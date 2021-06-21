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ULUSAL GÖRME ENGELİLER SATRANÇ TURNUVASI DUYURUSU

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi başkanı: Furkan Uğur Eşitti yazılı bir açıklama yaptı.

ULUSAL GÖRME ENGELİLER SATRANÇ TURNUVASI DUYURUSU

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:21

Açıklamada şunları söyledi: Darıca Belediyesi ile birlikte Ulusal bir satranç turnuvası organize ediyoruz, Türkiye de ilk kez ulusal olarak böyle bir turnuva düzenleniyor. Bizlerde heyecan uyandıran bu turnuvaya ev sahipliği yapan maddi manevi destek veren Darıca belediye başkanı Sayın. Muzaffer BIYIK ve ekibine Türkiyede Yaşayan Görme Engeliler adına sonsuz teşekkür ediyorum. Satranç turnuvamıza son bir hafta kaldı    turnuvaya görme engelli arkadaşlarımızın başvurması   bizim için çok önemli.          Duyuru!

26 27 Haziran‘da, Darıca Belediyesi Evsahipliğinde, Türkiye Satranç federasyonu, Türkiye görme engelliler Spor federasyonu, Türkiye beyazay derneği Kocaeli Şubesi işbirliğiyle ulusal görme engelliler arası:

Satranç turnuvası düzenlenecek. Final ise yüz yüze,

3 Temmuz’da, Darıca ilçesinde, düzenlenecek.

1. 3000,

2. 2000,

3. 1000,

4.  500 ₺ ödül alacak. Yarışmaya katılan tüm sporculara darıca Belediyesi tarafından bir süpriz hediye gönderilecek. Finale kalan sporcuların masrafları Darıca Belediyesi tarafından karşılanacak. Arkadaşlarımız aşağıdaki linkten turnuvaya başvurabilirler.

 https://ebys.darica.bel.tr/use…

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