GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Yavuz Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sosyal devlet olmanın, devletin varlığını hissettirmenin bir borç olduğunu belirten ve bu doğrultuda görevlerini ifa eden Vali Seddar Yavuz, bugün de Gölcük İlçesindeki ailelerin kapılarını araladı.

Vali Yavuz Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

05 Şubat 2023 Pazar 11:39

İlk Ziyaret Şehit Ailesi ve Gazimize 


Gölcük ilçemizde gerçekleştirilen  ziyarette ilk olarak Şehidimiz Er Tacettin Uçar ve  Gazimiz Volkan Ocak’ın hanesine misafir olan  bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran, Vali Yavuz; “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri ile Kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir.”  dedi.

Vali Yavuz’un ziyaretleri ile mutlu olan şehit ailesi ve gazimiz: “Evimize kadar gelerek ziyarette bulundunuz. Böylesine güzel bir buluşma için çok teşekkür ediyoruz.” diyerek, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmadıkları için Vali Yavuz’a memnuniyetlerini belirttiler.

Aileler Sıkıntılarını Paylaştı


Toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak başlatılan “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında; Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin şefkatli yüzünü ve sıcak elini hissettirmek, insanlarımızın gönlüne girmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesini arttırmak, sıkıntı ve darda kalan bir aile bırakmamak için yoğun çalışma içerisinde bulunan Vali Seddar Yavuz, Gölcük   ilçemizde bugün; 1 Şehit,1 Gazi, 1 yaşlı ve 9 ihtiyaç sahibi olmak üzere 12 aileyi evlerinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Vali Seddar Yavuz, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları verdi. 


Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşları selamlayan, muhabbette bulunan Vali Yavuz, kendilerini sevinçle karşılayan çocuklar ile bir süre sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeValiKomek
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCA BİR ÖMÜR GEÇMİŞ ALTMIŞ ÜÇ YAŞINA GİRMİŞİZ KOCA BİR ÖMÜR GEÇMİŞ ALTMIŞ ÜÇ YAŞINA GİRMİŞİZ
Tarihçi İlber Ortaylı Leyla Hanım’ın galasına geliyor Tarihçi İlber Ortaylı Leyla Hanım’ın galasına...
Şüpheli şekilde ölmüştü, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi Şüpheli şekilde ölmüştü, kalp rahatsızlığı...
Çenesuyu Turnuvası'nda ilk hafta tamamlandı Çenesuyu Turnuvası'nda ilk hafta tamamlandı
Kreşte istismar iddiası mahkemeye taşındı Kreşte istismar iddiası mahkemeye taşındı
On binler KARFEST’te doyasıya eğlendi On binler KARFEST’te doyasıya eğlendi
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

KOCA BİR ÖMÜR GEÇMİŞ ALTMIŞ ÜÇ YAŞINA...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 şubat 2023 tarihli makalesini...

Haberi Oku