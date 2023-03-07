Uluslararası Kocaeli Tarih ve Kültürü Belgeseli

http://www.gebzegazetesi.com/uluslararasi-kocaeli-tarih...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası sempozyuma Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belgesel ve Bildirisi ile katılıyorum. Hafta donu düzenlenecek Servetiye Cephesi Kocaeli Tarihi Kültürü adı ile düzenlenecek uluslararası Sempozyumda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belgesel ve Bildirisi ile katılarak, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İktav Belgesel Yayıncılık araştırma merkezi kütüphanemizde yer alan Bilgi ve belgeleleri de paylaşacağız. İKTAV Belgesel Yayıncılık www.devrialem.tv olarak hazırladığımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz: https://youtu.be/VKKFkXrrkh8

Bununla beraber 3 ayların müjdecisi olan mübarek Regaip kandilini de bu gece idrak edeceğiz. Eller duaya açılacak, İslam alemi bu geceyi ibadetle geçirerek yeni bir üç aylara daha girmiş olacak. Temennimiz, İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin son bulması, dünyada akan kanın son bulması ve ülkemizin birlik ve beraberliğinin artması yönünde. Tüm İslam Aleminin ve değerli dostlarımın Regaip kandillini kutlarken, Sempozyumla ilgili hazırladığımız bildiriyi sizlerle paylaşıyorum.

BELEDİYECİLİK TARİHİNDE KOCAELİ

Kocaeli asırlar öncesinden bize sesleniyor ve Kocaeli tarihe canlı şahitlik yapmış çınarları dile gelip konuşuyor: "Ben, kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca bir çınarım, kadim zamanlara ve tarihe canlı şahitlik yaptım. Topraklarımda önemli medeniyetler kuruldu. Ben, İmparatorluklar şehri İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısıyım. Bin yılları, beş bin yılları devire devire bugüne gelmiş medeniyetlerin beşiğiyim. Doğu-Batı arasında bir köprüyüm. Çin'den başlayarak Avrupa'ya giden Tarihi İpek yollarının birleşme noktasıyım. İstanbul'dan Hicaz'a giden Sürre Alayları'nın konakladığı Hicaz Demiryolunun ilk istasyonuyum. Ben Selçuklu'yum. Osmanlı'nın ilk sancak merkeziyim. Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından 16 Ocak'da Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya duyurulduğu yerim..."

Şifalı Çenedağı Suyu'nun membaı Derince'yim. İpek halı ve rafineri merkezi Körfez; pehlivanlar diyarı Karamürsel; donanma şehri Gölcük'üm. Tarım ve turizm merkezi Kandıra; bilim, sanayi ve teknoloji bölgesi Gebze; dağ ve yayla turizminin adresi Kartepe ve Karşıyaka'yım. Organize Sanayi Bölgeleri ve limanlar kenti Dilovası; Finans ve bankacılık üssü Çayırova; kültür ve turizm bölgesi Darıca; adını Orhan Gazi'nin verdiği medeniyetler şehri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi İzmit'im.

Adını Kocaeli fatihi Akçakoca Gazi'den alan, bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, bilişim, kültür ve turizmde marka şehir Kocaeli'yim. Ülkemizde doğu ile batının, Anadolu ile İstanbul'un arasında köprü görevi gören, büyük şehir yasasının ilk uygulandığı il olarak birçok belediyeye örnek olan Kocaeli'yi tanımak ve kent kültür bilincine sahip olmak gerekiyor.

KOCAELİ MODEL OLDU

İstanbul'dan sonra ekonomik güç bakımından Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Kocaeli, kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımıyla Türkiye'nin en önemli geçiş, noktalarından birisidir. Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde yer almaktadır.

Bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, turizm ve kültür merkezi olan Kocaeli, Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif görevi görmektedir. İstanbul'dan sonra tüm il sınırlarında uygulanan büyükşehir belediyesi yasası ile birçok büyükşehire rol model olmuştur. 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı yasayla Büyükşehir Belediye sınırları için yeni kıstaslar getirilmiştir. Buna göre Büyükşehir olma koşulu, nüfusu en az 750.000 olmasıdır. Aynı yasa, nüfus yoğunluğu çok yüksek olan İstanbul ve Kocaeli illerinin tamamını büyükşehir sınırları içerisine almaktadır. İzmit şehri, Kocaeli il merkeziydi. Yeni büyükşehir metropoliten ilçelerinin kuruluşuna dair 5747 sayılı yasada Büyükşehir ismi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirilmiştir. Saraybahçe ve Bekirpaşa belediyeleri kaptırılarak İzmit ilçesi kurulup tek belediye haline getirilmiştir.