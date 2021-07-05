banner426
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vakıf Medeniyetinde Antalya'da Devri Alem

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın paylaşımı.

Vakıf Medeniyetinde Antalya'da Devri Alem

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:48
Belgesel tadında Antakya ve Alanya'da belgesel çekimlerimiz devam ediyor .
Alanya'da Selçuklu dönemi vakıf eserlerinden Elvan bey medresesi ve Gülebşen camisin de tamiratın başlamasını görmek beni heyecanlandırıp çok mutlu etti.
Alanya'da değerli eğitimci ve vefalı arkadaş Eğitim bir ve Memursen başkanı Abuzer beyin rehberliğinde bir grup eğitimci ile Alanya’da kültür turumuz devam ediyor .
Yıllar önce bugün Diyarbakır valisi olan Münir Karalioğluna hitaben Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defterinde yazdığım makalenin linkini sizlerle paylaşıyorum.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çatıya asılı kaldı, Büyükşehir ekipleri zamanla yarıştı Çatıya asılı kaldı, Büyükşehir ekipleri zamanla...
İpekyolu Medeniyeti Özbekistan Belgeseli İpekyolu Medeniyeti Özbekistan Belgeseli
Gez Dünyayı Gör Konya’yı Gez Dünyayı Gör Konya’yı
Belgesel Tadında Anadolu’da Devri Alem Belgesel Tadında Anadolu’da Devri Alem
Çevre Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor Çevre Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
Belgesel Tadında Anadoluda Devri Alem Belgesel Tadında Anadoluda Devri Alem
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çatıya asılı kaldı, Büyükşehir ekipleri...
6 katlı apartmanın çatı katında sıkışıp asılı kalan yavru kedi son anda kurtarıldı.

Haberi Oku