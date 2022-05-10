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Vakıflar Haftası Toplantıları İçin Ankaradayım

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Vakıflar Haftası Toplantıları İçin Ankaradayım

10 Mayıs 2022 Salı 15:21

 9 ile 15 Mayıs 2022 tarihinde kutlanacak Vakıflar Haftası dolayısı İle Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından Ankarada  cumhurbaşkanlığı külliyesinde  düzenlenen Vakıflar haftası etkinliğine  davetli olarak katılmak  üzere Ankaradayım.

Ankara’da yüzlerce  yıllık ata dede mirası köyümde yarın  Kızılkaya madenlerinin  genişletilmesi ile ilgili yapılacak  ÇED toplantısının Ağustos ayına tehir edilmesi  ile ilgili yetkililerle de görüşeceğim.

Vakıflar gerçekten çok önemli bugün çok büyük çevre felaketi ile karşı karşıya olan 600 yıl önce erken dönem  Selçuklu dönemi  beylik devletlerinden  Emiroğulları  beyliğine bağlı  bayramoğlu  nahiyesi  olan  bugünün Soğukpınar beldesi Dikmen  köyü Vakıf Medeniyeti ile kurulan  yerdi. Çocukluk yıllarımızda vakıflarla ilgili büyüklerimiz bizlere tavsiye ve tembih ediyorlardı.

Anneler gününde Annem ve halam İçin Orman Bakanlığı Vakfı ile Fidan diktim

8 Mayıs anneler günü.  Anneler günü dolayısı İle Orman genel müdürlüğü vakfı aracılığı İle annem emine ana vekilim Fadime halam üç evladımın anneleri eşim mücahede hanım İçin birer fidan dikilmesi için bağışta bulunup Fidan dikmenin  mutluluğunu  siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyor sizlerinde birer  fildan dikmenizi istiyor  Giresun’da vakıf Ormanları  belgeselimiz ile belgesel tadında  tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz.
Vakıflar haftası dolayısı İle 4 yıl önce  Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da  belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım makale

Vakıflar haftası ve Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a mektup(9 Mayıs 2018 www.gebzegazetesi.Com)

Türk İslam  medeniyetinde  vakıf kültürünün önemli yeri vardır ve  vakıflar sayesinde insanlığa  çok büyük  hizmetler yapılmış  devletin yükü hafiflemiştir. Daha önce  vakıf kurmak çok zordu son on yılda vakıf kurmak kolaylaştı.

Geçtiğimiz aylarda  Kocaeli  Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen uluslararsı  Orhan gazi sempozyumuna  araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak verdiğim bildiride  Osmanlı’dan cumhuriyete Vakıf medeniyeti ve İşgal edilen  vakıfların kurtarılması konusunu ele alarak geniş bir bildiri hazırlamıştım.

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğanın 8  Mayıs vakıflar haftası ve 250 Vakıf eserinin restorasyonun açılış  töreni  dolayısı ile Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yaptığı konuşma  vakıflara  devletimizin  verdiği önemi  göstermekte.

Vakıfların  korunup  yaşatılmasına  çok önemli   Katkısı  olacağına inandığım bu konuşmanın linkini sizlerle burada paylaşıyoruz
Vakıflar haftasının  kutlandığı bu günlerde cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın geniş çaplı bir soruşturma açarak işgal edilen  vakıf mallarını  işgalden kurtarıp  vakıflara kazandırmasını kamuoyu adına istiyor ve bekliyoruz. Sadece  gebze bölgesinde çok sayıda vakıf yeri işgal edilip ele geçirildi  vakıf malları talan edilip Yok oldu

Cumhurbaşkanı  sayın Erdoğan’ın Vakıflar haftası  dolayısı  ile  yaptığı konuşmaya medya geniş yer verdi.

http://m.milliyet.com.tr/amp/vakif-haftasi-ve-restorasyonu-tamamlanan-mardin-yerelhaber-2783894/

Gebze’de işgal edilen vakıf malları

Sadece Gebze’de değil  Türkiye’nin bir çok bölgesinde  asırlar önce kurulup insanlığın hizmetine tahsis edilen vakıf mallarını işgal edilip Yok olması vicdanları sızlatmakta  43 yıllık gazetecilik ve 25 yıllık belgeselcilik  hayatımda işgal edilip malları ele geçirilen vakıf yerleri ile ilgili  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak yaptığım araştırma ve yazılarını linkini sizlerle paylaşıyor vakıflar haftası dolayısı ile vakıf kurarak insanlığın hizmetine tahsis eden  tüm vakıf kurucularını  rahmet minnet ve Şükran’la anıyorum

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1063&t=makale

Kocaeli  Büyüklehir ve  gebze belediyesi  tarafından düzenlenen. Sempozyumlardan  sunduğum bildirilerden birisi

http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler/110-%20%C4%B0smail%20KAHRAMAN-Osmanl%C4%B1%E2%80%99dan%20Cumhuriyete%20Sanayi,%20Bilim,%20Teknoloji,%20K%C3%BClt%C3%BCr%20ve%20Turizm%20de%20Marka%20Kent%20Gebze.pdf


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Dikmen Köyü Tarihinde ÇED Miladı
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

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