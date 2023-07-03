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VAKIF ZEYTİN AĞACINDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

VAKIF ZEYTİN AĞACINDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:32


Yeni nesil medyaya ayak uydurup  yazı değil görsel olarak canlı makaleler yayınlıyoruz. TGRT belgesel tv'de  her gün yayınlanan Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde  yayınlanan canlı makalelerimiz büyük ilgi görüyor.
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1705060346630810&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa 

     TİN  SURESİNDE  ZEYTİN  AYETİ MEALİ  

   https://m.youtube.com/watch?v=IjGVbnqg9ig

   CUMHURBAŞKANI'NA VAKIFLAR  MEKTUBU

HAYIRSEVER VAKIF İNSANLARI KURAN'DA ZEYTİN AYETLERİ  VE EN UZUN SÜRE YAŞAYAN  MEYVE OLDUĞU İÇİN ZEYTİN  FLDANLARI DİKTİKLERİ BAHÇELERİ  ALLAH RIZASI İÇİN VAKIF ETTİKLERİNDEN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ESKİ LOGOSUN DA ZEYTİN YAPRAĞI  YER ALIYORDU.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1705060346630810&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
VAKIFLARIN  LOGOSUNDAN BAYRAK VE CAMİ NEDEN ÇIKARTILDI ?
CUMHURBAŞKANI SN. ERDOĞAN'A VAKIFLARIN DEĞİŞEN LOGOSU İLE İLGİLİ YAZDIĞIM AÇIK MEKTUP
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2363&t=makale
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2614080025413255&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

VAKIF ZEYTİN AĞACINDAN  CANLI MAKALE  VE HABER 

BAYRAM TATİLİNDEN DÖNMEDEN  TORUNLARLA KÖYÜMÜZE TOPLU BİR  MEYVE FİDANI DİKELİM 

     TİN  SURESİNDE  ZEYTİN  AYETİ MEALİ  
   https://m.youtube.com/watch?v=IjGVbnqg9ig
   
ZEYTİN İLE  İLGİLİ KURAN'DA 7  AYET VAR 

Kur'an'da zeytin ağacından ve dolayısıyla zeytinden bahsedilen 7 ayet var. Bunlar; En'am 99 ve 141, Nahl 11, Muminun 20, Nur 35, Abese 29, Tin 1. Ayetlerde Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzünde bitirdiği çeşitli bitkiler sayılırken zeytin ağacı da sayılıyor.
     BAYRAM TATİLİ SON GÜNÜ HEDİYESİ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1705060346630810&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

  VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİĞİ  İLE İLGİLİ BELGESEL VE  BİLGİ NOTU
  
https://m.youtube.com/watch?v=PuzTwvhFDL8

“..  Yüz yıllar önce hayır sever vakfı insanları tarafından dikilip vakıf edilen  ve bu gün Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık, Burhaniye, Havran, Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit ilçelerini içine alan ve Edremit Körfez Bölgesi olarak bilinen  14.000 dekar  vakıf arazide yaklaşık 165.000 adet VAKIF zeytin ağacı  bulunmakta. 

Vakıf arazilerin hepsi kökleri tarihten gelen bir inancın, Sevginin, Cömertliğin, Barışın temsilcisi Ecdat Yadigarı Emanetl olmasına rağmen vakıf mallarına yeterli önem vermiyor korumuyoruz. 

Bu Zeytinlik arazileri " Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü ” eliyle yönetilmektedir. Müdürlüğümüz 1940 yılında ilk defa 3913 sayılı kanun ile kurulmuş ve Kuruluş amacı "Vakıf zeytinliklerinin korunması, kollanması, ıslah edilmesi ve işletilmesidir. ”
Bu amaçla tarihten gelen bir Kamu bilinciyle, kendi tesislerinde üretimini gerçekleştirdiği Zeytin, Zeytinyağı ve diğer ürünlerini ‘ VAKIFLAR ’ markası ile kendi satış noktalarında ve diğer yöntemler ile tüketiciyle buluşturmaktadır…”(kaynak https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/teskilat-yapisi/isletme-ve-istirakler)








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