VALİ SEDDAR YAVUZ’UN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

O'nun hayatı sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehberdir. Sünnet-i seniyye’yi merkeze koymadan İslam'ın yaşanması mümkün değildir. Bir Müslümanın O'nun örnek hayatıyla olan bağı ne kadar güçlü ne kadar muhkem ve ne kadar kavi ise, diniyle olan bağı da o derece güçlüdür, o derece sağlamdır.