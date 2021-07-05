Vakıf Medeniyetinde Antalya'da Devri Alem





Belgesel tadında Antakya ve Alanya'da belgesel çekimlerimiz devam ediyor .

Alanya'da Selçuklu dönemi vakıf eserlerinden Elvan bey medresesi ve Gülebşen camisin de tamiratın başlamasını görmek beni heyecanlandırıp çok mutlu etti.

Alanya'da değerli eğitimci ve vefalı arkadaş Eğitim bir ve Memursen başkanı Abuzer beyin rehberliğinde bir grup eğitimci ile Alanya’da kültür turumuz devam ediyor .