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VALİ SEDDAR YAVUZ’UN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

İlahi vahyin en son tebliğ edicisi, beşeriyetin ebedi kurtarıcısı Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 'in doğum yıldönümünü, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğu içindeyiz.

VALİ SEDDAR YAVUZ'UN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

25 Eylül 2023 Pazartesi 12:22

Âlemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebinin doğumu, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek; bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlâkın egemen olacağı manevî bir ortamı tebliğ eden sevgili Peygamberimiz gerek hayat tarzı gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır.

O'nun hayatı sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehberdir. Sünnet-i seniyye’yi merkeze koymadan İslam'ın yaşanması mümkün değildir. Bir Müslümanın O'nun örnek hayatıyla olan bağı ne kadar güçlü ne kadar muhkem ve ne kadar kavi ise, diniyle olan bağı da o derece güçlüdür, o derece sağlamdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğumunu kutlarken, aynı zamanda onun evrensel mesajlarını, iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, kardeşlik hukukunu, adalet anlayışını tekrar hatırlamalı, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için her zamankinden daha çok gayret göstermeliyiz.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam âleminin ve değerli hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni tebrik eder; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

 

 

                                                                                                                                                                        Seddar YAVUZ

                                                                                                                                                                         Kocaeli Valisi

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