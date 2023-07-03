VAKIF ZEYTİN AĞACINDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE





Yeni nesil medyaya ayak uydurup yazı değil görsel olarak canlı makaleler yayınlıyoruz. TGRT belgesel tv'de her gün yayınlanan Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan canlı makalelerimiz büyük ilgi görüyor.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1705060346630810&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





TİN SURESİNDE ZEYTİN AYETİ MEALİ





https://m.youtube.com/watch?v=IjGVbnqg9ig





CUMHURBAŞKANI'NA VAKIFLAR MEKTUBU





HAYIRSEVER VAKIF İNSANLARI KURAN'DA ZEYTİN AYETLERİ VE EN UZUN SÜRE YAŞAYAN MEYVE OLDUĞU İÇİN ZEYTİN FLDANLARI DİKTİKLERİ BAHÇELERİ ALLAH RIZASI İÇİN VAKIF ETTİKLERİNDEN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ESKİ LOGOSUN DA ZEYTİN YAPRAĞI YER ALIYORDU.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1705060346630810&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

VAKIFLARIN LOGOSUNDAN BAYRAK VE CAMİ NEDEN ÇIKARTILDI ?

CUMHURBAŞKANI SN. ERDOĞAN'A VAKIFLARIN DEĞİŞEN LOGOSU İLE İLGİLİ YAZDIĞIM AÇIK MEKTUP

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2363&t=makale

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614080025413255&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





VAKIF ZEYTİN AĞACINDAN CANLI MAKALE VE HABER





BAYRAM TATİLİNDEN DÖNMEDEN TORUNLARLA KÖYÜMÜZE TOPLU BİR MEYVE FİDANI DİKELİM





TİN SURESİNDE ZEYTİN AYETİ MEALİ

https://m.youtube.com/watch?v=IjGVbnqg9ig

ZEYTİN İLE İLGİLİ KURAN'DA 7 AYET VAR





Kur'an'da zeytin ağacından ve dolayısıyla zeytinden bahsedilen 7 ayet var. Bunlar; En'am 99 ve 141, Nahl 11, Muminun 20, Nur 35, Abese 29, Tin 1. Ayetlerde Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzünde bitirdiği çeşitli bitkiler sayılırken zeytin ağacı da sayılıyor.

BAYRAM TATİLİ SON GÜNÜ HEDİYESİ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1705060346630810&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİĞİ İLE İLGİLİ BELGESEL VE BİLGİ NOTU

https://m.youtube.com/watch?v=PuzTwvhFDL8





“.. Yüz yıllar önce hayır sever vakfı insanları tarafından dikilip vakıf edilen ve bu gün Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık, Burhaniye, Havran, Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit ilçelerini içine alan ve Edremit Körfez Bölgesi olarak bilinen 14.000 dekar vakıf arazide yaklaşık 165.000 adet VAKIF zeytin ağacı bulunmakta.





Vakıf arazilerin hepsi kökleri tarihten gelen bir inancın, Sevginin, Cömertliğin, Barışın temsilcisi Ecdat Yadigarı Emanetl olmasına rağmen vakıf mallarına yeterli önem vermiyor korumuyoruz.





Bu Zeytinlik arazileri " Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü ” eliyle yönetilmektedir. Müdürlüğümüz 1940 yılında ilk defa 3913 sayılı kanun ile kurulmuş ve Kuruluş amacı "Vakıf zeytinliklerinin korunması, kollanması, ıslah edilmesi ve işletilmesidir. ”