Vali Yavuz Bir Yılı Değerlendirerek, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirdi

Valilik Akçakoca toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı ve Kurum Müdürleri katıldı.

Marmara’nın ve Türkiye’nin gururu, sanayi ve teknolojinin kalbi Kocaeli’de göreve başladığım 18 Haziran 2020’den bu yana 1 yılı tamamlamanın onurunu ve mutluğunu yaşıyorum diyerek sözlerine başlayan Vali Yavuz: “Geride bıraktığımız 1 yıl içerisinde; şehrimizde ortak aklı, istişare kültürünü ve birlikte yönetim anlayışını en güzel şekilde vermek suretiyle şehrimizin zaten var olan potansiyelini birlikte daha iyi noktalara ulaştırmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla, Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimizle, üniversitelerimizle, odalarımızla, STK’larımızla, OSB’lerimizle işbirliği ve koordinasyon içerisinde gayretli bir çalışma ortaya koyduk. Yine bu süre zarfında, 32 yıllık meslek hayatımda olduğu gibi, erişilebilir bir Vali olma ve Devletin şefkatini ve kudretini vatandaşımıza sunma çabasıyla; sevginin hakim olduğu, hesap verilebilir, şeffaf bir devlet anlayışını en iyi şekilde tesis etme gayreti içerisinde olduk.”

915 Bin 950 Doz Aşı Yapıldı

Pandemi ile mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, aşı çalışmalarına ilişkin verileri de paylaşan Vali Yavuz: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid 19 salgınıyla yoğun bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle pandemi ile ilgili başta vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz, bölge ve il müdürlerimiz gerçekten özveriyle çalıştılar. Bu başarıda siz değerli arkadaşlarımın özverili çalışmalarının altını bir kez daha çizmek ve teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti devletinin son 20 yılda başta sağlık olmak üzere sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirdiğini pandemiyle bir kez daha anlamış olduk. Dünyanın çok az karşılaştığı bu tür sınama, meydan okuma ve denemeler aslında siyasal sistemlerin ne kadar dayanıklı olup olmadığını da gösteren en önemli hususlardır. Dolayısıyla bugün gelmiş olduğumuz noktada şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem pandemiyle mücadele ederken, özellikle son dönemde gerçekleştirmiş olduğu hamlelerle kendisini 21. Yüzyılın bütün risklerine daha iyi hazırladığını, daha iyi bir konuma geldiğini de memnuniyetle görüyoruz.

Eğer insanları yetiştiremiyor, erdem ve ahlak oluşturamıyor ve İrfanlı insanlar yetiştiremiyorsanız, kurduğunuz sistemlerin hayatta kalabilmesi, yaşayabilmesi de mümkün değildir. Bu bağlamda özellikle sağlık çalışanlarımıza en büyük teşekkürü de etmek istiyorum. Çünkü birçok insanın birçok ülkede yalnızlığa ve ölüme terk edildiği dünyada, sağlık çalışanlarımız büyük bir fedakârlık ile hastalarımızı tedavi etmiş, evlerine kadar ilaçlarını götürmüş ve bugün de seyyar olarak her tarafta aşı yapıyor hale gelmiş bulunmaktadırlar. Bugün itibariyle 915 bin 950 doz aşı yapıldığını söylemek isterim. İnanıyorum ki bu rakamı biraz daha yukarılara çekebiliriz. Demek ki sadece hastane yapmak, en modern sistemleri kurmak değil; hastanede kurumları, kuruluşları işletecek insanları da yetiştirmiş olmanın gururunu da hep beraber paylaşıyoruz. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza huzurunuzda bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”

3 Bin 287 Vatandaşımızı Yurtlarda Misafir Ettik

KYK yurtlarının kullanılmasının salgının yayılım hızını düşürmede çok etkili olduğunun altını çizen Vali Yavuz: “Bugüne kadar 3 bin 287 vatandaşımızı yurtlarda misafir ettik. Yine milletimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi insani değerler, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma duygusudur. Bunu ortaya çıkaran Vefa Sosyal Destek Gruplarımız tarafından 647.318 talep yerine getirilmiştir. Ve yine 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup evde bakım ve sağlık hizmeti 757.577 kişimize kesintisiz olarak yürütülmüştür.”

