Vali Bey’in eşi Dünya Markası Hereke halısına sahip çıkmalı

Selda Yavuz Körfez ilçede Vali sayın Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz hanımefendi dünyaca ünlü Hereke halılarının dokunduğu Kocaeli’nin Körfez

ilçesinde

bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.Ziyaretle ilgili ayrıntılı bir makale hazırladık Altaylardan Hereke’ye bir dünya markası olan Hereke İpek hali ile ilgili devri alem belgesel programı İle hazırladığımız belgeselimizi kamuoyu İle paylaşıyoruz

https://m.youtube.com/watch?v=n4Zc76A5Xe0

Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesin de 20 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan makalelerimin linkleri

https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/vali-beyin-esi-hereke-halisina-sahip-cikmali.html

Selda Hanım’ın hereke halılarının dokunduğu Hereke’nin bağlı olduğu Körfez İlçesine yaptığı ziyaret ipek halı sanatı açısından önemliydi ancak bayan Yavuz’un hereke halı fabrikasına götürülmemesi üzüntü İle karşılandı. Selda hanımı Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve eşi Hatice Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt tarafından çiçeklerle karşılandı. Selda Yavuz Hanımefendi teşekkürlerini ileterek Gönülden Gönüle projesi kapsamında ziyaretlerine başladılar. Ziyaret sırasında keşke dünya markası olan Hereke İpek halılarının dokunduğu tarihi Hereke fabrikasınıda ziyaret edip yeniden halıların dokunmasını teşvik etseydi. Hereke İpek halıları çok önemli, bir zamanlar Kocaeli bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok bölgesinde Hereke halıları dokunuyor ,aileler halı sayesinde geçimlerini temin ediyordu. Hereke İpek halıları İçin her cumartesi Hereke’de açık İpek halı pazarı kuruluyor ve dünyanın birçok bölgesinden turist Hereke’ye gelip bizzat halıyı dokuyanlardan halıları satın alıyorlardı Cumartesi günleri bankalar özel izinle açılıyor milyonlarca dolar halı satışı yapılıyordu. Maalesef başta bazı açgöz çok para hırslı halı tüccarları Çin’de dokunan halıyı Hereke İpek halısı diye turistlere yüksek fiyata sattı Çinliler Hereke diye bir şehir kurup makinada dokunan ve hiç bir sanat değeri olmayan İpek halıları Hereke’de satılınca Hereke bölgesinde halılar dokunmaz oldu ve çok önemli halı sanatı yok olup gitti. Kocaeli Valimiz sayın Seddar Yavuz ve eşi Selda hamımefendi Hereke İpek halılarına sahip çıkıp yeniden cazibe haline getirirlerse çok güzel olurdu. Vali beyin eşinin Körfez ziyaretinde Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın büyük önem verdiği bizzat inceleme yaptığı Hereke tarihi fabrikasında inceleme yapıp halı sanatını yaşatan halı ustası hanımlarla konuşup bilgi alsaydı, geç kalınmış değil bu fabrikaya özel bir ziyaret yapılabilir. Hereke İpek Halı Tarihi belgesel sinevizyon

https://www.youtube.com/watch?v=HEjGFldWoyw&feature=youtu.be&list=PLVpLtuUKuBQCCUR9DxT2uSCa5KFODsGeH&fbclid=IwAR0hP6iE2fvFrvyuFQ1yjOcb5Jj0l5aZvisvd795qLZPs006Z4HDf5aJn0k

Cumhurbaşkanı Hereke Halılarına büyük önem veriyor Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan Hereke İpek halılarına büyük önem veriyor. Bizzat Hereke’ye gelerek tarihi fabrikayı ziyaret edip yetkililerden bilgi almıştı. Konuyla ilgili basında yer alan haberler;

https://www.aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/cumhurbaskani-erdogan-hereke-hali-ve-ipekli-dokuma-fabrikasinda-incelemelerde-bulundu-/17

https://www.dailymotion.com/video/x7oishs

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-hereke-hali-fabrikasi-calisanlarini-kabul-etti/1652071

