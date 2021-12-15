Vali Bey’in Eşinin Kocaeli İlçelerine Düzenlediği Kültür Turu Herkese Örnek Olmalı

Gebze gazetesi

, Gazetegebze ve belgeselcinin not defteri köşesinde 15 Aralık 2021 tarihli makalelerimi sizlerle paylaşıyorum.

Belediye başkanları ve resmî daire müdürlerinin eşleride Kocaeli ilçelerine kültür turları düzenlemeli.

Siyasi partilerin kadın kolları başkanları kadınlara yönelik faaliyet gösteren dernek ve birlikler kadın muhtarlarımız da vali beyin eşin den örnek alarak Kocaeli ilçelerini tanımak İçin kültür gezileri düzenlemeli.

Vali Bey’in Eşinin Kültür Turu Herkese Örnek Olmalı Kocaeli Valisinin eşi Selda Yavuz hanımefendi Kocaeli bölgesindeki 12 ilçe kaymakamnın eşi ile her ay bir ilçeye kültür gezisi düzenliyor.İlçenin tarih kültür sanat değerlerini yerinde tanıması gerçekten çok önemli. Bayan Yavuz’un geçen hafta Dilovası’nda bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmasını gazeteci olarak önemsediğim için valilik basın müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasını bugün makale haline getirmek istiyorum.

Valilik Basın Açıklaması

Selda hanımın Dilovası kültür Turu haberi Dilovası kültür mirası Web sayfasında da yayınlandı

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da yayınlanan haber

Dilovası ilçemiz sadece Kocaeli için değil tüm Türkiye için çok önemli Dilovası sanayi ve çevre sorunları İle gündeme gelerek Dilovası’na sürekli haksızlık yapıldı.



Dilovası tarih kültür ve sanayi şehri bugün Yalova vali yardımcısı olan Dilovası Kaymakamı sayın Mustafa Asım Alkan beyin öncülüğünde bizimde İktav araştırma merkezi Kütüphanesi olarak büyük destek verdiğimiz Dilovası kültür mirası İçin çok önemli çalışmalar yapıldı İçişleri bakanlığı STK genel müdürlüğü sosyal sorumluluk projesi sayın kaymakamın himayesinde hazırlanan Web sayfamız incelendiğinde Dilovası’nın ne kadar önemli olduğu görülecektir. Sayın kaymakamın kalıcı eser ve kültür hizmeti olan Dilovası kültür mirası Web sayfasını sizlerle paylaşıyor Dilovası kültürüne ölümsüz eser bırakan sayın Asım Alkan beye teşekkür ediyorum. www.dilovasikulturmirasi.com Evet vali beyin eşi Dilovası bölgesini ve tüm Kocaeli ilçelerini yakından tanımak İçin yaptığı kültür gezileri herkese örnek olmalı ,yıllardan beri Kocaeli’de yaşayanlar Kocaeli sayesinde iş aş imkan makam ve para sahibi olanların Kocaeli’yi gezip tanımak istememeleri gerçekten çok büyük bir ayıp ve vefasızlık. Vali beyin eşinin kaymakam eşleri ile Kocaeli ilçelerine yaptığı kültür turu ve inceleme gezileri belediye başkanları ve resmî daire müdürleri başta olmak üzere tüm kadın dernekleri siyasi partilerin kadın kolları başkanlarına örnek olmalıdır.

Sayın valimizin eşi Selda hanım efendiye okurlarımız ve Kocaeli kamuoyu adına teşekkür ediyor diğer illerimizde görev yapan valilerimizin hanım efendi eşlerinin de örnek olacağına inanıyorum. Temenni ediyorum inşallah Vali beyin eşi Selda hanım Kocaeli ve ilçeleri kültür turlarını Kocaeli Anıları adlı bir kitap da toplar ve kalıcı eser bırakır baki kalan gök kubbede hoş bir sadaimiş. .... Vali Seddar Yavuz İle Kocaeli üzerine yaptığımız belgesel söyleşisi Kocaeli tv de yayınlanan programdan kısa bir bölüm https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2157285991092663/?d=n http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=40380 Marka Şehir Kocaeli Tanıtım Belgeselimizi sizlerle paylaşıyor Vali beyin eşinin Dilovası kültür Turu ile ilgili valilik basın müdürlüğünün haberini köşemde tümü İle yayınlıyorum https://m.youtube.com/watch?v=HEjGFldWoyw ... Valinin Eşinden Dilovası’nda Örnek Kültür Turu