Vardiyalı Çalışanlara İftar Ziyareti

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce il ve ilçelerinde, şebekede bakım çalışmaları yapmak ve 7 gün 24 saat arızalara müdahale etmek ve elektriğin sürekliliğini sağlamak üzere konuşlanmış olan İşletme Bakım ekiplerinin iftar sofralarına konuk oluyor.

ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE İFTAR

Dr.Necmi Odyakmaz, vardiyalı olarak görev yapan SEDAŞ çalışanlarını işyerlerinde ziyaret ediyor, çalışanların bölgesel talepler ve sorunlarla ilgili çalışmaları hakkında bilgi alıyor. Farklı işletmelere mutlaka ziyaretler yaparak çalışanlarla ayrı ayrı tanışmayı ve çalışanlarla etkin bir iletişim sağlamayı hedefleyen Odyakmaz, çalışanların iftar sofralarına konuk oluyor. SEDAŞ çalışanlarıyla iftar açarak, onlara hayırlı Ramazanlar da diliyor. SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, kısa sürede 33 ayrı noktada bu ziyaretleri tamamlamayı hedeflediğini belirterek, “Mesai arkadaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmaktan, bu ailenin bir bireyi olmaktan dolayı, mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Elektriğin sürekliliği için zorlu koşullarda da olsa verilen mücadelede, harcanan enerji, emek ve alın terinde onların büyük katkısı ve payı var. Kendilerine meşakkatli işlerinde kazasız, belasız başarılı çalışmalar diliyor ve şimdiden Ramazan Bayramlarını da kutluyorum” dedi.

GELENEKSEL BULUŞMALARA DA DEVAM

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi) özel şirket olduktan sonra çalışanlarıyla başlattığı geleneksel iftar yemeklerini de her yıl olduğu gibi Sakarya, Kocaeli ve Gebze de gerçekleştirildiğini ifade eden Dr.Odyakmaz, “Bolu ve Düzce’de de Ramazan vesilesi ile birlik ve beraberlik ruhu ile mesai arkadaşlarımızla bu yılda bir araya gelmekten onur duyacağız” dedi.