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VALİ YARDIMCISI ERSİN EMİROĞLU’NUN KOCAELİLİLERE SELAMI VAR

Görev yaptığı her bir yerde herkesin gönlünde güzel bir yer edinen, toplumun her kesimi tarafından takdir edilen ve sevilen bir dönem İzmit Kaymakamlığı vazifesinde de bulunan Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu’nu, Kocaeli’nde sevenleri ziyaretinde bulundu.

VALİ YARDIMCISI ERSİN EMİROĞLU'NUN KOCAELİLİLERE SELAMI VAR

07 Ekim 2021 Perşembe 11:34

Güler yüzlü ve çalışkan kişiliği ile devleti en güzel şeklide temsil eden; makamının kapısını toplumun her kesimine açan ve görev yaptığı her bir yerde ‘gönül insanı’ olarak kabul edilen Emiroğlu, makamında Kocaelili misafirlerini ağırladı. İzmit Habip Köy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy; Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik; Balkan Türkleri Derneği Kadın Kolları Başkanı Şehnaz Demirbüken ve gazeteci Mustafa Eranıl; Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu’nu ziyaret ettiler, fikir alış verişinde bulundular; ülke gündemi ile ilgili konularda sohbet ettiler.  Ersin Emiroğlu, Kocaelilileri sevdiğini ve herkese selam gönderdiğini belirtti. Misafirlerini samimi bir şekilde karşılayan Emiroğlu, kendisini ziyarete gelen sevenlerine teşekkür ettiğini söyledi. Sevenleri ise, devleti en güzel şeklide temsil eden Sakarya Valisi Ersin Emiroğlu’na teşekkür ettiklerini belirttiler.

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