Uluslararası Finans Merkezi Astana Paneli

Ankara’da Kazakistan’la ilgili düzenlenen panel de kültür ve doğa turizmde cazibe merkezi Kazakistan konulu belgesel sunum yaptım. Uluslararası Finans Merkezi Astana Konulu Paneli Kazakistan Büyük Elçiliği ile Düzenleyen Enderun Stratejik Araştırma Derneği tarafından yapılan Basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum.

Ankara’da Kazakistan’la ilgili düzenlenen panel de kültür ve doğa turizmde cazibe merkezi Kazakistan konulu belgesel sunum yaptım. Uluslararası Finans Merkezi Astana Konulu Paneli Kazakistan Büyük Elçiliği ile Düzenleyen Enderun Stratejik Araştırma Derneği tarafından yapılan Basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum.

Ankara’da Kazakistan’la ilgili düzenlenen panel de kültür ve doğa turizmde cazibe merkezi Kazakistan konulu belgesel sunum yaptım. Uluslararası Finans Merkezi Astana Konulu Paneli Kazakistan Büyük Elçiliği ile Düzenleyen Enderun Stratejik Araştırma Derneği tarafından yapılan Basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum.

Panelde Kazakistan’daki muhtemel turizm yatırım alanlarından söz ettik. Tarihi ipek yolu üzerindeki Kazak kentlerine yaptığımız ziyaretlerden edindiğimiz izlenimleri, çektiğimiz resimler eşliğinde paylaştık. Türk turizm yatırımcılarını Kazakistan’da yatırım yapmaya çağırırken, Kültür turizmi ve doğa turizmi yatırımlarının iki ülke halkı arasındaki muhabbet bağlarını daha da güçlendireceğini ifade ettik.

Panelde Kazakistan’daki muhtemel turizm yatırım alanlarından söz ettik. Tarihi ipek yolu üzerindeki Kazak kentlerine yaptığımız ziyaretlerden edindiğimiz izlenimleri, çektiğimiz resimler eşliğinde paylaştık. Türk turizm yatırımcılarını Kazakistan’da yatırım yapmaya çağırırken, Kültür turizmi ve doğa turizmi yatırımlarının iki ülke halkı arasındaki muhabbet bağlarını daha da güçlendireceğini ifade ettik.

Panelde Kazakistan’daki muhtemel turizm yatırım alanlarından söz ettik. Tarihi ipek yolu üzerindeki Kazak kentlerine yaptığımız ziyaretlerden edindiğimiz izlenimleri, çektiğimiz resimler eşliğinde paylaştık. Türk turizm yatırımcılarını Kazakistan’da yatırım yapmaya çağırırken, Kültür turizmi ve doğa turizmi yatırımlarının iki ülke halkı arasındaki muhabbet bağlarını daha da güçlendireceğini ifade ettik.

Panelle ilgili basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum. Son zamanlarda yaptığı atılımlarla uluslararası arenada adından sık sık söz ettiren Kazakistan, bütün dünyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği, barış gücü misyonlarına aktif katılım, Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği gibi uluslararası ve bölgesel birçok kurum ve kuruluşa üye olarak etkili faaliyetler gerçekleştirmekte ve saygınlığını hızla arttırmaktadır.

Panelle ilgili basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum. Son zamanlarda yaptığı atılımlarla uluslararası arenada adından sık sık söz ettiren Kazakistan, bütün dünyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği, barış gücü misyonlarına aktif katılım, Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği gibi uluslararası ve bölgesel birçok kurum ve kuruluşa üye olarak etkili faaliyetler gerçekleştirmekte ve saygınlığını hızla arttırmaktadır.

Panelle ilgili basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum. Son zamanlarda yaptığı atılımlarla uluslararası arenada adından sık sık söz ettiren Kazakistan, bütün dünyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği, barış gücü misyonlarına aktif katılım, Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği gibi uluslararası ve bölgesel birçok kurum ve kuruluşa üye olarak etkili faaliyetler gerçekleştirmekte ve saygınlığını hızla arttırmaktadır.

Uluslararası alandaki huzur ve barışa katkıları yanında ekonomik gelişme ve kalkınma yolunda da büyük atılımlar yapan bu dost ve kardeş ülke, Ankara’da yapılan bir toplantıda bir kez daha gündeme taşındı. Ankara Sanayi Odası (ASO) desteği ve Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin katkıları ile Enderun Toplum ve Strateji Derneği tarafından ASO Konferans salonunda “Uluslararası Finans Merkezi ASTANA” konulu bir panel gerçekleştirildi. Toplantıda, konusunda uzman birbirinden kıymetli konuşmacılar Ankaralı sanayici ve girişimcilere Kazakistan ekonomisi ve yatırım imkânları üzerine çok değerli bilgiler sundular.

Uluslararası alandaki huzur ve barışa katkıları yanında ekonomik gelişme ve kalkınma yolunda da büyük atılımlar yapan bu dost ve kardeş ülke, Ankara’da yapılan bir toplantıda bir kez daha gündeme taşındı. Ankara Sanayi Odası (ASO) desteği ve Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin katkıları ile Enderun Toplum ve Strateji Derneği tarafından ASO Konferans salonunda “Uluslararası Finans Merkezi ASTANA” konulu bir panel gerçekleştirildi. Toplantıda, konusunda uzman birbirinden kıymetli konuşmacılar Ankaralı sanayici ve girişimcilere Kazakistan ekonomisi ve yatırım imkânları üzerine çok değerli bilgiler sundular.