Açık Kapı ve Sosyal Medyadan 15 Bin 331 Başvurunun 15 Bin 28’i Neticelendirildi

Şeyh Edebali’nin “İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın” sözünden hareketle vatandaşlarımızın dertlerine derman olmanın gayreti içinde bulunduk diyen Vali Yavuz, Açık Kapı ve Gönülden Gönüle projesi konularındaki çalışmalara değinerek sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: “Bugün itibariyle başta sosyal medya ve diğer mecralar olmak üzere bütün talepleri anlık olarak karşılıyoruz. Özellikle şehit ve gazi ailelerine, onların özel durumlarına ilişkin, Valiliğimizde bir yazılım gerçekleştirerek bu özel durumları takip edebiliyoruz. Diğer taraftan sosyal medya ve diğer araçlarla Valiliğimize ulaşmış bütün talepler oluşturduğumuz yeni bir yazılım aracılığıyla takip ediliyor ve her biri ayrı ayrı kayıt altına alınıyor. Dolayısıyla hesap verebilir ve şeffaf bir devlet anlayışının etkin, verimli bir hizmet sunabilmesi için gerekli alt yapı süratle hazırlanıyor. Sosyal medya üzerinden Valiliğimize şu ana kadar ulaşan taleplerin %81’i olumlu olarak neticelendirilmiştir. Bu dönem içerisinde 250 kurum, kuruluş ziyaretinde bulunduk ve yine Açık Kapı sistemi üzerinden müracaat eden 15 bin 331 başvurunun 15 bin 28’i neticelendirilerek iyi bir başarı elde edildiğini söyleyebilirim.

4700 Aileyi Ziyaret Ederek, Sorunlarını Çözdük

Devletle vatandaşın kucaklaşması, devletle vatandaş arasındaki buzların eritilmesine vurgu yapan ve devletin millet için var olduğunu belirten Vali Yavuz: “Bunu yapabilmek için de valililerimizin ve kaymakamlarımızın toplumun dezavantajlı gruplarıyla her daim buluşuyor olması gerekir. Özellikle kanları ve canlarıyla aziz milletimize ve devletimize fedakârlıkta bulunmuş şehitlerimizin aziz hatıralarının, emanetlerinin gönüllerinin alınması, sahip çıkılması; vücutlarındaki yaraları onur abideleri olarak taşıyan kahraman gazilerimizin gönüllerinin alınması ve toplumun dezavantajlı gruplarından olan engelliler, yaşlılar, öksüzler, yetimler ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlarımızın devletin sıcak elini ve şefkatini görmeleri herhâlde vali ve kaymakamların olmazsa olmaz en önemli görevleri arasında bulunuyor. 2004 yılından bu yana yürüttüğümüz ‘Gönülden Gönüle Projesi’ kapsamında yoğun bir çalışma ve mesai harcanmıştır. Kocaeli’de bir yılda eşimle birlikte 842 aileyi bu süre içerisinde bizzat evlerinde ziyaret ederek çeşitli sorunlarını çözmüş bulunuyoruz. Kaymakam arkadaşlarımızın ve eşlerinin büyük bir fedakârlık göstermeleriyle bugün itibariyle 4 bin 700 aileye ulaşmış bulunuyoruz. İnşallah kaymakamlarımızdan ve kıymetli eşlerinden aldığımız ışıkla, moralle bu yıl içerisinde 10 bin aileye ulaşabileceğimizi memnuniyetle değerlendiriyorum. Devletin imkânlarını kullanmak bir tarafa özel sektör kuruluşlarını da yine bu sistemin içerisine dâhil etmeye devam ediyoruz.”

10.748 Çocuğumuzun 5 Bin 197 Hamisi Bulunuyor

Dezavantajlı grupların ya da gruplara ait çocuklarımızın geleceğini, önemli sorunlardan bir tanesi olarak gördüğünü belirten Vali Yavuz, ÖNEM projesinde çalışmalarımızı arttıracağız dedi.

