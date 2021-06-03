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Vatan, Orman ve Mezarlık

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın kaleminden.

Vatan, Orman ve Mezarlık

03 Haziran 2021 Perşembe 09:56
Mezarlıklar tarihimizin manevi tapusu ve canlı şahididir.
Mezarlıklardaki ağaçları kesmeyelim yeni fidanlar dikip koruyalım .
Yılda bir kez olsun ata, dede memleketlerimizi ziyaret edip, mezarlıkta atalarımız için Fatiha okuyup dua etmemiz gerekiyor.
Vatan ve Orman Belgesel çekimlerimizde bakımlı mezarlıklar görünce seviniyorum. Ağaçları kesilmiş mezarlıklara üzülüyorum.
Doğu Karadenizin vatan olmasında ormanların önemi vatan ve orman belgeseli çekimleri yaparken vatanı bize emanet eden ecdat mezarlarını da ziyaret edip Fatiha okudum .
Korona vebası salgını ata, dede memleketlerine ziyareti de etkiledi.
Korona vebası salgınından sonra ilk kez ata memleketim Giresun’un Espiye İlçesi Soğukpınar beldesini ziyaret ederek, Fatiha okuyarak bu vatanı bize emanet edenleri saygı minnet ve şükranla andım .
Gebze gazetesi ve Gazete Gebze de belgeselcinin not defterinde yazdığım makale.
500 Yıllık Nahiye Merkezi
Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen mahallesi geçmişte 500 yıllık tarihi Bayramoğlu nahiyesindeyim. Hasan Kandazoğlu Şehit İbrahim’in torunu olarak, atalarıma vefa borcumu ödemeye çalıştım sizlere de ata dede memleketlerimizi ziyarete. Davet ediyor tüm geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum El Fatiha .


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