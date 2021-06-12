Valilerimizin Ardından…

Valiler kararnamesi ile birçok vali, görev yaptıkları illere veda edecekler. Kararname ile değişen bazı illerimizin valileri ile belgeselci olarak yakından tanışma imkânım oldu. Bu valilerimiz gerçekten çok önemli hizmetler yaparak illere veda ediyor.Kocaeli Valisi veda ederkenKocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’a, göreve geldiğinde

hayırlı olsun