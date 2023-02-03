USTAM’dan çağrı merkezi müşteri temsilcilerine eğitim

Başarıyı hedefleyen bir müşteri hizmetleri organizasyonunda, kurum içi oryantasyon süreçlerinin yanı sıra telefonda müşteriyi yönetmek, telefonu bir iletişim aracı olarak kullanabilmek, müşteriyi anlamak ve telefonda bu hissi karşı tarafa aktarabilmek gibi konu başlıklarını içeren temel eğitimler büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerin müşteri temsilcileri tarafından alınması gerekiyor. Müfredat içeriği buna göre hazırlanan Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Eğitimi, USTAM Kocaeli projesi kapsamında Leyla Atakan Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

153 ÇAĞRI MERKEZİ ZİYARET EDİLDİ

İkna, şikâyet yönetimi gibi görevlerde yer almaları hedeflenen Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi eğitimlerinde teorik eğitimlerin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ziyaret edilerek mevcut çalışma ortamı kursiyerlere gezdirildi. İletişim ve iletişim becerileri, iş ve meslek ahlakı, kurumsal aidiyet, satış kavramı müşteri ilişkileri ve şikayet yönetimi gibi önemli başlıklarda alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alan kursiyerler 153’te bu konuların nasıl uygulandığını da gözlemledi. Kursiyerler, çağrı merkezi dinamikleri, çağrı merkezlerine özel motivasyon programı, diksiyon ve etkili konuşma, etkileme ve ikna etme becerileri, koçluk ve etkili geri bildirim, mükemmel müşteri hizmeti vermek, müzakere becerileri, planlama ve zaman yönetimi, problem çözme teknikleri ve karar alma, stresi kontrol altına alma teknikleri, takım olma ve liderlik eğitimi, telefonda ileri satış teknikleri, temel yönetim becerileri geliştirme eğitimi

yazılı iletişim becerileri, zorlu müşterilerle başa çıkma (etkin iletişim becerileri) alanında bilgilendirildi.

USTAM PROJESİNE KAYIT OLMAK İÇİN

Verdiği eğitimlerle yüzlerce kişiye istihdam sağlayan USTAM Kocaeli projesine başvuruda bulunmak ve yakın dönemde açılacak olan yeni USTAM eğitimlerinden haberdar olmak için www.ustamkocaeli.com adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.









