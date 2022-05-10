Vakıflar Haftası Toplantıları İçin Ankaradayım

9 ile 15 Mayıs 2022 tarihinde kutlanacak Vakıflar Haftası dolayısı İle Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından Ankarada cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen Vakıflar haftası etkinliğine davetli olarak katılmak üzere Ankaradayım.





Ankara’da yüzlerce yıllık ata dede mirası köyümde yarın Kızılkaya madenlerinin genişletilmesi ile ilgili yapılacak ÇED toplantısının Ağustos ayına tehir edilmesi ile ilgili yetkililerle de görüşeceğim.





Vakıflar gerçekten çok önemli bugün çok büyük çevre felaketi ile karşı karşıya olan 600 yıl önce erken dönem Selçuklu dönemi beylik devletlerinden Emiroğulları beyliğine bağlı bayramoğlu nahiyesi olan bugünün Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Vakıf Medeniyeti ile kurulan yerdi. Çocukluk yıllarımızda vakıflarla ilgili büyüklerimiz bizlere tavsiye ve tembih ediyorlardı.





Anneler gününde Annem ve halam İçin Orman Bakanlığı Vakfı ile Fidan diktim





8 Mayıs anneler günü. Anneler günü dolayısı İle Orman genel müdürlüğü vakfı aracılığı İle annem emine ana vekilim Fadime halam üç evladımın anneleri eşim mücahede hanım İçin birer fidan dikilmesi için bağışta bulunup Fidan dikmenin mutluluğunu siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyor sizlerinde birer fildan dikmenizi istiyor Giresun’da vakıf Ormanları belgeselimiz ile belgesel tadında tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz.











Vakıflar haftası dolayısı İle 4 yıl önce Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım makale





Vakıflar haftası ve Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a mektup(9 Mayıs 2018 www.gebzegazetesi.Com)





Türk İslam medeniyetinde vakıf kültürünün önemli yeri vardır ve vakıflar sayesinde insanlığa çok büyük hizmetler yapılmış devletin yükü hafiflemiştir. Daha önce vakıf kurmak çok zordu son on yılda vakıf kurmak kolaylaştı.





Geçtiğimiz aylarda Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen uluslararsı Orhan gazi sempozyumuna araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak verdiğim bildiride Osmanlı’dan cumhuriyete Vakıf medeniyeti ve İşgal edilen vakıfların kurtarılması konusunu ele alarak geniş bir bildiri hazırlamıştım.





Cumhurbaşkanı sayın Erdoğanın 8 Mayıs vakıflar haftası ve 250 Vakıf eserinin restorasyonun açılış töreni dolayısı ile Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yaptığı konuşma vakıflara devletimizin verdiği önemi göstermekte.





Vakıfların korunup yaşatılmasına çok önemli Katkısı olacağına inandığım bu konuşmanın linkini sizlerle burada paylaşıyoruz











Vakıflar haftasının kutlandığı bu günlerde cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın geniş çaplı bir soruşturma açarak işgal edilen vakıf mallarını işgalden kurtarıp vakıflara kazandırmasını kamuoyu adına istiyor ve bekliyoruz. Sadece gebze bölgesinde çok sayıda vakıf yeri işgal edilip ele geçirildi vakıf malları talan edilip Yok oldu





Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Vakıflar haftası dolayısı ile yaptığı konuşmaya medya geniş yer verdi.





http://m.milliyet.com.tr/amp/vakif-haftasi-ve-restorasyonu-tamamlanan-mardin-yerelhaber-2783894/





Gebze’de işgal edilen vakıf malları





Sadece Gebze’de değil Türkiye’nin bir çok bölgesinde asırlar önce kurulup insanlığın hizmetine tahsis edilen vakıf mallarını işgal edilip Yok olması vicdanları sızlatmakta 43 yıllık gazetecilik ve 25 yıllık belgeselcilik hayatımda işgal edilip malları ele geçirilen vakıf yerleri ile ilgili www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak yaptığım araştırma ve yazılarını linkini sizlerle paylaşıyor vakıflar haftası dolayısı ile vakıf kurarak insanlığın hizmetine tahsis eden tüm vakıf kurucularını rahmet minnet ve Şükran’la anıyorum





http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1063&t=makale





Kocaeli Büyüklehir ve gebze belediyesi tarafından düzenlenen. Sempozyumlardan sunduğum bildirilerden birisi



