Valilerimizin Ardından…

Valilik makamı ve vali olmak çok zor ve önemli bir görev. Eser ve hizmetleri ile gök kubbede hoş sedalar bırakan valilerimizi saygı ile anarak bugünkü yazımı kaleme aldım.Bugün 11 Haziran 2020 tarihli Gebze Gazetesi ve gazete Gebzede yayınlanan makalelerimi sizlerle paylaşıyorum
Valilerimizi uğurlarken
Valiler kararnamesi ile birçok vali, görev yaptıkları illere veda edecekler. Kararname ile değişen bazı illerimizin valileri ile belgeselci olarak yakından tanışma imkânım oldu. Bu valilerimiz gerçekten çok önemli hizmetler yaparak illere veda ediyor.Kocaeli Valisi veda ederkenKocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’a, göreve geldiğinde
hayırlı olsun
ziyaretinde bulunduğumuz günü sanki dün gibi hatırlıyorum. Üzerinden yıllar geçmiş…Kararnamenin yayınlandığı 10 Haziran (dün) 2020 günü Vali Hüseyin Aksoy Bey ile Gebze’deki makamında konuştuk. Gebze’ye huzur evi yapılması ile ilgili vali olarak son emrini verdi ve daha önce maliye hazinesi tarafından huzur evi yapılmak üzere tahsis edilen yerin tekrar huzur evi yapılmak üzere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi için yetkililere talimat verdi. Vali Sayın Aksoy’un huzur evi ile ilgili yaptığı çalışmaları ve gayretini hiçbir zaman unutmayacağız. Vali Aksoy’un, ‘Aydın’dan Gebze huzur evini takip edip, destek olacağım’ demesi çok önemli. Kendisine teşekkür ederiz...
Gebze huzur evi yapma komitesi olarak Vali Hüseyin Aksoy Bey'i makamında ziyaret ettik
Kocaeli’ye Ordu’dan vali geliyorOrdu’da görevli Vali Sayın Seddar Yavuz Kocaeli Valisi oldu. Ordu’da iki yıldır Hacıemiroğulları ile ilgili belgesel çalışmalarımıza verdiği destek ve gösterdiği yakın ilgiden tanıdığım Vali Bey’in Kocaeli’ye büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Yeni Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz Bey ile ilgili daha sonra burada ayrıntılı bir makale yazacağım.
Ordu Valiliği'nden Kocaeli Valiliği görevine atanan Seddar Yavuz
Gebzeli Çiçek Afyon ValisiGebze bölgesi gerçekten çok önemli. Bilim, teknoloji, sanayi, ticaret ve turizm bölgesi Gebze’de yaşamak Allah cc nimeti diye düşünüyorum. Biz, Gebze’nin ve Gebze’den yetişenlerin kıymetini bilmiyoruz. Keşke Gebze’nin kıymeti ve potansiyelini bilebilsek.Kaymakamlıktan, İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilik makamlarına çıkmış bir isim Gökmen Çiçek. Değerli arkadaşım İbrahim Çiçek Bey’in oğlu Gökmen Çiçek keşke Gebze ve Kocaeli’deki üniversiteler tarafından öğrencilere konferans vermesi için bölgemize davet edilseydi. Gökmen Bey’in başarısı Gebze’nin başarısı, yıllar sonra bir Gebze evladı vali oldu. Çiçek Ailesi’ni kutluyor, Gökmen Bey’e Afyon Valiliği görevinde de üstün başarılar diliyorum.
Gebze'nin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından Gökmen Çiçek'in Afyon Valisi olması Gebze’de sevinçle karşılandı
Giresun değerli bir devlet adamını uğurladıSon valiler kararnamesi ile ata memleketim Giresun’un Valisi Sayın Harun Sarıfakıoğulları Mülkiye Başmüfettişi oldu. Giresun’a çok önemli hizmetler yapan ve Giresunluların gönlünde taht kuran Vali Bey’in Giresun’a yaptığı hizmetleri yakından bilen bir kişiyim. Giresun’un tanınması ve özellikle bir dünya markası olan Giresun fındığının korunması ve markalaştırması ile ilgili çalışmaları gerçekten her türlü takdirin üstünde. Giresun’a çok büyük hizmetler sağladı…Giresun yaylalarının korunması, doğal güzelliklerin ve çevrenin yok olmaması için yaptığı çalışmalar hiçbir zaman unutulmayacak, şükranla anılacaktır. Sayın Valimiz Sarıfakıoğulları’na teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.Evet valilik çok önemli. Eser ve hizmetleri ile görev yaptıkları illerde devletinizi temsil eden, gök kubbede hoş sedalar bırakan valilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve saygı ile anıyorum