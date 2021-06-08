Vali Yardımcısından 500 kitap desteği

İzmit İlçe Eski Kaymakamı olan ve şu anda da Sakarya Vali Yardımcısı olarak vazife yapan Ersin Emiroğlu; Gazeteci Mustafa Eranıl tarafından kurulacak olan şehitler kütüphanesi için 500 adet kitap desteğinde bulundu.

İzmit Hatipköy Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy ile birlikte gazete bürosunu ziyaret ederek, Mustafa Eranıl'a kitapları teslim eden Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, 'Çok güzel bir çalışma. Böyle bir çalışmaya emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bilgili, düşünen, kendini geliştiren nesillerin yetişmesi ancak ve ancak kitap okumaktan geçer. Kütüphanenin birde şehit ismini taşıması çok daha anlamlı ve güzel' dedi. Gazeteci Mustafa Eranıl ise, ziyaretten ve kitap bağışından dolayı Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu'na ve Hatipköy Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy'a teşekkür ettiğini belirterek, ' Şehitlerimizin adını yaşatmak; yeni nesli kitaplarla buluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yapıyoruz. Vermiş olduğunuz kitap desteğinden dolayı teşekkür ederim."dedi.