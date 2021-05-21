Vali Yavuz, sağlık sorunları nedeniyle evinde istirahat ediyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle evinde istirahat ettiğini ifade etti.

Vali Yavuz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kardeşlerim, birkaç gündür yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle evimden hizmetleri takip etmeye çalışıyorum. Hafta başı ile birlikte Allah nasip ederse tekrar fiilen aranızda olacağım. Arayan , soran her daim duaları ile yanımızda olan kardeşlerimizden Allah razı olsun."





