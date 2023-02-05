Vali Yavuz Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sosyal devlet olmanın, devletin varlığını hissettirmenin bir borç olduğunu belirten ve bu doğrultuda görevlerini ifa eden Vali Seddar Yavuz, bugün de Gölcük İlçesindeki ailelerin kapılarını araladı.

İlk Ziyaret Şehit Ailesi ve Gazimize





Gölcük ilçemizde gerçekleştirilen ziyarette ilk olarak Şehidimiz Er Tacettin Uçar ve Gazimiz Volkan Ocak’ın hanesine misafir olan bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran, Vali Yavuz; “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri ile Kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir.” dedi.

Vali Yavuz’un ziyaretleri ile mutlu olan şehit ailesi ve gazimiz: “Evimize kadar gelerek ziyarette bulundunuz. Böylesine güzel bir buluşma için çok teşekkür ediyoruz.” diyerek, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmadıkları için Vali Yavuz’a memnuniyetlerini belirttiler.

Aileler Sıkıntılarını Paylaştı





Toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak başlatılan “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında; Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin şefkatli yüzünü ve sıcak elini hissettirmek, insanlarımızın gönlüne girmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesini arttırmak, sıkıntı ve darda kalan bir aile bırakmamak için yoğun çalışma içerisinde bulunan Vali Seddar Yavuz, Gölcük ilçemizde bugün; 1 Şehit,1 Gazi, 1 yaşlı ve 9 ihtiyaç sahibi olmak üzere 12 aileyi evlerinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Vali Seddar Yavuz, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları verdi.



Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşları selamlayan, muhabbette bulunan Vali Yavuz, kendilerini sevinçle karşılayan çocuklar ile bir süre sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.