yayınlandı

Dün 21 Mayıs mübarek Cuma günüydü…

Atalarımız, şehit ve gazilerimizi hatırlayalım.

Geçmişlerimiz bizden Fatiha bekliyor.

Tüm geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım.

Sizleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor, tarihin canlı şahitleri ile çektiğimiz ve dün TGRT’de yayınlanan belgeselin özet bölümü ile baş başa bırakıyorum.

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Gebze Gazetesi’nin Sosyal Medya Paylaşımı

Devri Alem Belgesel Programı tarihe belge, bilgi ve arşiv bırakmaya devam ediyor.

An itibari ile 21 Mayıs 2021, 13 yıl önce Giresun’da çektiğimiz belgeselimiz TGRT Belgesel TV’de tarihin canlı şahitleri Emine Kahraman ile Kezban Geçal ve dönemin Giresun Valisi Dursun Ali Şahin ile ilgili bölüm yayınlanıyor.

https://fb.watch/5CZ5n9OYsn/

https://fb.watch/5CZfS82kLl/

Gazetemizin www.gebzegazetesi.com kurucusu İsmail Kahraman tarafından çekilen belgeselde Birinci Dünya Harbi, Kafkas Cephesi, Sarıkamış Harekatı ve Kop Savunmasına katılıp, Ruslara esir düşüp, Sibirya’da 12 sene esir kalan Giresun Espiye Soğukpınar Beldesinden Şerefoğlu Gazi Mustafa Şagar’ın kızları Merhume Emine Kahraman ve Kezban Geçal, Devri Alem Belgesel Programı’nda babaları Mustafa Şagar’ın Sibirya esir kamplarından nasıl kaçıp kurtulduklarını açıklıyor.

Bugün hiçbiri hayatta değil…

Tarihin canlı şahitleri bir bir gidiyor…

Tüm geçmişlerimize, mübarek cuma günü bir Fatiha, üç ihlas okuyalım. El Fatiha…

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Rus Çarlığı’nın Büyük Kafkas Sürgünü

Çerkes, Abaza ve Kafkas Sürgünü ve 157 yıl önce Kandıra Babalı Sahillerinde yaşanan dram, her yıl 21 Mayıs’ta hatırlanır.

21 Mayıs Büyük Kafkas Sürgünü Yıl Dönümü

Çarlık Rusya’sı tarafından 157. yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına sürgün edilen Çerkes, Abaza vatandaşlarımızın sahile çıktığı, Kandıra ilçesi Babalı Sahili'ne gelmişler ve burada ilk kez Türkiye toprağına ayak basmışlardı.

Gazeteci ve belgeselci olarak ilk kez 2021 yılı 21 Mayıs’ta gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık ile Kandıra Babalı Sahiline gidip, sabaha kadar burada kalıp, belgesel çekimi yapmıştık.

21 Mayıs Çerkes ve Kafkas sürgününün 157. Yılı

Bundan 157 yıl önce 1864 yılında yüzbinlerce Çerkes, Abaza ve diğer Kafkasya kökenli insanımız ve Müslümanlar, Çarlık Rus Devleti tarafından sürülüp, soykırıma tabi tutulmuştu.

Yıllardan beri Kandıra Babalı Sahilindeki karaya ilk çıkılan yerde, anıt yapılacaktı. Bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Tarihi mağara yok oluyor, büyük Kafkas sürgününün izleri siliniyor. Her yıl 21 Mayıs büyük Kafkas ve Çerkes sürgünün 157. yılı olarak anılıyor.

Çarlık Rusya tarafından büyük Kafkas sürgünü ve soykırımında ebediyete intikal eden tüm insanlarımızı rahmetle anıyoruz.