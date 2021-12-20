Daha sonra İŞ-KUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'dan kurumun işleyişi, personel yapısı hakkında da bilgiler alan Vali Yavuz, kurum içerisindeki birimleri de gezerek, pandemi dönemi dahil fedakarca çalışan personele teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.
Vali Yavuz, İŞ-KUR Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Vali Seddar Yavuz, Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmaları içeren bir brifing aldı.
Daha sonra İŞ-KUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'dan kurumun işleyişi, personel yapısı hakkında da bilgiler alan Vali Yavuz, kurum içerisindeki birimleri de gezerek, pandemi dönemi dahil fedakarca çalışan personele teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.