Gazeteci ve belgeselci olarak Hereke İpek halısı İle ilgili sosyal sorumluk projeleri yaparak hereke halılarını tanıtmaya ve halı arşivleri toplayarak

www.herekeipek.com

ve

www.haliarsivi.com

Web sayfalarımızda kamuoyu , akademisyenler , tarih ve kültür araştırma olayını bilgilerinize sunuyoruz. TRT’ de Hereke İpek halısı haberi

http://www.dilovasikulturmirasi.com/index.php/2021/06/24/dilovasi-demirciler-konaginda-halicilik-canlaniyor/

Vali Bey’in Eşinin Körfez ziyareti Bayan Yavuz, Gönülden Gönüle Projesi Kapsamında bugün Körfez ilçesinde bulunan 15 aileyi ziyaret ederek, gönüllere dokundu. Bayan Yavuz ilk olarak Şehidimiz Abdulsamet Özen’in ailesini ve Gazimiz Özcan Yıldız’ı ziyaret ederek, hasbihal ettiler, hayır dualarını aldılar. Vali Seddar Yavuz’un selamlarını alan ve bu sebeple mutluluklarını dile getiren gazimiz ve şehit ailesi: “Sayın Valimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Allah devletimize zeval vermesin. Dualarınız, hizmetleriniz kabul olsun.” diyerek, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmayan Vali Seddar Yavuz’a da selamlarını ilettiler. Vali ve Büyükşehir başkanımız Hereke İpek halısına sahip çıkmalı Bu güne kadar Hereke İpek halısı İle ilgili bir çok makale haber yazdım ve belgesel hazırladım bir kez daha buradan Valimiz sayın Seddar Yavuz ve Büyükşehir başkanımız sayın Tahir Büyükakın ın yüksek Bilgi ve ilgilerlne Hitab ederek bir dünya markası olarak Kocaeli de coğrafi işareti alınmış 2500 yıllık geçmişi olan Hereke halılarına sahip çıkılmalı halı sanatı korunmalı Ekonomik sıkıntının yaşandığı işsizliğin gençlerimizi yok ettiği bir ortamda İpek halıcılık teşvik edilmeli Gümrük ve ticaret bakanımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum Hereke İpek halıcılığın teşvik kapsamına alınarak Tansu çiller döneminde ithal halıdan kaldırılan verginin yeniden konarak İpek halı bir sanat eseri olarak devlet korumasına alınmalı Daha önce konuyla ilgili Gebze Gazetesi’nde yazdığım makalenin linkini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/hereke-ipek-halisina-sahip-cikalim-makale,3052.html

Hereke İpek Halısınana neden Sahip Çıkmalıyız Türkiye’nin dünya markası olan Kocaeli Hereke İpek Halısının korunup Yeniden kültür sanat ve ekonomimize kazandırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kocaeli Valisi’ne tarihi görev düşüyor. Hereke İpek halısına Türkiye ilgisiz kaldığı için, Çinliler Hereke adlı şehir kurup, Hereke Halısının sahtesini yaparak milyarlarca dolar para kazanıyor. Bir zamanlar Gebze, Dilovası ve Hereke köy ve şehirde her evde bir çok ipek halı tezgahı bulunuyordu. Cumartesi günleri Hereke’de İpek Halı Pazar’ı kurulup turistler halı satın almak için Hereke’ye geliyordu. Başta Türkiye olmak üzere Çin’den İngiltere’ye giden tarihi ipek yolunun en önemli simgelerinden olan Hereke İpek halısı ile ilgili İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV, Belgesel Yayıncılık,

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

olarak kampanya başlatmak, araştırma yapıp belgesel TV programı çekerek kamuoyu oluşturarak İpek halısı kursları açılmalı. Hereke İpek halıları ile ilgili Üniversitelerle iş birliği yaparak panel sempozyum ve çalıştaylar düzenlenmeli. Bu konuda görüş öneri ve düşüncelerinizle desteklerinizi bekliyoruz. Daha önce Devri Alem Belgesel TV programı olarak hazırlayıp, Avrasya Gazeteciler Derneği kültür hizmeti olarak birçok TV kanalına gönderdiğimiz Kocaeli sanayi tarihinde Hereke İpek halısı belgesel tanıtım sinevizyonumuzu tüm arkadaşlarımıza izlemesini öneriyorum.