Sözlerin devamında ise Vali Yavuz: “Biz bunlara özellikle bir etiketleme olmaması açısından Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele projesi adını koyduk. Bu proje, özü itibariyle sevgi ve şefkat yoksunluğu bulunan, anne ve babası ayrılmış, sosyal ekonomik olarak dezavantajlı gruplar, farklı sosyolojik gruplar, rehberlik servislerin tespit ettiği başka sıkıntılar olmak üzere esasında bir nevi sosyal psikolojik desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızın tespiti ve bu çocuklarımıza yönelik alacağımız tedbirleri içeren bir faaliyet programıdır. İhmal ve istismar edilmeden o çocuğu bulmalıyız. Dolayısıyla bir önleyici tedbir projesi olan bu projeye bugün itibariyle 25 bin çocuğumuzu tespit ettiğimizi ve 786 okulumuzda eğitim gören çocuklarımızla birlikte çok önemli faaliyetler yürüttüğümüzü söylemek isterim. Bugün itibariyle 10.748 çocuğumuzun 5 bin 197 hamisi bulunuyor. Bu süreçte özellikle pandemi nedeniyle çok üzerinde duramadığımız ama özellikle 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılında daha fazla üzerinde duracağımız çalışmalardan bir tanesi bu grup olacaktır. Benim kanaatime göre, 50 bin civarında öğrencinin olabileceğini tahmin ediyorum. Bu çocuklarımıza başta sevgi ve şefkat açığı olmak üzere her türlü ekonomik, sosyal ve psikolojik destekleri vereceğimizi ve belirlediğimiz 19 alt proje başlığı altında bu çocuklarımızla daha fazla zaman geçirebileceğimizi ve böylelikle çocuklarımızın kişilik gelişimi, sorun çözme becerisi, değerler eğitimi başta olmak üzere toplumla entegrasyonu arttıracak çalışmaları hep birlikte gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

Eğitime Desteğe Devam Ediyoruz

Pandemi sürecinde eğitim alanındaki çalışmalara ve bu alandaki yatırımlara değinen Vali Yavuz: “Türkiye Cumhuriyeti Devletinde bilişim alt yapısının güçlü olması sayesinde uzaktan eğitim son derece başarılı bir şekilde yürütüldü. Bu kapsamda ilimizde aşağı yukarı 16 bin 316 tablet Büyükşehir Belediyemizin, OSB’lerimizin ve Sanayi odalarımızın desteği sağlanarak çocuklarımıza ulaştırılmıştır. Eğitime çok ciddi yatırımlar yapılmış, çok kıymetli Milli Eğitim Müdürümüzle beraber yine hayırseverlerin de desteği alınmış ve önümüzdeki süreçte de hayırsever desteği ile birlikte eğitim kurumlarında iyileştirmeler yapılmaya devam edilecek, özellikle depreme dayanıksız olan binaların tamamını değiştireceğiz. Bu herhâlde bu şehre verebileceğimiz en önemli müjdelerden bir tanesidir.”

Güvenlik tedbirlerinde taviz veremeyiz

Emniyet ve Jandarma teşkilatımızın dikkatli çalışmalarıyla suçun önlenmesi bakımından önemli neticeler aldık diyen Vali Yavuz, birçok suç çeşidinde %50’ye yakın azalmalar olduğunu görüyoruz dedi.

Emniyet ve Jandarma teşkilatına teşekkürlerini ileten Vali Yavuz, “güvenlik hizmeti sağlık hizmeti gibidir; yokluğunda dikkat çeker, varlığında belki rahatsız eder. Bu yüzden de güvenlik tedbirlerinden taviz veremeyiz, güvenlik tedbirlerini en etkin bir şekilde almaya devam edeceğiz.

Şunu kabul etmemiz gerekir ki pandemi döneminde güvenlik tedbirlerinin arttırılmış olması bir gereklilik hatta bir zorunluluktur; bir seçenek, tercih değildir. Özellikle gençliğimizi, geleceğimizi karartan, zehirleyen alçak uyuşturucu çetelerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bir yılda bir tona yakın eroin, 4 ton üzerinde esrar maddesi bu şehirde ele geçirilmiş ve binlerce evladımızın hayatı kurtarılmıştır. Bu bakımdan güvenlik birimlerimizin görünür ve caydırıcı etkin önleyici tedbirlerine süratle devam edeceğiz.”

2021 Yılında En Büyük İhracat Rakamlarına Ulaştık

Ekonomik alanda açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, istihdam alanındaki güncel verileri de paylaştı: “OSB’leri ve sanayi şirketlerini çok gezen birisi olarak söylüyorum ; her gittiğimiz yerde istihdam rakamlarının ve tüketimlerin arttığını, ihracat rakamları bakımından bu yıl bir rekor beklendiğini söyleyebilirim. İnşallah 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük ihracat rakamlarına hem Türkiye hem de Kocaeli olarak ulaşmış oluruz. Bu yönde ciddi emareler var. Özellikle hükümetimiz bu anlamda reel sektörü, sanayiyi destekleyen tutumu ve kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi yaklaşık 1.7 milyar TL civarında nakdi bir destek sağlamıştır. Bu destek sayesinde üretim ve yatırım önemli oranda artmıştır. Halen OSB’lerimize yatırım yapmak için müracaat eden, temel atan çok sayıda sanayicimiz var.

