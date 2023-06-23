Vali Yavuz Pazarcı Esnafıyla Bir Araya Gelerek Bol Ve Bereketli Kazançlar Diledi

Esnafımızın her daim yanında olan, her fırsatta ziyaretlerini sürdürerek desteklerini ileten Vali Seddar Yavuz bugün Perşembe Pazarını ziyaret ederek esnaflarımızla bir araya geldi.

İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Pazarcı Odası Başkanı Ramazan Kumsar ve ilçe pazarcılar odası başkanları tarafından karşılanan Vali Yavuz, esnafımızla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.





Daha sonra Pazar alanına giren, burada esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Vali Yavuz, tezgâhları gezerek esnafın taleplerini dinledi, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.





Keyifli geçen ziyarette pazarını yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden, hal ve hatırlarını soran Vali Yavuz, Pazar alanında bulunan Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası’nı da ziyaret etti.







Burada Pazar esnafının istekleri, sıkıntıları ve şikayetlerine ilişkin bilgiler alan Vali Yavuz, kısa bir açıklamada bulunarak şunları kaydetti: “Bugün pazarcı esnafımızın ihtiyaçları, sorunları ve taleplerini dinleyip, istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldik. Pazarcı esnafımızı gezerek onların hal ve hatırlarını sorduk. Şehrimiz her açıdan Türkiye’de örnek bir şehirdir. Biz de Valilik olarak her daim esnaflarımızın yanındayız. İhtiyaçları dinledik, sorunları tespit ettik. Taleplerin çözümü noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.







Kocaeli’nin önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğuna değinen Vali Yavuz; Kocaeli bilinenin aksine tarım ve hayvancılık şehri diye bilinen bir çok şehirden daha fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığına sahiptir. Bunun dışında Kandıra bölgesi de başta olmak üzere önemli miktarda tarımsal ürünler üretiliyor ve üretilen ürünler kurulan semt pazarları vesilesiyle halkımıza ulaştırılıyor.







Gıda arz güvenliğine dikkat çeken Vali Yavuz; Herkesin bildiği gibi bu yüzyılın ve gelecekteki en önemli problemlerden bir tanesi hiç şüphe yok ki gıda arz güvenliğidir. Gıda arz güvenliğinin sekteye uğramadan devam edebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tarım Bakanlığımız, Valiliğimiz, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz çiftçimizle beraber neler yapabileceğimizi araştırıyor, inceliyor, bununla ilgili çeşitli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Ben özellikle vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda daha ucuz sebze meyve ve diğer ürünleri tedarik etmek için büyük bir fedakarlık gösteren üreticilerimize, çok kıymetli Pazarcı Odası Başkanımız nezdinde tüm pazarcı esnaflarımıza, emeği, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Çok zor bir iş yaptıklarının farkındayım. Halkımızın daha kaliteli ve daha ucuz ürünlere erişmesi bakımından da pazarcı esnafımızın rolünü takdirle karşılıyor, her daim yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz.” diyerek bol ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret ve konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.





İHA