Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un Muhtarlar Günü Mesajı

Muhtar ve muhtarlık kavramları, 1829’dan bugüne kadar varlığını sürdürmüş ve aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir.

Devletin halkla en sıcak temas noktası ve en yakın seçilmiş yönetim birimi olan Muhtarlarımız gören gözümüz, işiten kulağımızdır.

Bu önemli misyon ve fonksiyonları, özellikle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara ve muhtarlık müessesine verdiği önem ve kazandırdığı özellikler vesilesiyle her kademedeki kamu kurum ve kuruluşlarında daha çok saygı gören ve talepleri daha özenle değerlendirilen kişiler olmuşlardır.

Mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde ter akıtan, vatandaşın derdiyle dertlenen, her türlü şer odaklarına karşı daima devletinin yanında yer alan muhtarlarımız, yaptıkları bu fedakâr çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedir.

Her daim bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken desteği vermeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle muhtarlarımıza yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizde görev yapmış ve ebediyete irtihal etmiş olan muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, geçmişte devletimize muhtar olarak hizmet etmiş olanlara ve şu anda aktif görevde bulunan bütün muhtarlarımıza sağlık ve selamet diliyor, ′Muhtarlar Günü′nü en kalbi duygularımla kutluyorum.