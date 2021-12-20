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Vali Yavuz, İŞ-KUR Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali Seddar Yavuz, Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmaları içeren bir brifing aldı.

Vali Yavuz, İŞ-KUR Müdürlüğünü Ziyaret Etti

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:20

 
Vali Yavuz'a, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ziyaretinde 2021 yılına ilişkin istatistiki bilgiler veren İl Müdürü Ulvi Yılmaz, 2022 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili olarak da bilgilendirmelerde bulundu.
 
Daha sonra İŞ-KUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'dan kurumun işleyişi, personel yapısı hakkında da bilgiler alan Vali Yavuz, kurum içerisindeki birimleri de gezerek, pandemi dönemi dahil fedakarca çalışan personele teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.
Esnaflar Ziyaret Edildi.
 
Kurum ziyaretinin ardından bölgedeki esnafları da ziyaret eden Vali Yavuz, bol ve bereketli kazançlar diledi. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal eden Vali Yavuz, her birinin hal ve hatırını sorarak sağlıklı günler temennisinde bulundu.
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Anahtar Kelimeler
KocaeliSeddar YavuzTahir Büyükakın
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