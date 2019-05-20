banner426
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Vardiyalı Çalışanlara İftar Ziyareti

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce il ve ilçelerinde, şebekede bakım çalışmaları yapmak ve 7 gün 24 saat arızalara müdahale etmek ve elektriğin sürekliliğini sağlamak üzere konuşlanmış olan İşletme Bakım ekiplerinin iftar sofralarına konuk oluyor.

Vardiyalı Çalışanlara İftar Ziyareti

20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:41

banner419

ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE İFTAR  

Dr.Necmi Odyakmaz, vardiyalı olarak görev yapan SEDAŞ çalışanlarını işyerlerinde ziyaret ediyor, çalışanların bölgesel talepler ve sorunlarla ilgili çalışmaları hakkında bilgi alıyor. Farklı işletmelere mutlaka ziyaretler yaparak çalışanlarla ayrı ayrı tanışmayı ve çalışanlarla etkin bir iletişim sağlamayı hedefleyen Odyakmaz, çalışanların iftar sofralarına konuk oluyor. SEDAŞ çalışanlarıyla iftar açarak, onlara hayırlı Ramazanlar da diliyor. SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, kısa sürede 33 ayrı noktada bu ziyaretleri tamamlamayı hedeflediğini belirterek, “Mesai arkadaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmaktan, bu ailenin bir bireyi olmaktan dolayı, mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Elektriğin sürekliliği için zorlu koşullarda da olsa verilen mücadelede, harcanan enerji, emek  ve alın terinde onların büyük katkısı ve payı var. Kendilerine meşakkatli işlerinde kazasız, belasız başarılı çalışmalar diliyor ve şimdiden Ramazan Bayramlarını da kutluyorum” dedi.

GELENEKSEL BULUŞMALARA DA DEVAM

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi) özel şirket olduktan sonra çalışanlarıyla başlattığı geleneksel iftar yemeklerini de her yıl olduğu gibi  Sakarya, Kocaeli ve Gebze de gerçekleştirildiğini ifade eden Dr.Odyakmaz, “Bolu ve Düzce’de de Ramazan vesilesi ile birlik ve beraberlik ruhu ile mesai arkadaşlarımızla bu yılda bir araya gelmekten onur duyacağız” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Zabıtasından işyerlerine denetim Gebze Zabıtasından işyerlerine denetim
KTO'dan Kadın Girişimcilere İftar KTO'dan Kadın Girişimcilere İftar
Yüzme Havuzu'nda Dış Cephe Şekillendi Yüzme Havuzu'nda Dış Cephe Şekillendi
Büyükşehir'den Çiftçilere Destek Büyükşehir'den Çiftçilere Destek
Sepaş Enerji Ailesi İftarda Buluştu Sepaş Enerji Ailesi İftarda Buluştu
Bahriyeli Üniforması Giyip Yemin Ettiler Bahriyeli Üniforması Giyip Yemin Ettiler
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Gebze Zabıtasından işyerlerine denetim
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde halkın sağlığını tehdit...

Haberi Oku