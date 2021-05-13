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Vali Yavuz'dan, uzaktan kutlama çağrısı!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bayram namazını kılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Pandemi koşullarına uyup sevdiklerimizle, büyüklerimizle mümkünse iletişim araçlarını kullanarak bir araya gelmeye dikkat etmemiz gerekiyor.'' dedi.

Vali Yavuz'dan, uzaktan kutlama çağrısı!

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:39

 Fevziye Camii'nde bayram namazını kılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak açıklamalarda bulundu.

İHTİYAÇLAR KARŞILANDI

Ramazan ayında, Kocaeli'de büyük bir dayanışma örneği gösterildiğini ifade eden Vali Yavuz, "Valiliğimizin koordinasyonunda belediyelerimiz, iş dünyamız, OSB'lerimiz, limanlarımız, bu şehirde ihtiyacı olan kesimlere yönelik devletin imkanlarının dışında özel sektörün de katkısıyla ciddi bir yardım faaliyeti yürüttük. Kaymakamlarımız kapı kapı gezdi. Gönülden Gönüle projesi kapsamında 4 bin 200'e yakın hane ziyareti gerçekleştirdi. Bu hanelerde pek çok kardeşimizin ihtiyacı temin edildi, devletin ilgi, sevgi ve desteğine ihtiyacı olan tüm kesimlere ulaşılmış oldu."şeklinde konuştu.

DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR

Koronavirüs tedbirlerine riayet edilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Yavuz, "Pandemi koşullarına uyup sevdiklerimizle, büyüklerimizle mümkünse iletişim araçlarını kullanarak bir araya gelmeye dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra daha rahat, daha normalleşmiş bir halde hayatımıza devam etmek istiyoruz." dedi.

''MÜSLÜMAN BİR BAŞKASINI KORKUTMAZ''

Yavuz, bayramda silah kullanımına vurgu yaparak, "Silahla sevinmenin ya da silahın neresi güzel olabilir ki? Bu 'silah hastalığı'ndan biraz uzak durmamız gerekiyor çünkü başka insanların canına kastediyor, başka insanları korkutuyoruz. Müslüman, bir başkasını korkutmaz, hele ki böylesi bir mübarek günde başkasının canına kastetmez. Bayramlar sevinç günleridir, üzüntü ve kedere dönüştürmeyelim." ifadelerini kullandı.

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