Vali Yavuz, Memur-Sen Yönetimini Ziyaret Etti

Memur-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Yavuz, konferans salonuna geçerek burada Başkan Yaşlık’tan çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

Ziyarette konuşma yapan Vali Yavuz. “Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Memur-Sen ailesi olarak, Kamuda görev yapan arkadaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi noktasındaki gayretlerinizi, çabanızı takdirle karşılıyoruz. Özellikle pandemi döneminde kamu çalışanları gerçekten çok büyük emek harcadı ve çok yoruldu. Bazen görevi olmayan birçok işi gönül rızasıyla yaptılar. Bu vesileyle özellikle salgın sürecinde üstün gayretler göstererek görev yapan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, Büyükşehir ve diğer belediye başkanlarına, Kaymakamlarımıza, güvenlik güçlerine, Sosyal Vefa Destek Gruplarına, kamu görevlileri ile gönüllülerimize ve emeği geçen, maddi manevi katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, Memur- Sen yönetimine çalışmalarında başarı dileklerinde bulunarak, ziyareti sonlandırdı.