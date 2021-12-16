Vatan Yahut Fındık Belgesel Çekimi ve Araştırmalarımıza Devam ediyoruz

Fındık ve kabuklu yemişler konusunda dünyaca tanınan fındık konusunda bir çok bilimsel araştırma yapan ve uluslararası kongrelere katılan Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma kurumu MAM Gıda bölümü başkanı Doç Dr Cesarettin Alaşalvar ile TÜBİTAK başkanlığından özel izin alarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi başkanlığı gıda bölümünde Fındık konusunda yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum https://youtu.be/sHPB6HaZGRs Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile çektiğimiz Vatan Yahut Fındık Belgeselimizin gala gösterimleri devam ediyor. 60 dakikalık Vatan Yahut Fındık belgeselimizin 2 dakikalık tanıtım sinevizyonunu sizlerle paylaşıyor yorumlarınızı bekliyorum 60 dakikalık fındık belgeselimizin tanıtım fragmanı https://youtu.be/1qok1FxfKsM Fındıkla ilgili görüş öneri ve yazılarınızı www.vatanyahutfindik.com sayfamızda yayınlamak üzere bekliyor www.gebzegazetesi.com da yer alan yazımı bilgilerinize sunuyorum

TÜBİTAK, Fındık İle İlgili Bilimsel Araştırma Yapıyor

Her Derde Deva, Bir Avuç Fındık Şifa Kaynağı

Fındık ile ilgili yaptığı bilimsel araştırmalarla tanınan TÜBİTAK Gıda bölümü Başkanı Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvarlı ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Gebze yerleşkesinde Vatan Yahut Fındık Belgeseli için çekim yapıp, bilgi aldık.

TÜBİTAK başkanlığından özel izin alarak yaptığımız belgesel çekiminde, Cesarettin Alaşalvarlı, fındıktan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Amerikan, İngiliz, Japon ve İspanyol bilim adamları ile birlikte yaptıkları ortak çalışmalar hakkında bilgi veren Cesarettin Alaşalvarlı, her gün 40 gram fındık yiyen insanda kalp krizi ve kanser riskinin azaldığını, fındığın insan sağlığı üzerine çok büyük faydası olduğunu söyledi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70’nin Türkiye’de olmasına rağmen insanların fındık yemediğini, fındığın sağlığa faydalı olabilmesi için, kavurmadan üstündeki fındık zarı ile yenmesi gerektiğini önerdi.

Fındık ile ilgili çok önemli açıklamalar yapan TÜBİTAK Gıda bölümü Başkanı Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvarlı ile fındık üzerine yaptığımız belgesel söyleşinin tamamı www.vatanyahutfindik.com sayfamızda yayınlanacak. Devri Alem Belgesel TV programı www.devrialem.tv olarak bir çok TV kanalına belgesel olarak yayınlanmak üzere gönderilecek.

KAYISININ BAŞKENTİ MALATYA’DA DEVRİ ALEM Malatya’da, Battalgazi ilçesi Eski Malatya Aslantepe Antik Kenti, Ulu Cami, Osmanlı Kervansarayı’nı gezerek belgesel çekimi yaptım. Türki diyarı olarak tanınan Arguvan ilçesi belediye başkanının misafiri olarak Malatya Türküleri konserine katıldık.

KAYISI BAŞKENTİ MALATYA’DAYIZ Küresel Gazeteciler Konseyi Malatya Programı güzel geçiyor, tarihi ve kültürel mekanlarda araştırmalar yapıp, Devri Alem Programı olarak belgesel çekiyoruz. Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde de Küresel Gazeteciler Konseyi Malatya Buluşması, 29 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde başladı. Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı www.avrasyagazetecilerdernegi.com olarak bizimde davetli olarak katıldığımız, Türkiye genelinden 60 cemiyet ve dernek başkanının katılımı ile gerçekleştirilen Malatya Medya Buluşmalarında vali ve belediye başkanları ziyaret edilecek, tarih ve kültür turu ile bölge gazetecilere tanıtılacak.