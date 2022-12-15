Vali Bey’in Eşinin Kocaeli ve İlçelerine Düzenlediği Kültür Turu Herkese Örnek Olmalı

Belediye başkanları ve resmî daire müdürlerinin eşleride Kocaeli ve ilçelerine kültür turları düzenlemeli.

Belediye başkanları ve resmî daire müdürlerinin eşleride Kocaeli ve ilçelerine kültür turları düzenlemeli.

Siyasi partilerin kadın kolları başkanları kadınlara yönelik faaliyet gösteren dernek ve birlikler kadın muhtarlarımız da vali beyin eşinden örnek alarak Kocaeli ilçelerini tanımak için kültür gezileri düzenlemeli.

Siyasi partilerin kadın kolları başkanları kadınlara yönelik faaliyet gösteren dernek ve birlikler kadın muhtarlarımız da vali beyin eşinden örnek alarak Kocaeli ilçelerini tanımak için kültür gezileri düzenlemeli.

Siyasi partilerin kadın kolları başkanları kadınlara yönelik faaliyet gösteren dernek ve birlikler kadın muhtarlarımız da vali beyin eşinden örnek alarak Kocaeli ilçelerini tanımak için kültür gezileri düzenlemeli.

Kocaeli Valisinin eşi Selda Yavuz hanımefendi Kocaeli bölgesindeki 12 ilçe kaymakamının eşi ile her ay bir ilçeye kültür gezisi düzenliyor.İlçenin tarih kültür sanat değerlerini yerinde tanıması gerçekten çok önemli. Bayan Yavuz’un geçen hafta Dilovası’nda bir Dizi Ziyaret Ve Temaslarda Bulunmasını gazeteci olarak önemsediğim için valilik basın müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasını bugün makale haline getirmek istiyorum.

Kocaeli Valisinin eşi Selda Yavuz hanımefendi Kocaeli bölgesindeki 12 ilçe kaymakamının eşi ile her ay bir ilçeye kültür gezisi düzenliyor.İlçenin tarih kültür sanat değerlerini yerinde tanıması gerçekten çok önemli. Bayan Yavuz’un geçen hafta Dilovası’nda bir Dizi Ziyaret Ve Temaslarda Bulunmasını gazeteci olarak önemsediğim için valilik basın müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasını bugün makale haline getirmek istiyorum.

Kocaeli Valisinin eşi Selda Yavuz hanımefendi Kocaeli bölgesindeki 12 ilçe kaymakamının eşi ile her ay bir ilçeye kültür gezisi düzenliyor.İlçenin tarih kültür sanat değerlerini yerinde tanıması gerçekten çok önemli. Bayan Yavuz’un geçen hafta Dilovası’nda bir Dizi Ziyaret Ve Temaslarda Bulunmasını gazeteci olarak önemsediğim için valilik basın müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasını bugün makale haline getirmek istiyorum.

Dilovası ilçemiz sadece Kocaeli için değil tüm Türkiye için çok önemli Dilovası sanayi ve çevre sorunları İle gündeme gelerek Dilovası’na sürekli haksızlık yapıldı.

Dilovası ilçemiz sadece Kocaeli için değil tüm Türkiye için çok önemli Dilovası sanayi ve çevre sorunları İle gündeme gelerek Dilovası’na sürekli haksızlık yapıldı.

Dilovası tarih kültür ve sanayi şehri bugün Yalova vali yardımcısı olan

Dilovası Kaymakamı sayın Mustafa Asım Alkan beyin öncülüğünde bizimde İktav araştırma merkezi Kütüphanesi olarak büyük destek verdiğimiz Dilovası kültür mirası İçin çok önemli çalışmalar yapıldı

İçişleri bakanlığı STK genel müdürlüğü sosyal sorumluluk projesi sayın kaymakamın himayesinde hazırlanan Web sayfamız incelendiğinde Dilovası’nın ne kadar önemli olduğu görülecektir.

Sayın kaymakamın kalıcı eser ve kültür hizmeti olan Dilovası kültür mirası Web sayfasını sizlerle paylaşıyor Dilovası kültürüne ölümsüz eser bırakan sayın Asım Alkan beye teşekkür ediyorum.

Evet vali beyin eşi Dilovası bölgesini ve tüm Kocaeli ilçelerini yakından tanımak İçin yaptığı kültür gezileri herkese örnek olmalı ,yıllardan beri Kocaeli’de yaşayanlar Kocaeli sayesinde iş aş imkan makam ve para sahibi olanların Kocaeli’yi gezip tanımak istememeleri gerçekten çok büyük bir ayıp ve vefasızlık.