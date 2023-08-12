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Vadi İzmit’te 8 taşınmaz satışa çıkıyor

Doğası ve manzarasıyla dikkat çeken Vadi İzmit Evleri’nde 8 taşınmaz satışa çıkıyor, ihale için son başvuru tarihi 6 Eylül olarak belirlendi.

Vadi İzmit'te 8 taşınmaz satışa çıkıyor

12 Ağustos 2023 Cumartesi 12:58

İzmit Belediyesi ile Bektaş İnşaat ortaklığında inşa edilen ve doğa içerisinde konforlu yaşam alanı sunan Vadi İzmit Evlerinde 8 taşınmaz satışa çıkıyor. 7 taşınmaz 1 milyon 200 bin TL ile 1 milyon 970 bin TL arasındaki muhammen bedeller üzerinden 7 Eylül tarihinde açık teklif usulü ile yapılacak. 4868 ada 5 parseldeki depolu iş yeri (süpermarket) nitelikli taşınmazın ise 14 milyon TL muhammen bedel üzerinden 7 Eylül tarihinde yapılacak kapalı teklif usulü ihale ile satışı gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların 6 Eylül saat 16.00’ya kadar İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek ihale zarflarını teslim etmesi gerekiyor.





İHA
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