Uluslararası alandaki huzur ve barışa katkıları yanında ekonomik gelişme ve kalkınma yolunda da büyük atılımlar yapan bu dost ve kardeş ülke, Ankara’da yapılan bir toplantıda bir kez daha gündeme taşındı. Ankara Sanayi Odası (ASO) desteği ve Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin katkıları ile Enderun Toplum ve Strateji Derneği tarafından ASO Konferans salonunda “Uluslararası Finans Merkezi ASTANA” konulu bir panel gerçekleştirildi. Toplantıda, konusunda uzman birbirinden kıymetli konuşmacılar Ankaralı sanayici ve girişimcilere Kazakistan ekonomisi ve yatırım imkânları üzerine çok değerli bilgiler sundular.

Kazakistan’ın ekonomik görünümü üzerine kısa bir video gösterimi ile başlayan panelde ilk konuşmayı, Enderun Toplum ve Strateji Derneği başkan vekili Cesurhan Taş yaptı. Konuşmasına iktisadi gelişimin önemini belirterek başlayan Taş, “Gelişim, insani bakımdan olduğu kadar iktisadi bakımdan da yeterli düzeyde sağlanamazsa eksik kalır. Bireyler, insani ilke, değer ve erdemler kadar iktisadi ilke, değer ve erdemler ile donatılmazlarsa tam, olgun ve bütüncül bir gelişim sağlanamaz. İnsan, aynı zamanda iktisadi bir varlıktır ve doğduğu andan itibaren karnını doyurma çabası içine girer. Bu çabalar toplamı da iktisadi eylemlerin ve iktisat biliminin temelini oluşturur. Bireyler için olduğu gibi uluslar için de var olabilmenin ve varlığını idame ettirebilmenin en esaslı koşulu ise iktisadi gelişme ve kalkınmadır. İktisaden güçlü ve bağımsız olamayan uluslar, siyaseten de güçlü ve bağımsız olamazlar.” dedi.

Kazakistan’ın ekonomik görünümü üzerine kısa bir video gösterimi ile başlayan panelde ilk konuşmayı, Enderun Toplum ve Strateji Derneği başkan vekili Cesurhan Taş yaptı. Konuşmasına iktisadi gelişimin önemini belirterek başlayan Taş, “Gelişim, insani bakımdan olduğu kadar iktisadi bakımdan da yeterli düzeyde sağlanamazsa eksik kalır. Bireyler, insani ilke, değer ve erdemler kadar iktisadi ilke, değer ve erdemler ile donatılmazlarsa tam, olgun ve bütüncül bir gelişim sağlanamaz. İnsan, aynı zamanda iktisadi bir varlıktır ve doğduğu andan itibaren karnını doyurma çabası içine girer. Bu çabalar toplamı da iktisadi eylemlerin ve iktisat biliminin temelini oluşturur. Bireyler için olduğu gibi uluslar için de var olabilmenin ve varlığını idame ettirebilmenin en esaslı koşulu ise iktisadi gelişme ve kalkınmadır. İktisaden güçlü ve bağımsız olamayan uluslar, siyaseten de güçlü ve bağımsız olamazlar.” dedi.

Kazakistan’ın ekonomik görünümü üzerine kısa bir video gösterimi ile başlayan panelde ilk konuşmayı, Enderun Toplum ve Strateji Derneği başkan vekili Cesurhan Taş yaptı. Konuşmasına iktisadi gelişimin önemini belirterek başlayan Taş, “Gelişim, insani bakımdan olduğu kadar iktisadi bakımdan da yeterli düzeyde sağlanamazsa eksik kalır. Bireyler, insani ilke, değer ve erdemler kadar iktisadi ilke, değer ve erdemler ile donatılmazlarsa tam, olgun ve bütüncül bir gelişim sağlanamaz. İnsan, aynı zamanda iktisadi bir varlıktır ve doğduğu andan itibaren karnını doyurma çabası içine girer. Bu çabalar toplamı da iktisadi eylemlerin ve iktisat biliminin temelini oluşturur. Bireyler için olduğu gibi uluslar için de var olabilmenin ve varlığını idame ettirebilmenin en esaslı koşulu ise iktisadi gelişme ve kalkınmadır. İktisaden güçlü ve bağımsız olamayan uluslar, siyaseten de güçlü ve bağımsız olamazlar.” dedi.

Konuşmasının devamında Taş, 3 milyon kilometre kareye yaklaşan yüzölçümü ile dünyanın en büyük 9.ülkesi olan Kazakistan’a odaklanarak bu ülkenin küresel açıdan önemine vurgu yaptı. Kazakistan’ın ekonomik ve sosyal sorunlara öncelik vererek, ülke ekonomisine istikrar sağladığını, halkın refah seviyesini yükselttiğini, bunların ötesinde demokrasiyi geliştirip sağlamlaştırma konusunda başarılı adımlar attığını belirtti.