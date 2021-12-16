Vatan Yahut Fındık Belgesel Çekimi ve Araştırmalarımıza Devam ediyoruz

Fındık ve kabuklu yemişler konusunda dünyaca tanınan fındık konusunda bir çok bilimsel araştırma yapan ve uluslararası kongrelere katılan Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma kurumu MAM Gıda bölümü başkanı Doç Dr Cesarettin Alaşalvar ile TÜBİTAK başkanlığından özel izin alarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi başkanlığı gıda bölümünde Fındık konusunda yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum
Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile çektiğimiz Vatan Yahut Fındık Belgeselimizin gala gösterimleri devam ediyor. 60 dakikalık Vatan Yahut Fındık belgeselimizin 2 dakikalık tanıtım sinevizyonunu sizlerle paylaşıyor yorumlarınızı bekliyorum
60 dakikalık fındık belgeselimizin tanıtım fragmanı
Fındıkla ilgili görüş öneri ve yazılarınızı
TÜBİTAK, Fındık İle İlgili Bilimsel Araştırma Yapıyor
Her Derde Deva, Bir Avuç Fındık Şifa Kaynağı
Fındık ile ilgili yaptığı bilimsel araştırmalarla tanınan TÜBİTAK Gıda bölümü Başkanı Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvarlı ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Gebze yerleşkesinde Vatan Yahut Fındık Belgeseli için çekim yapıp, bilgi aldık.
TÜBİTAK başkanlığından özel izin alarak yaptığımız belgesel çekiminde, Cesarettin Alaşalvarlı, fındıktan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.
Amerikan, İngiliz, Japon ve İspanyol bilim adamları ile birlikte yaptıkları ortak çalışmalar hakkında bilgi veren Cesarettin Alaşalvarlı, her gün 40 gram fındık yiyen insanda kalp krizi ve kanser riskinin azaldığını, fındığın insan sağlığı üzerine çok büyük faydası olduğunu söyledi.
Dünya fındık üretiminin yüzde 70’nin Türkiye’de olmasına rağmen insanların fındık yemediğini, fındığın sağlığa faydalı olabilmesi için, kavurmadan üstündeki fındık zarı ile yenmesi gerektiğini önerdi.
Fındık ile ilgili çok önemli açıklamalar yapan TÜBİTAK Gıda bölümü Başkanı Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvarlı ile fındık üzerine yaptığımız belgesel söyleşinin tamamı www.vatanyahutfindik.com sayfamızda yayınlanacak. Devri Alem Belgesel TV programı www.devrialem.tv olarak bir çok TV kanalına belgesel olarak yayınlanmak üzere gönderilecek.
KAYISININ BAŞKENTİ MALATYA’DA DEVRİ ALEM
Malatya’da, Battalgazi ilçesi Eski Malatya Aslantepe Antik Kenti, Ulu Cami, Osmanlı Kervansarayı’nı gezerek belgesel çekimi yaptım.
Türki diyarı olarak tanınan Arguvan ilçesi belediye başkanının misafiri olarak Malatya Türküleri konserine katıldık.
KAYISI BAŞKENTİ MALATYA’DAYIZ
Küresel Gazeteciler Konseyi Malatya Programı güzel geçiyor, tarihi ve kültürel mekanlarda araştırmalar yapıp, Devri Alem Programı olarak belgesel çekiyoruz.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde de Küresel Gazeteciler Konseyi Malatya Buluşması, 29 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde başladı.
Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı www.avrasyagazetecilerdernegi.com olarak bizimde davetli olarak katıldığımız, Türkiye genelinden 60 cemiyet ve dernek başkanının katılımı ile gerçekleştirilen Malatya Medya Buluşmalarında vali ve belediye başkanları ziyaret edilecek, tarih ve kültür turu ile bölge gazetecilere tanıtılacak.
BATTALGAZİ’NİN DOĞDUĞU YERDEYİZ
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek belediye sosyal tesislerinde, Battal Gazi tarafından dikildiğine inanılan çınarın altında başkanla söyleşi yaptık.
Malatya’da, rehber eşliğinde Battalgazi ilçesi Eski Malatya 5000 yıllık geçmişi olan Aslantepe Antik Kenti gezdik.
Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Battalgazi ilçesi Açık Hava Müzesi gibi Ulu Cami görülmeye değer güzellikte. Osmanlı Kervansarayı muhteşem bölgeyi, adım adım gezerek belgesel çekimi yaptım.
Türkü diyarı olarak tanınan Arguvan ilçesi belediye başkanının misafiri olarak Malatya Türküleri konserine katıldık. Türkülerle Anadolu Tarihine yolculuğa çıktık.