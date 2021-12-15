Vali Bey’in Eşinin Kocaeli İlçelerine Düzenlediği Kültür Turu Herkese Örnek Olmalı

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com, Gazetegebze ve belgeselcinin not defteri köşesinde 15 Aralık 2021 tarihli makalelerimi sizlerle paylaşıyorum.
Belediye başkanları ve resmî daire müdürlerinin eşleride Kocaeli ilçelerine kültür turları düzenlemeli.
Siyasi partilerin kadın kolları başkanları kadınlara yönelik faaliyet gösteren dernek ve birlikler kadın muhtarlarımız da vali beyin eşin den örnek alarak Kocaeli ilçelerini tanımak İçin kültür gezileri düzenlemeli.
Vali Bey’in Eşinin Kültür Turu Herkese Örnek Olmalı
Kocaeli Valisinin eşi Selda Yavuz hanımefendi Kocaeli bölgesindeki 12 ilçe kaymakamnın eşi ile her ay bir ilçeye kültür gezisi düzenliyor.İlçenin tarih kültür sanat değerlerini yerinde tanıması gerçekten çok önemli. Bayan Yavuz’un geçen hafta Dilovası’nda bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmasını gazeteci olarak önemsediğim için valilik basın müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasını bugün makale haline getirmek istiyorum.
Selda hanımın Dilovası kültür Turu haberi Dilovası kültür mirası Web sayfasında da yayınlandı
Dilovası ilçemiz sadece Kocaeli için değil tüm Türkiye için çok önemli Dilovası sanayi ve çevre sorunları İle gündeme gelerek Dilovası’na sürekli haksızlık yapıldı.
Dilovası tarih kültür ve sanayi şehri bugün Yalova vali yardımcısı olan
Dilovası Kaymakamı sayın Mustafa Asım Alkan beyin öncülüğünde bizimde İktav araştırma merkezi Kütüphanesi olarak büyük destek verdiğimiz Dilovası kültür mirası İçin çok önemli çalışmalar yapıldı
İçişleri bakanlığı STK genel müdürlüğü sosyal sorumluluk projesi sayın kaymakamın himayesinde hazırlanan Web sayfamız incelendiğinde Dilovası’nın ne kadar önemli olduğu görülecektir.
Sayın kaymakamın kalıcı eser ve kültür hizmeti olan Dilovası kültür mirası Web sayfasını sizlerle paylaşıyor Dilovası kültürüne ölümsüz eser bırakan sayın Asım Alkan beye teşekkür ediyorum.
Evet vali beyin eşi Dilovası bölgesini ve tüm Kocaeli ilçelerini yakından tanımak İçin yaptığı kültür gezileri herkese örnek olmalı ,yıllardan beri Kocaeli’de yaşayanlar Kocaeli sayesinde iş aş imkan makam ve para sahibi olanların Kocaeli’yi gezip tanımak istememeleri gerçekten çok büyük bir ayıp ve vefasızlık.
Vali beyin eşinin kaymakam eşleri ile Kocaeli ilçelerine yaptığı kültür turu ve inceleme gezileri belediye başkanları ve resmî daire müdürleri başta olmak üzere tüm kadın dernekleri siyasi partilerin kadın kolları başkanlarına örnek olmalıdır.
Sayın valimizin eşi Selda hanım efendiye okurlarımız ve Kocaeli kamuoyu adına teşekkür ediyor diğer illerimizde görev yapan valilerimizin hanım efendi eşlerinin de örnek olacağına inanıyorum.
Temenni ediyorum inşallah Vali beyin eşi Selda hanım Kocaeli ve ilçeleri kültür turlarını Kocaeli Anıları adlı bir kitap da toplar ve kalıcı eser bırakır baki kalan gök kubbede hoş bir sadaimiş.
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Vali Seddar Yavuz İle Kocaeli üzerine yaptığımız belgesel söyleşisi Kocaeli tv de yayınlanan programdan kısa bir bölüm
Marka Şehir Kocaeli Tanıtım Belgeselimizi sizlerle paylaşıyor Vali beyin eşinin Dilovası kültür Turu ile ilgili valilik basın müdürlüğünün haberini köşemde tümü İle yayınlıyorum
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Valinin Eşinden Dilovası’nda Örnek Kültür Turu
Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Dilovası’nda bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.
Bayan Yavuz ilk ziyaretlerini aralarında Kurtuluş Savaşı Şehidimiz Yahya Kaptan'ın evinin de bulunduğu 67 tarihi binanın yer aldığı 700 yıllık bir geçmişe sahip olan Tavşancıl Mahallesi’ndeki restore edilmiş tarihi evlere gerçekleştirdi. Dilovası İlçe Kültür Müdürü Kenan Yılmaz’ın rehberliğinde tarihi evleri gezen Bayan Yavuz, tarihi evler ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Bayan Yavuz beraberindekilerle 2’nci Mahmut döneminde yapılan ve günümüze kadar korunan tarihi Hacı Seyyit Veliyyiddin Ağa Çarşı Camii ile Kurtuluş Savaşı sırasında, Kocaeli bölgesinde Kuva-yi Milliye hareketlerini örgütleyen kahramanlarımızdan Yahya Kaptan’ın Anıt Mezarını ziyaret ettiler. Ziyaretlerini İlçe Müftüsü Recep Apaydın’ın rehberliğinde gerçekleştiren Bayan Yavuz, Camii ve Anıt Mezarı hakkında bilgiler aldı. Anıt Mezarı başında kahraman şehidimiz Yahya Kaptan’a ve tüm şehirlerimize dualar eden Bayan Yavuz daha sonraki ziyaret yerine geçmek üzere alandan ayrıldılar.
GEBZE DEMİRCİLERE ZİYARET
19'uncu yüzyıl Osmanlı mimarisinin en başarılı örneğinden biri olan Gebze Demirciler Konağı’nı ziyaret eden Bayan Yavuz, daha sonra dünyanın en büyük plastik enjeksiyon ambalaj üreticisi Jokey Plastik Fabrikası’nın Dilovası ilçemizde hizmete açılan yeni fabrikasını ziyaret ettiler. Burada Jokey Firmasının sahibi Hakan Özhuy ve eşi Elif Özhuy tarafından karşılanan Bayan Yavuz,beraberindekilerle fabrikayı gezerek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldılar.Ülkemiz ve ilimiz üretimine, istihdam ve ekonomisine katkılar sunması bakımından Jokey Firması sahibi Hakan Özhuy ve eşi Elif Özhuy’u tebrik eden Bayan Yavuz, başarı dileklerinde bulunarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.Dilovası ilçemizde Selda Yavuz Hanımefendinin yaptığı ziyaret ve temaslara; Vali Yardımcısı Dursun Balaban’ın eşi Gülcan Balaban, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve eşi Füsun Kubilay, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara’nın eşi Dilek Kara, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve eşi Nurcan Şayir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın eşi Havva Bıyık ile Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in eşi Nuray Güler eşlik ettiler.(kaynak valilik basın müdürlüğü)