Bu dönem içerisinde özellikle İŞKUR’umuzun gayretleri ve iyi çalışması sayesinde 50 bin 665 kişi işe yerleştirilmiştir. Böylesine bir dönemde 50 bin 665 kişinin işe yerleştirilerek istihdamın sağlanmış olması da hükümetimizin politikalarının ne denli doğru olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir.”

Kocaeli’de Deşarj Ettiğimiz Hiçbir Yer Yok

Uzun süredir gündemi meşgul eden Marmara’nın sorunu haline gelen Müsilaj alanında yapılan çalışmaları aktaran Vali Yavuz: “Şu anda yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi hepinizin bildiği gibi müsilaj konusudur. Kocaeli olarak; 111 bacayı kontrol eden sistemleri, hava kalitesini ölçen 13 yer istasyonumuzu, bütün vidanjörlerdeki çiplerimizi, bütün dere yataklarını anlık olarak takip edecek sistemlerimizi değerlendirdiğimizde, Marmara Bölgesi ve Türkiye’de çevre konusunda en ileri şehirlerden bir tanesi olduğumuz konusunda hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Ancak hepinizin bildiği gibi son dönemde müsilaj konusu Marmara denizinin en önemli çevre sorunu olarak karşımızda duruyor. Hepinizin bildiği gibi fosfor ve azot miktarının düşürülmesi ve bunun da ancak ileri biyolojik arıtma ile mümkün olabileceği konusunda bilim insanlarının görüşü mevcuttur. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Başkanlığında bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bizler de Valiliğimizin koordinasyonunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bununla ilgili İl Acil Eylem Planı hazırlığı da yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Müsilaj sorununun tam olarak ortadan kaldırılabilmesi için özellikle evsel atıkların tamamının ileri biyolojik arıtmadan geçirilmesi gerekiyor.

Şehrimizdeki yaklaşık 1 Milyon metreküp evsel ve sanayi atığın özellikle arıtılması konusunda iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Mevcut durumda 3 OSB’mizde ileri biyolojik arıtma var. Bu kapsamda OSB’lerimizle yakın bir zamanda bir toplantı geçekleştireceğiz. OSB’lerin süratle İleri Biyolojik Arıtma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışma yapacağız. Ve rahatlıkla söyleyebilirim ki OSB’lerimizin arıtması olmayan ya da fiziksel arıtıp deşarj ettiğimiz hiçbir yer yoktur Kocaeli’de. Türkiye’de halen problem olan sorunların büyük çoğunluğunun burada çözülmüş olduğunu da söyleyebilirim.”

Tabiat Da, İnsan Da Bize Emanettir

Sıfır Atık konusuna da değinen Vali Yavuz: “Sizlerden beklentimiz Sıfır Atık konusunun toplumun gündeminde sürekli tutulması, atıkların mutlaka ayrıştırılması ve çevre bilincinin oluşturulması gerekiyor. İnanıyorum ki Kocaeli her alandaki liderliğini Sıfır Atık konusunda da göstererek başarılarını sürdürecektir.

Canlı, cansız bizim medeniyetimiz bize emanettir. Dolayısıyla tabiat da, insan da bize emanettir. Bu bakımdan emanete ihanet herhalde bizim kültürümüzdeki en tehlikeli ve en kötü görülen şeydir. Emanetlerimizi en iyi şekilde evlatlarımıza, geleceğimize teslim edelim. Bu şehrin bir vizyonu var, bu şehrin vizyonu hepimiz açısından çok değerli ve kıymetlidir arkadaşlar.”

“Kocaeli bilim, sanayi ve teknoloji anlamında belirleyici ve diğer anlamda ise Türkiye’deki dış ticaret hacminin %19’nun bu havzada döndüğü bir kenttir. Dolayısıyla bu anlamda çevre ve güzellik bakımından bir tarafta Karadeniz, bir tarafta Marmara. Yeşilin her tonunu barındıran mükemmel bir lokasyon, coğrafi konumu, limanları vb. dünyada böyle birkaç şehir bulabilmeniz herhâlde kolay değildir. Hem lojistik,hem sanayi,hem ticaret, hem tarım, istihdam ve hem de turizmin merkezi olarak bu şehri tanımlamak ve anlamak gerekir. Bu yüzden göz bebeğimiz gibi bu şehre bakmak, bu şehirde yaşayan, faaliyette bulunan herkese yardımcı olmak temel vizyonumuzdur.” dedi.

Değerlendirme ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı, katılımcılarla fikir alışverişinin ardından toplu fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.